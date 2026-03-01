További járattörléseket jelentettek: ezek a repterek, légitársaságok érintettek

Jelentős fennakadások alakultak ki a nemzetközi légiközlekedésben, miután az Egyesült Államok és Izrael légicsapásokat hajtott végre Irán ellen, amelyre Teherán rakétatámadásokkal válaszolt. A térség több országa lezárta légterét, a légitársaságok pedig tömegesen törölték járataikat. A repülési térképek szerint az iráni, iraki, kuvaiti, izraeli és bahreini légtér gyakorlatilag kiürült.

Robbanásokról érkeztek jelentések Katarból - ahol a térség legnagyobb amerikai katonai támaszpontja található -, valamint Abu-Dzabiból és Dubajból, amelyek kulcsfontosságú kelet-nyugati átszálló csomópontok. A dubaji repülőtereket üzemeltető hatóság közlése szerint a világ legforgalmasabb nemzetközi repülőtere, a Dubai International, valamint az Al Maktoum International határozatlan időre felfüggesztette a forgalmat, és arra kérte az utasokat, hogy ne induljanak el a repülőtérre.

Az Emirates és a flydubai ideiglenesen leállította működését, az Etihad pedig vasárnap 10.00 GMT-ig minden Abu-Dzabiból induló járatát törölte. A dohai Hamad nemzetközi repülőtéren a kapuk csaknem üresek voltak, a várakozó utasok szállodai elhelyezésről próbáltak intézkedni. A légtérzárak miatt számos járatot Lárnakára, Dzsiddába, Kairóba és Rijádba irányítottak át.

A Flightradar24 járatkövető oldal a megnövekedett érdeklődés miatt rövid időre elérhetetlenné vált. Az előzetes Cirium-adatok szerint szombaton a Katarba és Izraelbe tartó járatok mintegy felét, a Kuvaitba irányulók 28 százalékát törölték. Összességében a Közel-Keletre tartó járatok mintegy 24 százaléka maradt el.

EZ IS ÉRDEKELHET Rengetegen nézik most ezt a térképet - Döbbenetes látványt nyújt Irán, Irak és Izrael lezárt, üres légtere Irán, Izrael és Irak után az Egyesült Arab Emírségek "részleges és átmeneti" légtérzárat jelentett be, és hasonló lépést tett Szíria, Kuvait és Katar is.

Az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége (EASA) azt javasolta a légitársaságoknak, hogy a folyamatban lévő katonai műveletek miatt kerüljék az érintett légtereket. Eric Schouten, a Dyami légiközlekedés-biztonsági tanácsadó cég vezetője szerint az utasoknak és a légitársaságoknak arra kell számítaniuk, hogy a légtér "hosszabb ideig" zárva maradhat.

Számos nemzetközi légitársaság jelentett be járattörléseket vagy felfüggesztéseket: