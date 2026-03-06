A közel-keleti konfliktus miatt az Öböl-térség valamennyi olaj- és gázexportőre napokon belül leállíthatja a kitermelést
Éles üzenetet küldött Iránnak Donald Trump: csak egyféleképpen érhet véget a háború
Donald Trump amerikai elnök Irán feltétel nélküli megadását követeli az egy hete tartó amerikai–izraeli háborúban. Eközben Izrael újabb heves légicsapásokat hajtott végre Bejrút és Teherán ellen, az iráni elnök pedig nemzetközi közvetítési kísérletekről számolt be - írta meg a Reuters.
Trump a közösségi médiában tette közzé követeléseit. Leszögezte, hogy semmilyen megállapodást nem fogad el, kizárólag Irán feltétel nélküli megadását. Az amerikai elnök egy korábbi interjúban azt is egyértelművé tette, hogy jogot formál a háború első napján meggyilkolt Ali Hámenei ajatollah utódjának, Irán új legfelsőbb vezetőjének kiválasztására. Ígérete szerint a megadás és egy általa elfogadhatónak tartott új vezető kijelölése után szövetségeseikkel együtt fognak dolgozni az ország megmentésén. Céljuk, hogy megóvják Iránt a pusztulástól, és gazdaságilag erősebbé tegyék, mint valaha.
A diplomáciai üzengetéssel párhuzamosan a katonai konfliktus is egyre szélesedik. Izrael pénteken hevesen bombázta a libanoni fővárost, Bejrútot. Ezt megelőzően példátlan módon elrendelték a város teljes déli külvárosának kiürítését.
Ezzel egy időben újabb támadáshullámot indítottak Irán ellen is. Az izraeli hadsereg tájékoztatása szerint ötven harci gépük mért csapást egy teheráni bunkerrendszerre. A célpont Hámenei korábban már lebombázott rezidenciája alatt húzódik, amelyet az iráni vezetés a legfelsőbb vezető halála után is tovább használt.
Maszúd Pezeskján iráni elnök eközben arról számolt be, hogy meg nem nevezett országok megkezdték a közvetítői erőfeszítéseket a konfliktus lezárása érdekében. Hangsúlyozta, hogy Irán elkötelezett a térség tartós békéje iránt. Ugyanakkor egyértelművé tette, hogy a legkisebb habozás nélkül megvédik az ország méltóságát és tekintélyét. Hozzátette, hogy a közvetítőknek elsősorban azokkal kellene foglalkozniuk, akik alábecsülték az iráni népet, és kirobbantották ezt a háborút. Bár az iráni politikai rendszerben az államfő alárendeltje a legfelsőbb vezetőnek, Hámenei halála után Pezeskján is tagja lett annak a testületnek, amely ideiglenesen átvette a vallási vezető feladatait.
Magára haragította Donald Trumpot ez az európai miniszterelnök: a következmények súlyosak, rövidesen bele is bukhat?
A kormányfő olyan elitellenes hangot ütött meg, amelyre más uniós vezetőnél aligha van példa.
Izrael új szakaszba lépett az Irán elleni hadműveletben, miközben az Egyesült Államok a csapások drasztikus fokozását vetítette előre.
Oroszország nyílt zsarolásba kezdett: hiába a kedvező ígéret, a magyarok is ráfizetnek, ha beváltják a fenyegetést
Bár Szlovákiával és Magyarországgal kivételt tenne, ha fenntartják a Moszkva számára kedvező politikájukat, a bejelentés komoly kockázatokat hordoz.
Súlyos figyelmeztetést kapott hazánk: a kiéleződött háborús feszültségre a mi pénztárcánk is rámehet
Az olaj és a földgáz árának emelkedése növelheti az inflációs nyomást az energiahordozókat importáló országokban, köztük Magyarországon is.
Váratlan lépésre szánta el magát az unió: így vetnének véget Orbán Viktor és Zelenszkij durva vitájának
Az Európai Unió pénzügyi és technikai támogatást nyújtana Ukrajnának a Barátság kőolajvezeték megrongálódott szakaszainak helyreállításához.
Közel-keleti háború 2026: Kína és Oroszország is elmondta, hogy beszállnának-e Irán oldalán a harcokba
Az amerikai–izraeli támadások nyomán Iránban már több mint ezren vesztették életüket.
Éles hangnemben bírálta Orbán Viktort az ukrán elnök, amiért Magyarország blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós támogatási csomagot.
Rémálommá vált az utazás a lezárt repterek miatt: váratlan bejelentés érkezett, azonnali mentőjáratok indulnak
Az Európai Bizottság az uniós polgári védelmi mechanizmus keretében hat hazaszállítási járatot koordinált a Közel-Keletről.
Jöhet az 5. cikkely alkalmazása? Megszólalt Mark Rutte a NATO elleni iráni támadásról – ez következik
Egy Törökország felé tartó iráni ballisztikus rakétát lőtt le a NATO légvédelme – sokan már a kollektív védelem aktiválását emlegették.
Putyin olyan lépésre készül, ami mindent a feje tetejére állíthat: drasztikus utasítást adott ki az orosz elnök
Dmitrij Peszkov közölte, hogy Oroszország egyelőre nem hozott döntést az európai gázpiacról való kivonulásról.
Titkos hadműveletet indított az Egyesült Államok: kíméletlen hajtóvadászat indult ezekben az országokban
Az Egyesült Államok és Ecuador közös katonai műveletekbe kezdett a kábítószer-kereskedelem visszaszorítására.
Évtizedek óta nem lépett ilyet az ázsiai szuperhatalom: komoly bajra utalnak a frissen bejelentett számok
A kínai vezetés 4,5 és 5 százalék közötti GDP-növekedést céloz meg 2026-ra. Ez az elmúlt évtizedek egyik legalacsonyabb hivatalos gazdasági célkitűzése.
Elárulta Szijjártó Péter: ezt kérte Putyin a két, ukrán–magyar kettős állampolgárságú hadifogoly elengedéséért
Csütörtök hajnalban Budapestre érkezett az a két, ukrán–magyar kettős állampolgárságú hadifogoly, akiket Oroszország szerdán engedett szabadon
A magyar katonák állomáshelyéül is szolgáló észak-iraki Erbilt vasárnap óta folyamatosan támadják.
Az Egyesült Államok kedvező katonai helyzetben van az iráni konfliktusban, jelentette ki Donald Trump amerikai elnök szerdán Washingtonban.
Meglepő hír érkezett Donald Trump egészségi állapotáról: így néz ki az amerikai elnök rejtélyes betegsége
A 79 éves Trump egészségi állapota rendszeresen témát ad a sajtónak.
Vlagyimir Putyin orosz elnök felvetette, hogy Oroszország teljesen leállíthatja az Európába irányuló gázexportot.
Irán bejelentette a Hormuzi-szoros lezárását a közel-keleti katonai eszkaláció közepette, ami azonnali árrobbanást okozott az olaj- és földgázpiacon.
-
A fizikai üzletek nem tűnnek el, csak átalakulnak: ők nyerték a Visa Boltok Boltja versenyét
Az online kereskedelem térnyerése nem szorította ki a fizikai boltokat, hanem új pályára állította őket.
-
Hajlítható mobil 200 ezerért, erős gaming készülékek – Így tör előre a nubiát is gyártó ZTE a magyar mobilpiacon
A megfizethető innováció a kulcs a ZTE szerint.
-
Nem elég a Facebook: miért fontos a saját honlap is a magyar mikro- és kisvállalkozások többségénél?
Demján Sándor Program "Minden vállalkozásnak legyen saját honlapja" - így élt a pályáazati lehetőséggel négy hazai kisvállalkozó.
-
Magyar trappista: a vásárlók és a tejágazat is jól jár vele (x)
A Sajtszívvel ellátott, hazai trappista megvásárlása kilogrammonként kb. 10 liter magyar tej felvásárlását jelenti a nehéz helyzetben lévő magyar gazdáknak.