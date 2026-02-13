Az idei január az átlagosnál hidegebb és csapadékosabb volt Magyarországon – közölte a HungaroMet Zrt. friss elemzésében.
Fordulat az időjárásban: végre kisüt a nap, csökken a felhőzet, akár 15 fok is lehet
Északnyugat felől egyre nagyobb területen szakadozik, csökken a felhőzet, a felhőátvonulások mellett hosszabb-rövidebb napos időszakokra is számíthatunk, írja a HungaroMet.
Az északkeleti csücsökben maradhat legtovább felhős az ég. Kevés helyen fordulhat elő eső, zápor. Az északnyugati szelet nagy területen gyakran élénk, helyenként erős lökések kísérik.
A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 15 fok között alakul, ennél pár fokkal alacsonyabb értékek a legtovább felhős tájakon valószínűek. Késő estére 0 és +6 fok közé hűl le a levegő.
A pilóták és a légiutas-kísérők országos sztrájkja miatt számos budapesti és debreceni járatot töröltek
A hajnali pára és ködfoltok fokozatosan feloszlanak, így napközben javulnak a látási viszonyok.
Hírünk a világban: magyar turista rongált meg egy 5000 éves templomot Máltán, börtönbüntetés lehet a vége
A rongáló komoly büntetésre számíthat, az ilyen eseteket nagyon komolyan veszik a helyi hatóságok: 2023-ban egy olasz férfit börtönbüntetésre és kemény pénzbírságra ítéltek ugyanezért.
A Lufthansa német légitársasággal utazóknak csütörtökön járattörlésekkel és késedelmekkel kell számolniuk.
Miközben az ország túlnyomó részén eső várható, a főváros térségében és az Északi-középhegységben akár havazhat is.
A 33. Turizmus Évadnyitó Gálán Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség elnöke 12+1 pontban vázolta fel, milyen feladatok várnak a döntéshozókra a következő években.
Kiderítették, a magyarok többsége hova utazna el szívesen télen: nem kis meglepetést hozott az eredmény
A mesterséges intelligencia a téli sportokhoz kapcsolódó vásárlásokban is megjelent.
Ennek örülni fognak a magyarok: bejelentette a Ryanair, új tengerparti úti cél érkezik, fillérekért repülhetsz
Érdekesség, hogy a Ryanair nemcsak a budapesti, hanem a Wizz Air Gdansk-Dubrovnik útvonalára is ráindított júniustól.
Itt a friss széltérkép: hamarosan erős lökések érik el Magyarországot - itt lesz a legdurvább a légörvény
Az elkövetkező napokban országszerte változékony, kora tavasziasan hűvös időjárás várható.
2,5% kamat, állami támogatás, valódi segítség – új szintre lépett a turisztikai finanszírozás
A jövő hét elején átmenetileg visszaesik a hőmérséklet, de szerdától visszatérnek a 10 Celsius-fok körüli maximum-hőmérsékletek
Vízszintemelkedés miatt lezárták a magyar-szlovák államhatáron lévő Szent-Iványi hidat, az államok között Balassagyarmaton lehet átlépni a határt –
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
Gyors, egyszerű, átlátható: digitális persely a Gránit Banktól (x)
Forintban és devizában is félre lehet tenni a vágyott célokra
A Gránit Bank ügyfelek közel 45 százaléka költségmentesen bankolt 2025-ben (x)
Jelentős részük pénzt is keresett bankszámlájával
A 2=3 akcióval a legkisebb turisztikai szereplők hitelfelvételi kedvét élénkíti a kormány (x)
