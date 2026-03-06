2026. március 6. péntek Leonóra, Inez
Nő benzint pumpál a benzinkúton a járműbe. Pisztolyt vagy fúvókás szivattyút tartó kéz felkészül az autó benzintankolására.
Autó

Megszólalt a Magyar Ásványolaj Szövetség: ez áll a brutális üzemanyagár emelés hátterében valójában

Pénzcentrum
2026. március 6. 18:30

A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára szerint bár valóban durva áremelkedés van a kutakon, mégsem egyszerre követik le ezek az árak a világpiaci változásokat.

Való igaz, hogy a nemzetközi helyzet az egyik legfontosabb tényező a benzin drágulása mögött, ám attól nem kell tartani, hogy egyszerre éreznék meg az autósok - erről a Magyar Ásványolaj Szövetség küldött tájékoztatást lapunknak. Mint ma megírtuk: holnaptól újabb áremelkedés várható a gázolaj bruttó 17, míg a benzin 7 forinttal kerül majd többe a kutaknál.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A szakmai szervezet főtitkára, Grád Ottó szerint a piaci verseny ténye eleve kizárja, hogy egyszerre akár száz forinttal több legyen a benzin és a gázolaj ára annak ellenére sem, hogy a világpiacon a Brent-olaj ára folyamatosan emelkedik - nem kis részben az immár egy hete tartó közel-keleti helyzetnek köszönhetően.

Az ár, amellyel a fogyasztók a töltőállomásokon találkoznak, nem követi le ilyen mértékben és ilyen gyorsan a nagykereskedelmi mozgásokat, mert erős verseny van a kutak között, amelynek árfékező hatása van így a magyar   kiskereskedelmi piacon nem következett be drámai áremelkedés

- nyilatkozta Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára. Hozzátette, hogy a Közel-Keleti bizonytalanságok már februárban, azaz a háború kitörését megelőzően beárazódtak Európában is, mivel a térség kulcsszereplő az olaj- és gázellátásban, és minden olyan hír, amely a szállítások biztonságát érinti, azonnal megjelenik az árakban.  Ezért a februári üzemanyagárak már részben tartalmazzák a háborús kockázat „felárát”.
Címlapkép: Getty Images
