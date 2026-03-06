A Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára szerint bár valóban durva áremelkedés van a kutakon, mégsem egyszerre követik le ezek az árak a világpiaci változásokat.
Végre egy jó hír a Közel-Kelettel kapcsolatban: minden magyar úszó hazatért Ománból
Épségben hazatért az ománi edzőtáborból a magyar úszóválogatott teljes, 23 fős delegációja. A sportolók és az edzők hazautazását korábban a közel-keleti fegyveres konfliktus miatt elrendelt, váratlan légtérzár nehezítette.
Múlt szombaton a kialakult háborús helyzet miatt törölték azt a járatot, amellyel a küldöttség egy része tért volna vissza Magyarországra. Wladár Sándor, a Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) elnöke akkor arról számolt be, hogy már a repülőtéren várakoztak a hazaindulásra. Ekkor jelentették be az ománi légtérzárat, illetve az összes kimenő járat törlését. A döntés miatt négyen átmenetileg a repülőtéren rekedtek.
A csapat nagyobb részét a hétvégi fennakadás nem érintette. Ők az eredeti terveknek megfelelően csütörtökig maradtak a közel-keleti országban. A MÚSZ pénteki tájékoztatása szerint végül a felnőtt- és az utánpótlás-válogatott valamennyi tagja problémamentesen megérkezett Magyarországra. A sportolók mostantól itthon folytatják a felkészülést az öt hét múlva kezdődő soproni országos bajnokságra.
A szerb szakember a gyenge eredmények miatt péntek reggel menesztett Vladimir Radenkovicot váltja.
LeBron a Lakers Denver Nuggets elleni mérkőzésén megelőzte Kareem Abdul-Jabbart a liga történetének legtöbb mezőnypontját dobó játékosainak örökranglistáján.
Itt is van a szezon vége az F1-es kiscsapatnak? Egyre rosszabb a helyzet, már a csapatfőnök is beismerte
A csapatnak mindössze két működőképes energiatárolója maradt, így komoly esély mutatkozott arra, hogy sem az időmérő edzésen, sem a versenyen nem tudnak részt venni Melbourne-ben.
Bő három hónappal a nyári labdarúgó-világbajnokság rajtja előtt távozik posztjáról Valid Regragi, a marokkói válogatott szövetségi kapitánya.
A miskolci klub vezetősége a vártnál gyengébb eredmények miatt döntött a szerződésbontás mellett.
A Fizz Liga találkozója nyitja az estét, míg külföldön a PSG–Monaco rangadó és a Real Madrid idegenbeli fellépése emelkedik ki a programból.
Marco Silva, a Fulham vezetőedzője eltiltást kockáztat, miután a West Ham elleni 1–0-s vereséget követően nyilvánosan nekiment John Brooks videobírónak.
A hétszeres világbajnok mindenképp szeretne Afrikában versenyezni, és mint mondta, addig nem is akar visszavonulni.
Gyorshajtással kapták el a PL-csapat menedzserét: komoly bírságot kapott, de tönkretenni azért nem fogja
Féléves vezetéstől való eltiltást kapott Oliver Glasner, a Crystal Palace menedzsere, miután Londonban gyorshajtáson érték.
A Barcelona vezetése szerint nyárra már az 1:1-es pénzügyi szabály keretein belül mozoghatnak.
Az elefántcsontparti középpályás a kijelölt gyalogátkelőhelyen ütött el egy nőt, majd segítségnyújtás nélkül továbbhajtott.
Két curlingkövet loptak el a téli paralimpia helyszínén lévő cortinai curlingcsarnokból.
Ezek nem jó előjelek: hatalmas bajban van az egyik F1-es istálló, ezt hogy oldják meg a holnapi rajtig?
Az Aston Martin csapatfőnöke az ausztrál nagydíj előtt elismerte, hogy az autókat sújtó erős vibráció miatt autóik jelenleg a futam felét sem tudnák biztonságosan teljesíteni.
89 éves korában elhunyt Lou Holtz, az amerikai egyetemi futball egyik legnagyobb alakja, aki 1988-ban a Notre Dame egyetem csapatával nemzeti bajnoki címet nyert.
Az amerikai–izraeli–iráni háború miatt bizonytalanná vált a bahreini és a szaúd-arábiai Forma–1-es Nagydíj megrendezése.
Fergeteges hétvége elé néznek a labdarúgás szerelmesei: a Serie A-ban a milánói derbi fűszerezi a programot, a La Ligában a Barcelona és a Real Madrid...
A hétvégén újabb fordulóval folytatódik a Fizz Liga, amelynek egyik csúcspontja a remek formában lévő Nyíregyháza és a címvédő Ferencváros vasárnap esti rangadója lesz.
Szanaszét szedte a Liverpool aranylabdás legendája Kerkez Milost: kifelé áll a rúdja a keretből a magyar játékosnak?
A Liverpool váratlan 2–1-es vereséget szenvedett a kiesés elől menekülő Wolverhampton vendégeként a Molineux Stadionban.
