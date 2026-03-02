2026. március 4. szerda Kázmér
Régi vegyszeres hordók a gyárban egymásra rakott műanyag raklapok előtt. Kék és zöld olajoshordó. Acél és műanyag olajtartály. Mérgező hulladék raktár. Veszélyes vegyi anyag hordó. Ipari hulladék hordókban.
Világ

Azonnal kilőttek az árak: dróntámadás bénította meg a világ egyik legfontosabb olajipari létesítményét

Pénzcentrum
2026. március 2. 12:41

Dróncsapás érte a szaúdi Aramco Rasz Tannúra-i finomítóját, amely a térség egyik legfontosabb olajipari létesítménye. Bár a támadás nem okozott komoly károkat, a komplexumot leállították. Az eset jelentős fordulatot jelezhet a közel-keleti konfliktusban, mivel az iráni akciók eddig jellemzően nem az energetikai infrastruktúrát célozták - számolt be a Portfolio.

A Reuters beszámolója szerint az Aramco hétfőn leállította a Perzsa-öböl partján fekvő komplexumot, miután találat érte a létesítményt. A napi 550 ezer hordós kapacitású finomító a szaúdi nyersolaj egyik legfontosabb exporttermináljaként is működik. A szaúdi védelmi minisztérium szóvivője az al-Arabíja televíziónak megerősítette, hogy két drónt sikerült elfogniuk a létesítmény felett, a lehulló roncsok azonban kisebb tüzet okoztak. Személyi sérülés nem történt, a termelést csupán elővigyázatosságból függesztették fel, a helyzetet ellenőrzés alatt tartják.

Kapcsolódó cikkeink:

Irán válaszcsapásai korábban elsősorban a térségben lévő amerikai katonai bázisokra és lakott területekre irányultak, így a Rasz Tannúra elleni akció stratégiai váltást jelez. Torbjörn Soltvedt, a Verisk Maplecroft kockázatelemző cég vezető elemzője szerint az olajipari létesítmények elleni támadás komoly eszkalációt jelent. Úgy véli, az öböl menti energetikai infrastruktúra immár közvetlenül Irán célkeresztjébe került.

Bár Teherán korábban kilátásba helyezte a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szoros lezárását, a valós kockázatot inkább az jelenti, hogy a térség olajmezői és termináljai az iráni rakéták és drónok hatótávolságán belül fekszenek. Az energetikai hálózatok elleni támadások – ahogyan azt az orosz–ukrán háború esetében is tapasztalhattuk – nemcsak pillanatnyi piaci pánikot, hanem tartós ellátási sokkot is okozhatnak.

Elemzők szerint az incidens következtében Szaúd-Arábia és a szomszédos öböl menti államok szorosabbra fűzhetik együttműködésüket az Irán elleni amerikai–izraeli katonai műveletekkel. A piaci reakció sem maradt el: az ellátási aggodalmak hatására a Brent nyersolaj határidős jegyzése hétfőn mintegy 10 százalékkal emelkedett.
Címlapkép: Getty Images
#világ #olaj #drón #energetika #irán #olajár #olajfinomító #geopolitika #háború #Közel-Kelet #energiaárak #szaúd-arábia #izraeli-iráni háború

