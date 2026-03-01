2026. március 1. vasárnap Albin
13 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Airport flight information board showing all flights cancelled flights. Concept of extraordinary events such as terrorism, pandemics, riots, strikes, snow storms that cause airport shutdown.
Utazás

További járattörléseket jelentettek: ezek a repterek, légitársaságok érintettek

MTI
2026. március 1. 10:20

Jelentős fennakadások alakultak ki a nemzetközi légiközlekedésben, miután az Egyesült Államok és Izrael légicsapásokat hajtott végre Irán ellen, amelyre Teherán rakétatámadásokkal válaszolt. A térség több országa lezárta légterét, a légitársaságok pedig tömegesen törölték járataikat. A repülési térképek szerint az iráni, iraki, kuvaiti, izraeli és bahreini légtér gyakorlatilag kiürült.

Robbanásokról érkeztek jelentések Katarból - ahol a térség legnagyobb amerikai katonai támaszpontja található -, valamint Abu-Dzabiból és Dubajból, amelyek kulcsfontosságú kelet-nyugati átszálló csomópontok. A dubaji repülőtereket üzemeltető hatóság közlése szerint a világ legforgalmasabb nemzetközi repülőtere, a Dubai International, valamint az Al Maktoum International határozatlan időre felfüggesztette a forgalmat, és arra kérte az utasokat, hogy ne induljanak el a repülőtérre.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Emirates és a flydubai ideiglenesen leállította működését, az Etihad pedig vasárnap 10.00 GMT-ig minden Abu-Dzabiból induló járatát törölte. A dohai Hamad nemzetközi repülőtéren a kapuk csaknem üresek voltak, a várakozó utasok szállodai elhelyezésről próbáltak intézkedni. A légtérzárak miatt számos járatot Lárnakára, Dzsiddába, Kairóba és Rijádba irányítottak át.

A Flightradar24 járatkövető oldal a megnövekedett érdeklődés miatt rövid időre elérhetetlenné vált. Az előzetes Cirium-adatok szerint szombaton a Katarba és Izraelbe tartó járatok mintegy felét, a Kuvaitba irányulók 28 százalékát törölték. Összességében a Közel-Keletre tartó járatok mintegy 24 százaléka maradt el.

Rengetegen nézik most ezt a térképet - Döbbenetes látványt nyújt Irán, Irak és Izrael lezárt, üres légtere
EZ IS ÉRDEKELHET
Rengetegen nézik most ezt a térképet - Döbbenetes látványt nyújt Irán, Irak és Izrael lezárt, üres légtere
Irán, Izrael és Irak után az Egyesült Arab Emírségek "részleges és átmeneti" légtérzárat jelentett be, és hasonló lépést tett Szíria, Kuvait és Katar is.

Az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége (EASA) azt javasolta a légitársaságoknak, hogy a folyamatban lévő katonai műveletek miatt kerüljék az érintett légtereket. Eric Schouten, a Dyami légiközlekedés-biztonsági tanácsadó cég vezetője szerint az utasoknak és a légitársaságoknak arra kell számítaniuk, hogy a légtér "hosszabb ideig" zárva maradhat.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Számos nemzetközi légitársaság jelentett be járattörléseket vagy felfüggesztéseket:

  • A British Airways március 3-ig törölte tel-avivi és bahreini járatait, valamint szombaton az ammáni járatot.
  • A Lufthansa szombaton és vasárnap felfüggesztette dubaji járatait, Tel-Avivba, Bejrútba és Ománba pedig március 7-ig nem közlekedik.
  • Az Air France és az Iberia szintén törölte tel-avivi és bejrúti járatait.
  • A Wizz Air felfüggesztette izraeli, dubaji, abu-dzabi és ammáni járatait.
  • A Cathay Pacific leállította a térségbe irányuló személy- és teherszállító járatait, köztük a Dubajba és Rijádba közlekedőket.
  • Az Air India és az IndiGo szolgáltatásait India riasztási készültség mellett szünetelteti.
  • Az orosz közlekedési minisztérium közlése szerint az orosz légitársaságok is felfüggesztették az iráni és izraeli járatokat.
  • A Qatar Airways és a Kuwait Airways ideiglenesen szintén leállította járatait; a Qatar Airways közlése szerint a forgalom vasárnap 19.00 órakor (helyi idő szerint) indulhat újra.
  • A Kuwait Airways az iráni járatokat határozatlan időre felfüggesztette.
  • Az Oman Air minden bagdadi járatát törölte.
  • A KLM előrehozta az Amszterdam-Tel-Aviv útvonal felfüggesztését, és a szombatra tervezett egyetlen járatot is törölte.
  • A Virgin Atlantic az iraki légteret kerüli el, ami több járat útvonal-módosítását eredményezi.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #Wizz Air #légitársaság #repülőtér #izrael #irán #repülőjárat #járattörlés #légiforgalom #Közel-Kelet #izraeli-iráni háború

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:35
10:20
10:01
09:37
09:16
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 1.
Egy pesti panellakás áráért akár balatoni éttermet is vehetsz: nem vicc, mutatjuk az ajánlatokat
2026. február 28.
Kátyúpokollá váltak a magyar utak 2026-ra: sok autós kárát nem térítik meg, ezen buknak el a biztosítónál
2026. március 1.
Ez az igazság az élelmiszerárakról: Magyarországon sokkal jobban fáj egy bevásárlás a pénztárcádnak, mint hinnéd
2026. február 28.
Pofonegyszerű trükkel spórolnak vagyonokat az élelmes magyarok 2026-ban: teljesen ingyenes a dolog
2026. február 28.
Tényleg életveszélyes a magyar luxusutazók kedvenc országa? A februári káosz mindent megváltoztatott
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 1. vasárnap
Albin
9. hét
Március 1.
A polgári védelem világnapja
Március 1.
Az atomfegyvermentes és független Csendes-óceáni térség napja
Március 1.
Újrapapír napja
Március 1.
A haditechnikai kutatók és fejlesztők napja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Újra lerohanja a tél az országot: kemény havazást jósolnak, ekkor kell rá számítani
2
2 hete
Működik a legális BKK jegytrükk: sokan nem tudnak róla, pedig rengeteg pénzt lehet spórolni ezeken az utazásokon
3
3 hete
Ennek örülni fognak a magyarok: bejelentette a Ryanair, új tengerparti úti cél érkezik, fillérekért repülhetsz
4
3 napja
Újranyílt Budapest ikonikus étterme: a Margit híd budai hídfőjénél várják a vendégeket
5
2 hete
Brutál akciót robbantott a Ryanair: csak 3 napig tart, fogynak a filléres jegyek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adóstárs
Olyan természetes személy, vagy személyek, aki(k) az adóssal együtt egyetemleges felelősséget vállalnak az adósságra.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 1. 10:01
Ez az igazság az élelmiszerárakról: Magyarországon sokkal jobban fáj egy bevásárlás a pénztárcádnak, mint hinnéd
Pénzcentrum  |  2026. március 1. 08:20
Izrael-Irán háború 2026: Rakétasorozattal indította a reggelt Irán - Már az éjszaka történt támadások során is többen meghaltak, nagy károk keletkeztek
Agrárszektor  |  2026. március 1. 09:31
Lépéskényszerben a gazdák: ezt már nem kerülhetik meg
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel