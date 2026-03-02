2026. március 4. szerda Kázmér
16 °C Budapest
Urban skyline with with tallest skyscraper Burj Khalifa at golden dusk. Dubai, United Arab Emirates.
Utazás

Üzent a kormány a Közel-Keleten ragadt magyaroknak: folyamatosan romlik a helyzet, erre készüljenek

Pénzcentrum
2026. március 2. 12:21

Szijjártó Péter szerint a közel-keleti helyzet gyors ütemben romlik, miközben több mint ötezer magyar tartózkodik a térségben, köztük csak Dubajban közel háromezer. A külügyminiszter hétfői tájékoztatóján közölte: az iráni csapások miatt sorra hosszabbítják meg a légtérzárakat, a legfontosabb repterek nem fogadnak és nem indítanak járatokat, ezért a kormány folyamatos kapcsolatban van a helyi hatóságokkal, hogy minden érintett magyar biztonságban legyen és ellátást kapjon.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter részletes tájékoztatást nyújtott a közel-keleti helyzet legfrissebb fejleményeiről hétfőn Budapesten, és leszögezte, hogy a kormány mindent megtesz a térségben tartózkodó magyarok biztonsága érdekében.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A tárcavezető arról számolt be, hogy a közel-keleti térségben a helyzet sajnos eszkalálódik, a biztonsági helyzet egyre rosszabb, az iráni csapások egyre hevesebbek, ezért délelőtt az összes térségben működő magyar diplomáciai képviselet vezetője videokonferenciát tartott, így első kézben kapott információkat.

Több mint 5000, egészen pontosan 5059 most már a konzuli védelemre regisztrált magyarok száma a térségben, és meredeken emelkedik, a legtöbben közülük, 2667-en az Egyesült Arab Emirátusokban, alapvetően Dubajban regisztráltak védelemre. A rossz hír az, hogy az egyre fokozódó iráni csapások miatt a légtérzárakat meghosszabbították azokban az országokban, ahol a legtöbb magyar tartózkodik, tehát az Egyesült Arab Emirátusokban az Emirates holnap délután 3-ig egészen biztosan nem kezd el üzemelni. Az Etihad még gondolkodik egy korlátozott üzemelésen a nap folyamán, de ennek a valószínűségét nem tudják igazából megmondani

- tudatta.

Katarban is légtérzár van, ahol ugye egy nagyobb létszámú magyar ember tartózkodik. Bahreinben is szintén légtérzár van, légtérzár van Kuvait fölött is, illetőleg Izrael fölött is. Ez azt jelenti, hogy ezekben az országokban sem a le-, sem a felszállást nem engedélyezik továbbra sem. Ami az Egyesült Arab Emirátusokat illeti, ott a helyi hatóságok továbbra is arra kérnek mindenkit, hogy maradjanak a szállodáikban, ne induljanak el sehova egyelőre. Omán, illetve Szaúd-Arábia felé szárazföldi határon fizikailag el lehet hagyni az országot, de azt kérik a helyi hatóságok, ezt ne tegyék meg nagy létszámban az emberek, mert egyrészt az átjutási idő is elég hosszú, másrészt pedig onnantól kezdve a hazajutási lehetőségek is viszonylag korlátozottak, bár ugye a szaúdi és az ománi légtér is nyitva van, ugyanakkor az igény a repülőjegyekre ott olyan magas, hogy gyakorlatilag a következő napokra nagyon nehéz új repülőjegyet vásárolni

- tette hozzá. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy az emírségekbeli kormány arról biztosította, hogy minden külföldit, köztük minden magyart is megvédenek, a szállásköltségeket átvállalják és a légtérzár keddig az Emirates tekintetében egészen biztosan fennmarad.

Katarban is arra kérnek mindenkit a hatóságok, hogy maradjanak otthon, mindenkit elhelyeztek. Ugyanez a helyzet Bahreinben is. Szaúd-Arábiában nyitva van a légtér, onnan Európa és Észak-Afrika irányába is el lehet repülni. Néhány magyar átment végül Szaúd-Arábiába és viszonylag hosszú utazások után néhányan elhagyták légi úton Szaúd-Arábiát. Ománból is jár az Omán Air. Itt ha valaki Ománból tervez hazatérni arra készüljön, hogy 6-7-szerese a jegyár gyakorlatilag az átlagosnak

- mondta.

Ha valaki szeretne átmenni Ománba, azzal számoljon szintén, hogy a szálláskapacitások nem biztos, hogy még sokáig rendelkezésre állnak, illetve itt is a határátlépés nagyon hosszú időt vehet igénybe. Kuvaitban most rendkívül sokat romlott a biztonsági helyzet, továbbra is légtérzár van érvényben, folyamatosak a támadások, az amerikai nagykövetség is a hírek szerint támadást kapott, és mivel itt a mi nagykövetségünk a közvetlen tőszomszédságában van az amerikai nagykövetségnek, ezért most a diplomatáink oda be sem mennek - tette hozzá.

A miniszter közölte, hogy Jordánia fölött sincs légtérzár, onnan az Európába való átrepülés lehetséges.

Izraelben viszont március 4-ig meghosszabbították a légtérzárat, onnan mind Egyiptom, mind Jordánia irányába szárazföldi átkelőkön el lehet hagyni Izraelt, ezt majdnem száz magyar meg is tette, s mind Egyiptomból, mind Jordániából pedig már légi járatokkal lehet Európa irányába közlekedni - emelte ki.

Libanonban kezdenek most kialakulni harci események, ott még nincsen légtérzár, de nagyon szeretnék arra megkérni mindenkit, hogyha Libanonba tervezett utazni, akkor azt most mindenképpen mondja le

- folytatta. Eközben

a Hormuzi-szoros lezárása is tényként kezelhető.

A világ kőolajforgalmának jó harmada, a cseppfolyósított földgázforgalom egy jó ötöde ezen a szoroson keresztül zajlik, ezáltal most a tengeri olaj- és földgázkereskedelem megbízhatósága rendkívüli mértékben lecsökkent, ez nyilvánvalóan okozhat komoly zavarokat vagy bizonytalanságokat, fennakadásokat a világ energiaellátásában- figyelmeztetett.

A helyzet tehát eddig nem mutatta sajnos a javulás jeleit, a harci cselekmények egyre aktívabbak. Arra kérek minden magyart a térségben, hogy a helyi hatóságok figyelmeztetéseit kövessék. Természetesen a nagykövetségeinken folyamatos a munkavégzés, a konzuli részlegein folyamatosan ügyeletben vannak. A nagykövetségeink honlapjain, Facebook-oldalain és a konzulok által küldött értesítésekben pedig tájékozódhatnak az éppen aktuális helyzetről, mindent megteszünk annak érdekében, hogy a magyar emberek biztonságban legyenek, az ehhez szükséges kapcsolatfelvétel szinte valamennyi térségben működő ország esetében minisztériumi szinten megtörtént, a nagykövetségeink pedig folyamatosan kapcsolatban vannak az adott országok hatóságaival

- összegezte.

Kapcsolódó cikkeink:

 
Címlapkép: Getty Images
Erről ne maradj le!
