Fordulat az időjárásban: végre kisüt a nap, csökken a felhőzet, akár 15 fok is lehet

Északnyugat felől egyre nagyobb területen szakadozik, csökken a felhőzet, a felhőátvonulások mellett hosszabb-rövidebb napos időszakokra is számíthatunk, írja a HungaroMet.

Az északkeleti csücsökben maradhat legtovább felhős az ég. Kevés helyen fordulhat elő eső, zápor. Az északnyugati szelet nagy területen gyakran élénk, helyenként erős lökések kísérik. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 15 fok között alakul, ennél pár fokkal alacsonyabb értékek a legtovább felhős tájakon valószínűek. Késő estére 0 és +6 fok közé hűl le a levegő.

Címlapkép: Getty Images

