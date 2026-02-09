Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. február 9.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2026. február 9., hétfő.

Névnap

Abigél, Alex

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 377.85 Ft

CHF: 412.09 Ft

GBP: 434.05 Ft

USD: 318.92 Ft



Hatoslottó

A sorsolás dátuma: 2026. február 5.

A Hatoslottó nyerőszámai a 6. héten emelkedő számsorrendben a következők:

2, 4, 6, 10, 23, 35



Ezen a héten nem volt telitalálat.

6-os találat: 0 db

5+1 találat: 0 db

5-ös találat: 38 db

4-es találat: 1371 db

3-as találat: 21180 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 40500 Ft

MOL: 3942 Ft

RICHTER: 11480 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.02.10: Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, a felhőzet elsősorban délnyugaton szakadozhat fel. Napközben a Dunától keletre növekszik a csapadékhajlam, az eső mellett havas esőre, reggel, délelőtt helyenként még havazásra is számítani kell. A déli, délkeleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. A minimum-hőmérséklet -3, +2, a maximum-hőmérséklet 2, 9 fok között valószínű.

2026.02.11: Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, és egyre több helyen várható eső, zápor, az Északi-középhegységben eleinte vegyes halmazállapotú csapadék sem kizárt. A délnyugati, déli szél élénk, helyenként erős lesz. Hajnalban -2, +3, délután általában 5, 12 fok várható, de az Északi-középhegységben ennél hidegebb lesz.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli az arra érzékenyek szervezetét. (2026.02.09)

Akciók

