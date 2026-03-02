Már szállt volna fel a repülőjük, amikor jött a riadó: 33 magyar rekedt a rakétatámadások közepén Katarban

A Közel-Kelet légterének lezárása miatt Katarban rekedt egy 33 fős magyar csoport, amely már a felszálláshoz gurult, amikor a kapitány közölte: nem kapnak engedélyt az indulásra. A hazafelé tartó utasokat végül egy dohai szállodában helyezték el, ahol a légvédelmi robbanások zaját hallgatva várják, mikor nyílik meg újra a légterük – erről számolt be a Pénzcentrumnak Veres Nóra, a Haris Travel munkatársa, aki maga is a csoporttal ragadt Katarban.

Szingapúrból tartott hazafelé az a 33 fős magyar csoport, amely szombat reggel Katarban rekedt, miután a Közel-Kelet légterét lezárták az amerikai–iráni konfliktus miatt. A gépük már a kifutópálya felé gurult, amikor a kapitány közölte: nincs felszállási engedély. A csoportot egy dohai szállodában helyezték el. A helyzetről Veres Nóra, a Haris Travel munkatársa számolt be, aki maga is a csoporttal ragadt Katarban.

A 31+2 fős csoport egy Malajzia–Szingapúr–Thaiföld körutazásról tartott hazafelé, a dohai átszállásuk éppen szombat reggelre esett.

Már bent ültünk a Budapest irányába tartó gépben, a csomagok feladva, gurultunk a kifutó felé, amikor a kapitány bemondta, hogy nem kaptuk meg felszállási engedélyt. Visszaparkoltunk. Először azt hittük, csak forgalmi okok miatt

– számolt be Veres Nóra a Pénzcentrumnak. A gépben ülők telefonjaira azonban hamarosan megérkeztek az első hírek: az USA megtámadta Iránt, és a térségben több rakétát hatástalanítottak.

Arra ébredtem, hogy az egyik utas azt mondja: az USA megtámadta Iránt, azért nem szállunk fel. Akkor már tudtuk, hogy nagy a baj.

A helyzet percek alatt vált egyértelművé: Katar légterét lezárták, a repülőgépet pedig kiürítették. Amikor már Katart lőtték, mindenkit azonnal leszállítottak a gépről. A reptéren aztán órákig várakoztak, a Qatar Airways étkezési vouchert biztosított minden utasnak. Később kiderült, szállást is kapnak, hiszen akkor már tudni lehetett, a járatok bizonytalan ideig nem indulnak. A reptéren kisebb káosz alakult ki, több ezer utas próbált egyszerre információhoz jutni. Nóra számára az volt a fontos, hogy őket, mint csoportot, ne szedjék szét:

igyekeztem elintézni, hogy ugyanabba a szállodába kerüljünk mind a 33-an, főleg azért, mert vannak köztünk idősek is, és olyanok, akik nem beszélnek angolul olyan magas szinten. Végül kaptunk egy group koordinátort, elképesztően segítőkész volt, így együtt maradtunk.

A csoportot a dohai Radisson Blu hotelbe vitték busszal, ahol azóta is tartózkodnak, de a protokoll az, hogy csak szükséges esetben hagyhatják el az épületet. A csomagjaik a reptéren maradtak, de a szálloda mellett van egy kis bevásárlóközpont, patikával, ruhaüzlettel, ahol az alapvető dolgokat be tudják szerezni.

Reggelit, ebédet, vacsorát kapunk, mindent Katar áll. Eddig semmit nem kellett fizetnünk, és őszintén szólva nem hiszem, hogy ez változna és egy ponton elkezdenék kiszámlázni nekünk ezeket a költségeket. Utcára senkit nem fognak tenni véleményem szerint, az most életveszélyes lenne.

A hangulat a csoportban nyugodt. Nincs pánik, inkább humorral oldják a helyzetet. Mindenki ugyanazokat a kínai pólókat hordja, amiket a közeli boltban vásárolnak.

De tudjuk, hogy ez a helyzet bármeddig eltarthat.

Robbanások a nap bármelyik percében

Persze a csoport tagjai hallják és látják a légvédelmi műveleteket. A telefonjukra érkezik minden egyes robbanás előtt egy hangos veszélyjelzés, és tudják, hogy akkor robbanás várható, olyankor fedett helyre kell menni.

Becsapódást ugyanakkor eddig még nem tapasztaltak, a légvédelem a levegőben megsemmisíti a rakétákat, de néha az ablaküveg belerázkódik, és repeszdarabokat is látnak földre hullani.

A szállodának nincs óvóhelye, sem mélygarázsa, a legbiztonságosabb hely talán a lobby. Mint Veres Nóra elmondta,

nem érzékelünk közvetlen életveszélyt, de azért ijesztő a helyzet.

Már csak azért sem, mert a csoport a város egy olyan részén van elszállásolva, amely viszonylag távol esik az amerikai katonai bázistól, a támadások fő célpontjától.

Katar kicsi ország, minden közel van, és a robbanások hangja nagyon erős.

Mi lesz most?

A Qatar Airways minden nap reggel 9-re ígér friss információt. Ma reggel egyelőre azonban csak annyit közöltek, hogy holnap reggel 9-kor lesz újabb update, addig minden változatlan. A csoport tehát továbbra is a szállodában várja, mikor nyílik meg újra a légtér.