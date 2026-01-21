Komoly dolog derült ki a bejelentett állami pénzosztásról: ők lehetnek a legnagyobb nyertesek

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter ma reggel jelentette be a vendéglátóipart érintő 5+1 pontos intézkedéscsomagot, amelyről a Pénzcentrum is beszámolt. A 100 milliárd forintos keretből érkező könnyítések, köztük a reprezentációs adó eltörlése és a turizmusfejlesztési hozzájárulás megfelezése a kormány szerint érezhetően javíthatják az éttermek működési feltételeit. A bejelentés után Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke értékelte lapunknak a csomag hatásait, a szektor valós helyzetét és azt is, miért zárnak be sorra ikonikus éttermek Magyarországon.

Pénzcentrum: Összességében hogyan értékeli a most bejelentett, 5+1 elemből álló intézkedéscsomagot? Valódi könnyebbséget jelenthet a vendéglátóhelyek számára?

Kovács László: Természetesen igen. A reprezentációs adó eltörlése óriási segítség: a forgalom 1 százalékáig, maximum 100 millió forintig mentesülnek a vállalkozások ettől a tehertől. Ez jelentős forgalomélénkítő tényező, nagyon bízunk benne, hogy a céges költések érezhetően meg fognak nőni. Eddig minden egyes éttermi számla vagy céges rendezvény után plusz 33 százalékos adót kellett fizetni, ez most megszűnik.

Ezek szerint ez a csomag legfontosabb eleme?

Igen, ez a legfontosabb és leginkább forgalomélénkítő intézkedés. Emellett a turizmusfejlesztési hozzájárulás megfelezése is komoly könnyebbség: egy 100 milliós, 5 százalékos áfakulccsal működő étterem eddig 4 millió forintot fizetett, ez most 2 millióra csökken. Ez a pénz a vállalkozásnál marad.

A felszolgálási díj kedvezményes adózású kiterjesztése is nagy változásnak tűnik.

Ez kifejezetten a bérek fehérítését segíti. A vállalkozások a forgalmuk 20 százalékáig könnyített adóterhek mellett fizethetnek munkabért. Ez azért fontos, mert a szervizdíj eddig komoly adminisztrációval járt, ezért a több mint 20 ezer vendéglátóhelyből mindössze kétezer használta. A legtöbb kisvállalkozásnak nincs kapacitása erre: a tulajdonos egyszerre szakács, beszerző, könyvelő, élelmiszerbiztonsági felelős és munkaügyes. Most viszont automatikusan, egyszerűbben, kevesebb adminisztrációval tudják legálisan kifizetni a bérek egy részét. Ez óriási segítség.

A hitellehetőség kapcsán sokan attól tartanak, hogy úgy járnak majd az éttermek, mint korábban a kisboltok, ahol sokan nem tudták teljesíteni a feltételeket, és vissza kellett fizetniük a teljes összeget. Fennáll ez a veszély az éttermek esetében is?

Bízunk benne, hogy nem. Aki felveszi a hitelt, annak tisztában kell lennie a feltételekkel, felelősen kell dönteni. De az, hogy a hitel harmada vissza nem térítendő támogatás, már önmagában óriási segítség lenne. A vendéglátás a pandémia alatt teljesen kivérzett, elfogytak a tartalékok, minden fillér támogatás számít.

Az intézkedések csak a melegkonyhás éttermekre vonatkoznak. Indokoltnak tartja, hogy a cukrászdák és kávézók kimaradtak?

A melegkonyhás éttermek a legmunkaigényesebbek, itt kell a legtöbb ember. A munkaerő megtartása ma már szociális feladat is: sok településen alig maradt étterem, és ha ezek megszűnnek, a szakácsoknak, felszolgálóknak nincs hova menniük dolgozni. Ezért indokolt, hogy most erre a körre koncentrál a csomag.

A fogyasztók oldaláról sokan kérdezik: ez az intézkedéscsomag csökkentheti-e az éttermi árakat?

Nem, természetesen nem. Nincs mit csökkenteni. Az inflációt sem tudtuk követni az árainkkal, mert ha indokolt mértékben emeltünk volna, a vendég egyszerűen nem jött volna be. Ez a csomag nem az árak csökkentéséről szól, hanem arról, hogy a vállalkozások túléljenek.

A forgalom ettől akkor nem fog növekedni.

De igen, elsősorban a reprezentációs adó eltörlése miatt. A céges költések eddig különadóval terheltek voltak, most viszont nem. Ez jelentős forgalomösztönző hatású. Az egyéni vendégekre ez persze nem hat közvetlenül, de a vállalkozások adminisztrációja könnyebb lesz, a terhek csökkennek.

A vidéki éttermek különösen nehéz helyzetben vannak. Nekik is segítség lehet ez a csomag?

Mindenkinek segítség, az ország egészében. De a legnagyobb forgalomösztönző hatása egyértelműen a reprezentációs adó eltörlésének van. A többi elem inkább adminisztrációcsökkentés, adócsökkentés, ami szintén nagyon fontos.

Fontos látni, hogy mostanában ikonikus éttermek is sorra zárnak be, egyszerűen azért, mert a tulajdonosok belefáradtak. Nem tudnak vagy már nem akarnak megújulni, alkalmazkodni a megváltozott igényekhez. A vendégek fiatalabbak lettek, más elvárásokkal érkeznek, és ezekre a régi vállalkozók közül sokan már nem akarnak választ adni, nem akarnak „fiatalodni”. Közben a szektor a valaha mért legnagyobb, 2019-es forgalmat közelíti alulról: az inflációt kiszűrve majdnem elérjük azt a szintet, csak éppen kilencezerrel kevesebb üzlettel és több mint kétezerrel kevesebb alkalmazottal. Ugyanazt az értéket állítjuk elő, csak sokkal szerényebb eredménnyel: ebbe fáradnak bele a vállalkozók.

A legnagyobb bajban azok az éttermek vannak, ahová a turisták nem járnak. Ahol nincs turizmus, ott a magyar vendégek sem költenek eleget. A peremkerületek és a vidéki éttermek vannak most igazán nehéz helyzetben. Nekik különösen nagy segítség lesz a reprezentációs adó eltörlése, mert ez a lépés főként a vidéki és a magyar vendégkörre fog hatni, ott hozhat érezhető forgalomnövekedést.