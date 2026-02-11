A Lufthansa német légitársasággal utazóknak csütörtökön járattörlésekkel és késedelmekkel kell számolniuk.
Hírünk a világban: magyar turista rongált meg egy 5000 éves templomot Máltán, börtönbüntetés lehet a vége
Letartóztattak egy magyar turistát Máltán, aki egy kővel számokat vésett a több mint ötezer éves Ġgantija templom falába. A rongáló komoly büntetésre számíthat, az ilyen eseteket nagyon komolyan veszik a helyi hatóságok: 2023-ban egy olasz férfit börtönbüntetésre és kemény pénzbírságra ítéltek ugyanezért.
Letartóztattak egy 30 éves magyar férfit Máltán, aki egy kővel számokat vésett a több mint ötezer éves Ġgantija templom falába - ez a világ legidősebb, szabadon álló emberi építménye, ami fennmaradt. A Times of Malta szerint egy szemtanú értesítette a rendőrséget.
Nem ez az első eset, hogy egy rongáló turistát letartóztatnak és felelősségre vonnak, 2023-ban egy olasz férfit 15 ezer eurós (több mint 5,5 millió forint) pénzbüntetésre és 2 év börtönbüntetésre ítélt a bíróság - utóbbit 4 évre felfüggesztve.
A templom időszámításunk előtt 3600 környékén épülhetett korallmészkőből, 1770-ben fedezték fel. Az UNESCO Világörökség része több más templommal együtt Málta megalitikus templomai néven.
