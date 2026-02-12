Fordulat jön az időjárásban: több helyen is meglepő, amire számítani kell

A hajnali pára és ködfoltok fokozatosan feloszlanak, így napközben javulnak a látási viszonyok. A délelőtti órákban az ország nagy részén több-kevesebb napsütésre is számítani lehet, mielőtt nyugat felől ismét megnövekszik és megvastagszik a felhőzet. A nyugati országrészben, valamint az Északi-középhegység tágabb térségében már a nap nagy részében borongós, felhős idő valószínű.

Délelőtt inkább az északkeleti megyékben fordulhat elő kisebb eső, majd a déli óráktól nyugat felől egyre többfelé kell számítani esőre, záporokra. A csapadékzóna fokozatosan halad kelet felé, de a délkeleti tájakon továbbra is kisebb a csapadék esélye, ott hosszabb száraz időszakok is lehetnek.

A szél többfelé élénk lehet, elsősorban a Dunántúlon, ami a csapadékos időszakokban kellemetlenebb hőérzetet okozhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 10 és 16 fok között alakul, ugyanakkor a tartósan borult nyugati térségekben és az Északi-középhegység környékén ennél több fokkal hűvösebb is maradhat a levegő.

A nap folyamán tehát változékony, több hullámban csapadékos időre kell készülni, a napsütés inkább átmeneti jellegű lesz.