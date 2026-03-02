A téli hideg, csapadékos időjárás erőteljes kátyúsodást okozott Budapest útjain.
Üzent a kormány a Közel-Keleten ragadt magyaroknak: folyamatosan romlik a helyzet, erre készüljenek
Szijjártó Péter szerint a közel-keleti helyzet gyors ütemben romlik, miközben több mint ötezer magyar tartózkodik a térségben, köztük csak Dubajban közel háromezer. A külügyminiszter hétfői tájékoztatóján közölte: az iráni csapások miatt sorra hosszabbítják meg a légtérzárakat, a legfontosabb repterek nem fogadnak és nem indítanak járatokat, ezért a kormány folyamatos kapcsolatban van a helyi hatóságokkal, hogy minden érintett magyar biztonságban legyen és ellátást kapjon.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter részletes tájékoztatást nyújtott a közel-keleti helyzet legfrissebb fejleményeiről hétfőn Budapesten, és leszögezte, hogy a kormány mindent megtesz a térségben tartózkodó magyarok biztonsága érdekében.
A tárcavezető arról számolt be, hogy a közel-keleti térségben a helyzet sajnos eszkalálódik, a biztonsági helyzet egyre rosszabb, az iráni csapások egyre hevesebbek, ezért délelőtt az összes térségben működő magyar diplomáciai képviselet vezetője videokonferenciát tartott, így első kézben kapott információkat.
Több mint 5000, egészen pontosan 5059 most már a konzuli védelemre regisztrált magyarok száma a térségben, és meredeken emelkedik, a legtöbben közülük, 2667-en az Egyesült Arab Emirátusokban, alapvetően Dubajban regisztráltak védelemre. A rossz hír az, hogy az egyre fokozódó iráni csapások miatt a légtérzárakat meghosszabbították azokban az országokban, ahol a legtöbb magyar tartózkodik, tehát az Egyesült Arab Emirátusokban az Emirates holnap délután 3-ig egészen biztosan nem kezd el üzemelni. Az Etihad még gondolkodik egy korlátozott üzemelésen a nap folyamán, de ennek a valószínűségét nem tudják igazából megmondani
- tudatta.
Katarban is légtérzár van, ahol ugye egy nagyobb létszámú magyar ember tartózkodik. Bahreinben is szintén légtérzár van, légtérzár van Kuvait fölött is, illetőleg Izrael fölött is. Ez azt jelenti, hogy ezekben az országokban sem a le-, sem a felszállást nem engedélyezik továbbra sem. Ami az Egyesült Arab Emirátusokat illeti, ott a helyi hatóságok továbbra is arra kérnek mindenkit, hogy maradjanak a szállodáikban, ne induljanak el sehova egyelőre. Omán, illetve Szaúd-Arábia felé szárazföldi határon fizikailag el lehet hagyni az országot, de azt kérik a helyi hatóságok, ezt ne tegyék meg nagy létszámban az emberek, mert egyrészt az átjutási idő is elég hosszú, másrészt pedig onnantól kezdve a hazajutási lehetőségek is viszonylag korlátozottak, bár ugye a szaúdi és az ománi légtér is nyitva van, ugyanakkor az igény a repülőjegyekre ott olyan magas, hogy gyakorlatilag a következő napokra nagyon nehéz új repülőjegyet vásárolni
- tette hozzá. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy az emírségekbeli kormány arról biztosította, hogy minden külföldit, köztük minden magyart is megvédenek, a szállásköltségeket átvállalják és a légtérzár keddig az Emirates tekintetében egészen biztosan fennmarad.
Katarban is arra kérnek mindenkit a hatóságok, hogy maradjanak otthon, mindenkit elhelyeztek. Ugyanez a helyzet Bahreinben is. Szaúd-Arábiában nyitva van a légtér, onnan Európa és Észak-Afrika irányába is el lehet repülni. Néhány magyar átment végül Szaúd-Arábiába és viszonylag hosszú utazások után néhányan elhagyták légi úton Szaúd-Arábiát. Ománból is jár az Omán Air. Itt ha valaki Ománból tervez hazatérni arra készüljön, hogy 6-7-szerese a jegyár gyakorlatilag az átlagosnak
- mondta.
Ha valaki szeretne átmenni Ománba, azzal számoljon szintén, hogy a szálláskapacitások nem biztos, hogy még sokáig rendelkezésre állnak, illetve itt is a határátlépés nagyon hosszú időt vehet igénybe. Kuvaitban most rendkívül sokat romlott a biztonsági helyzet, továbbra is légtérzár van érvényben, folyamatosak a támadások, az amerikai nagykövetség is a hírek szerint támadást kapott, és mivel itt a mi nagykövetségünk a közvetlen tőszomszédságában van az amerikai nagykövetségnek, ezért most a diplomatáink oda be sem mennek - tette hozzá.
A miniszter közölte, hogy Jordánia fölött sincs légtérzár, onnan az Európába való átrepülés lehetséges.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Izraelben viszont március 4-ig meghosszabbították a légtérzárat, onnan mind Egyiptom, mind Jordánia irányába szárazföldi átkelőkön el lehet hagyni Izraelt, ezt majdnem száz magyar meg is tette, s mind Egyiptomból, mind Jordániából pedig már légi járatokkal lehet Európa irányába közlekedni - emelte ki.
Libanonban kezdenek most kialakulni harci események, ott még nincsen légtérzár, de nagyon szeretnék arra megkérni mindenkit, hogyha Libanonba tervezett utazni, akkor azt most mindenképpen mondja le
- folytatta. Eközben
a Hormuzi-szoros lezárása is tényként kezelhető.
A világ kőolajforgalmának jó harmada, a cseppfolyósított földgázforgalom egy jó ötöde ezen a szoroson keresztül zajlik, ezáltal most a tengeri olaj- és földgázkereskedelem megbízhatósága rendkívüli mértékben lecsökkent, ez nyilvánvalóan okozhat komoly zavarokat vagy bizonytalanságokat, fennakadásokat a világ energiaellátásában- figyelmeztetett.
A helyzet tehát eddig nem mutatta sajnos a javulás jeleit, a harci cselekmények egyre aktívabbak. Arra kérek minden magyart a térségben, hogy a helyi hatóságok figyelmeztetéseit kövessék. Természetesen a nagykövetségeinken folyamatos a munkavégzés, a konzuli részlegein folyamatosan ügyeletben vannak. A nagykövetségeink honlapjain, Facebook-oldalain és a konzulok által küldött értesítésekben pedig tájékozódhatnak az éppen aktuális helyzetről, mindent megteszünk annak érdekében, hogy a magyar emberek biztonságban legyenek, az ehhez szükséges kapcsolatfelvétel szinte valamennyi térségben működő ország esetében minisztériumi szinten megtörtént, a nagykövetségeink pedig folyamatosan kapcsolatban vannak az adott országok hatóságaival
- összegezte.
A Pénzcentrum 2026. március 4.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A légmozgás többnyire gyenge marad, élénkebb vagy erősebb széllökések főként a záporok, zivatarok környezetében fordulhatnak elő.
Elvetették azt a tervet, hogy április 1-jétől belépőjegyet kelljen váltani az esztergomi bazilika templomterébe.
Az Ománba közlekedő charter járatok üzemeltetésének felfüggesztése mellett döntött az IBUSZ.
A közel-keleti háború miatt kialakult légiközlekedési káosz az európai turisztikai szektort is megrázta:
A Wizz Air mentesítő járatokat indít azon utasai számára, akik a közel-keleti térségbe, vagy a térségből utaztak volna
A Katarban rekedt magyar csoport továbbra sem tud hazautazni, de egy friss beszámoló szerint a katari állam példásan gondoskodik róluk.
Szerdán és csütörtökön is repatriáló járat indul Budapestre Ammánból kilencven fős kapacitással.
A Pénzcentrum 2026. március 3.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A légterek többsége továbbra is zárva maradt, de az Egyesült Arab Emírségek repülőterein már megindult a korlátozott forgalom,
A Közel-Keleten kialakult helyzet miatt részlegesen újraindulhat a légiforgalom az Egyesült Arab Emírségekben.
Az Egyesült Arab Emírségek légterének részleges megnyitását követően hétfőn újraindult a légi közlekedés. Abu-Dzabiból.
Az Egyesült Arab Emírségek a légteret érintő bizonytalanság ellenére megkezdte a kereskedelmi járatok újraindításának előkészítését.
A hazaszállítás megszervezése alapvetően az utazási irodák feladata, miközben a Konzuli Szolgálatnál történő regisztráció minden utas számára kiemelten fontos.
A biztonsági szolgálatok röviddel 12:45 után adták ki az utasítást, amelynek értelmében minden utasnak és dolgozónak el kellett hagynia a terminál épületét.
A közel-keleti konfliktus miatt elrendelt légterezárások már a budapesti repülőteret is érintik.
Már szállt volna fel a repülőjük, amikor jött a riadó: 33 magyar rekedt a rakétatámadások közepén Katarban
A Közel-Kelet légterének lezárása miatt Katarban rekedt egy 33 fős magyar csoport.
Hétfőn is zárva maradt az Egyesült Arab Emírségek légitere, ami az ország összes jelentős repülőterének működését megbénította.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
Demján Sándor Program "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" - így élt a pályáazati lehetőséggel négy hazai kisvállalkozó.
-
Tartósan alacsony árakkal és akciókkal erősít a Lidl
A Lidl termékek vásárlásával nemcsak a magyar fogyasztók járnak jól, hanem a hazai gazdák is.
-
Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)
A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.