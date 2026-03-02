A rezsimváltás lehetséges, de jelenleg nem tűnik valószínűnek Iránban.
Azonnal kilőttek az árak: dróntámadás bénította meg a világ egyik legfontosabb olajipari létesítményét
Dróncsapás érte a szaúdi Aramco Rasz Tannúra-i finomítóját, amely a térség egyik legfontosabb olajipari létesítménye. Bár a támadás nem okozott komoly károkat, a komplexumot leállították. Az eset jelentős fordulatot jelezhet a közel-keleti konfliktusban, mivel az iráni akciók eddig jellemzően nem az energetikai infrastruktúrát célozták - számolt be a Portfolio.
A Reuters beszámolója szerint az Aramco hétfőn leállította a Perzsa-öböl partján fekvő komplexumot, miután találat érte a létesítményt. A napi 550 ezer hordós kapacitású finomító a szaúdi nyersolaj egyik legfontosabb exporttermináljaként is működik. A szaúdi védelmi minisztérium szóvivője az al-Arabíja televíziónak megerősítette, hogy két drónt sikerült elfogniuk a létesítmény felett, a lehulló roncsok azonban kisebb tüzet okoztak. Személyi sérülés nem történt, a termelést csupán elővigyázatosságból függesztették fel, a helyzetet ellenőrzés alatt tartják.
Irán válaszcsapásai korábban elsősorban a térségben lévő amerikai katonai bázisokra és lakott területekre irányultak, így a Rasz Tannúra elleni akció stratégiai váltást jelez. Torbjörn Soltvedt, a Verisk Maplecroft kockázatelemző cég vezető elemzője szerint az olajipari létesítmények elleni támadás komoly eszkalációt jelent. Úgy véli, az öböl menti energetikai infrastruktúra immár közvetlenül Irán célkeresztjébe került.
Bár Teherán korábban kilátásba helyezte a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szoros lezárását, a valós kockázatot inkább az jelenti, hogy a térség olajmezői és termináljai az iráni rakéták és drónok hatótávolságán belül fekszenek. Az energetikai hálózatok elleni támadások – ahogyan azt az orosz–ukrán háború esetében is tapasztalhattuk – nemcsak pillanatnyi piaci pánikot, hanem tartós ellátási sokkot is okozhatnak.
Elemzők szerint az incidens következtében Szaúd-Arábia és a szomszédos öböl menti államok szorosabbra fűzhetik együttműködésüket az Irán elleni amerikai–izraeli katonai műveletekkel. A piaci reakció sem maradt el: az ellátási aggodalmak hatására a Brent nyersolaj határidős jegyzése hétfőn mintegy 10 százalékkal emelkedett.
Az Iráni Háborúról vallott a biztonságpolitikai szakértő, Kaiser Ferenc: "ez még bárhová elfajulhat"
A szakértő szerint fordulópontot az jelenthet, ha Irán kimeríti rakéta- és drónkészleteit.
A miniszter hangsúlyozta, hogy folyamatosan tartja a kapcsolatot arab kollégáival.
Húsbavágó hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bekövetkezik, azonnal véget érhet a külföldi életük
Sokáig elméleti felvetésnek számított Magyarország EU-ból való kilépése, az utóbbi években azonban egyre gyakrabban jelenik meg a közbeszédben.
Az uniós intézményvezetők a nyilatkozatokban egyértelműen az iráni rezsimváltás lehetőségét hangsúlyozták.
A négy gyanúsított közül hármat az ügyben eljáró vizsgálóbíró előzetes letartóztatásba helyezett.
A közeljövőben a hivatalos nyilatkozatokban válhatnak kézzelfoghatóvá a nézetkülönbségek.
Ja az energiaárak tartósan elszállnak Irán miatt, az nemcsak a benzináraknál, hanem a kamatdöntéseknél, a vállalati beruházásoknál és a gazdasági növekedésben is gyorsan megmutatkozhat.
Durva atomfenyegetést küldött a világnak Irán: annyi nukleáris anyaguk van, hogy egy tucat atombombára is elég
A helyzet különösen ellentmondásos annak fényében, hogy Trump tavaly nyáron még Irán nukleáris létesítményeinek megsemmisítésével dicsekedett.
Irán felszólította az ENSZ Nemzetbiztonsági Tanácsát (BT), lépjen fel az Egyesült Államok és Izrael a síita állam indított háborúja ellen.
Az interjúban az ukrán elnök a magyar–ukrán viszonyról is beszélt, amit az MTI nem szemlézett.
Több rakéta csapódott Katar irányába, köztük a dohai Hamád nemzetközi repülőtér lehetett a célpont.
Az Izrael és az Egyesült Államok által Irán ellen végrehajtott támadásokban már legalább 787 ember halt meg.
Irán lezártnak tekinti a diplomáciai rendezés lehetőségét, és a továbbiakban védelmi képességei erősítésére összpontosít.
Vlagyimir Putyin orosz elnök telefonon egyeztetett Orbán Viktor miniszterelnökkel az orosz–magyar együttműködésről.
Indul a dráma, sorra állítja le olajfinomítóit a világ egyik legnagyobb gazdasága: készülnek az ellátási gondokra
A közel-keleti konfliktus és az Irán elleni amerikai–izraeli katonai műveletek komoly nyomás alá helyezik Kína olajellátását.
Az Izraeli Védelmi Erők (IDF) közlése alapján csapataik Dél-Libanonban folytatnak műveleteket, ahol egy teljes hadosztály bevetésével "előretolt védelmi állásokat" hoztak létre.
Olyan válságsorozatot szabadíthat el az iráni háború, ami magá alá temeti egész Magyarországot: sokkoló forgatókönyvek születtek
A Közel-Keleten kirobbant újabb fegyveres konfliktus nemcsak geopolitikai, hanem súlyos világgazdasági kockázatot is jelent.
Steve Witkoff, az Egyesült Államok közel-keleti különmegbízottja arról beszélt, hogy Irán az utóbbi atomtárgyalások során nyomás alá akarta helyezni az amerikai delegációt.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
Demján Sándor Program "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" - így élt a pályáazati lehetőséggel négy hazai kisvállalkozó.
-
Tartósan alacsony árakkal és akciókkal erősít a Lidl
A Lidl termékek vásárlásával nemcsak a magyar fogyasztók járnak jól, hanem a hazai gazdák is.
-
Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)
A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.