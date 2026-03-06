Éles üzenetet küldött Iránnak Donald Trump: csak egyféleképpen érhet véget a háború

Donald Trump amerikai elnök Irán feltétel nélküli megadását követeli az egy hete tartó amerikai–izraeli háborúban. Eközben Izrael újabb heves légicsapásokat hajtott végre Bejrút és Teherán ellen, az iráni elnök pedig nemzetközi közvetítési kísérletekről számolt be - írta meg a Reuters.

Trump a közösségi médiában tette közzé követeléseit. Leszögezte, hogy semmilyen megállapodást nem fogad el, kizárólag Irán feltétel nélküli megadását. Az amerikai elnök egy korábbi interjúban azt is egyértelművé tette, hogy jogot formál a háború első napján meggyilkolt Ali Hámenei ajatollah utódjának, Irán új legfelsőbb vezetőjének kiválasztására. Ígérete szerint a megadás és egy általa elfogadhatónak tartott új vezető kijelölése után szövetségeseikkel együtt fognak dolgozni az ország megmentésén. Céljuk, hogy megóvják Iránt a pusztulástól, és gazdaságilag erősebbé tegyék, mint valaha.

A diplomáciai üzengetéssel párhuzamosan a katonai konfliktus is egyre szélesedik. Izrael pénteken hevesen bombázta a libanoni fővárost, Bejrútot. Ezt megelőzően példátlan módon elrendelték a város teljes déli külvárosának kiürítését.

Ezzel egy időben újabb támadáshullámot indítottak Irán ellen is. Az izraeli hadsereg tájékoztatása szerint ötven harci gépük mért csapást egy teheráni bunkerrendszerre. A célpont Hámenei korábban már lebombázott rezidenciája alatt húzódik, amelyet az iráni vezetés a legfelsőbb vezető halála után is tovább használt.

Maszúd Pezeskján iráni elnök eközben arról számolt be, hogy meg nem nevezett országok megkezdték a közvetítői erőfeszítéseket a konfliktus lezárása érdekében. Hangsúlyozta, hogy Irán elkötelezett a térség tartós békéje iránt. Ugyanakkor egyértelművé tette, hogy a legkisebb habozás nélkül megvédik az ország méltóságát és tekintélyét. Hozzátette, hogy a közvetítőknek elsősorban azokkal kellene foglalkozniuk, akik alábecsülték az iráni népet, és kirobbantották ezt a háborút. Bár az iráni politikai rendszerben az államfő alárendeltje a legfelsőbb vezetőnek, Hámenei halála után Pezeskján is tagja lett annak a testületnek, amely ideiglenesen átvette a vallási vezető feladatait.