2026. február 11. szerda Bertold, Marietta
Ggantija egy megalitikus templomkomplexum a neolitikumból (i.e. 3600 és 2500 körül), Máltán, a Földközi-tengeri Gozo szigetén. A ggantijai templomok a legkorábbiak a máltai megalitikus templomok közül, és régebbiek, mint az egyiptomi p
Utazás

Hírünk a világban: magyar turista rongált meg egy 5000 éves templomot Máltán, börtönbüntetés lehet a vége

Pénzcentrum
2026. február 11. 09:43

Letartóztattak egy magyar turistát Máltán, aki egy kővel számokat vésett a több mint ötezer éves Ġgantija templom falába. A rongáló komoly büntetésre számíthat, az ilyen eseteket nagyon komolyan veszik a helyi hatóságok: 2023-ban egy olasz férfit börtönbüntetésre és kemény pénzbírságra ítéltek ugyanezért.

Letartóztattak egy 30 éves magyar férfit Máltán, aki egy kővel számokat vésett a több mint ötezer éves Ġgantija templom falába - ez a világ legidősebb, szabadon álló emberi építménye, ami fennmaradt. A Times of Malta szerint egy szemtanú értesítette a rendőrséget.

Nem ez az első eset, hogy egy rongáló turistát letartóztatnak és felelősségre vonnak, 2023-ban egy olasz férfit 15 ezer eurós (több mint 5,5 millió forint) pénzbüntetésre és 2 év börtönbüntetésre ítélt a bíróság - utóbbit 4 évre felfüggesztve. 

Kapcsolódó cikkeink:

A templom időszámításunk előtt 3600 környékén épülhetett korallmészkőből, 1770-ben fedezték fel. Az UNESCO Világörökség része több más templommal együtt Málta megalitikus templomai néven.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #nyaralás #külföld #turista #bűncselekmény #bűnözés #turisták #börtönbüntetés #templom #letartóztatás

