Végre egy jó hír a Közel-Kelettel kapcsolatban: minden magyar úszó hazatért Ománból

Épségben hazatért az ománi edzőtáborból a magyar úszóválogatott teljes, 23 fős delegációja. A sportolók és az edzők hazautazását korábban a közel-keleti fegyveres konfliktus miatt elrendelt, váratlan légtérzár nehezítette.

Múlt szombaton a kialakult háborús helyzet miatt törölték azt a járatot, amellyel a küldöttség egy része tért volna vissza Magyarországra. Wladár Sándor, a Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) elnöke akkor arról számolt be, hogy már a repülőtéren várakoztak a hazaindulásra. Ekkor jelentették be az ománi légtérzárat, illetve az összes kimenő járat törlését. A döntés miatt négyen átmenetileg a repülőtéren rekedtek.

A csapat nagyobb részét a hétvégi fennakadás nem érintette. Ők az eredeti terveknek megfelelően csütörtökig maradtak a közel-keleti országban. A MÚSZ pénteki tájékoztatása szerint végül a felnőtt- és az utánpótlás-válogatott valamennyi tagja problémamentesen megérkezett Magyarországra. A sportolók mostantól itthon folytatják a felkészülést az öt hét múlva kezdődő soproni országos bajnokságra.