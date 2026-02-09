Az elkövetkező napokban országszerte változékony, kora tavasziasan hűvös időjárás várható.
Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. február 9.)
Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2026. február 9., hétfő.
Névnap
Abigél, Alex
Friss hírek
- Ennyibe kerül egy VIP-szülés 2026-ban Magyarországon: milliós különbség is lehet a magánklinikák árai között
- Erről a pesti helyről alig tud valaki: ingyen megjavítanak bármit, amit a szerviz már kidobásra ítélt
- Csőd szélén álló üzletbe tette a pénzét az egyik Cápa, sokan nem értették a döntést
- Küszöbön az újabb hitelvészhelyzet? Rekordszinten a háztartások adóssága: már Magyarországon vannak jelek
- Így foszja ki a magyarokat a lappangó rezsi: kevesen tudják, mennyit fizetnek valójában
- Magyarországot is elérte a sörhorror 2026-ra: most látni csak igazán, óriási a baj
Deviza árfolyam
EUR: 377.85 Ft
CHF: 412.09 Ft
GBP: 434.05 Ft
USD: 318.92 Ft
Hatoslottó
A sorsolás dátuma: 2026. február 5.
A Hatoslottó nyerőszámai a 6. héten emelkedő számsorrendben a következők:
2, 4, 6, 10, 23, 35
Ezen a héten nem volt telitalálat.
6-os találat: 0 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 38 db
4-es találat: 1371 db
3-as találat: 21180 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 40500 Ft
MOL: 3942 Ft
RICHTER: 11480 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.02.10: Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, a felhőzet elsősorban délnyugaton szakadozhat fel. Napközben a Dunától keletre növekszik a csapadékhajlam, az eső mellett havas esőre, reggel, délelőtt helyenként még havazásra is számítani kell. A déli, délkeleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. A minimum-hőmérséklet -3, +2, a maximum-hőmérséklet 2, 9 fok között valószínű.
2026.02.11: Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, és egyre több helyen várható eső, zápor, az Északi-középhegységben eleinte vegyes halmazállapotú csapadék sem kizárt. A délnyugati, déli szél élénk, helyenként erős lesz. Hajnalban -2, +3, délután általában 5, 12 fok várható, de az Északi-középhegységben ennél hidegebb lesz.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Fronthatás nem terheli az arra érzékenyek szervezetét. (2026.02.09)
Akciók
2,5% kamat, állami támogatás, valódi segítség – új szintre lépett a turisztikai finanszírozás
