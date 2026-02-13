2026. február 13. péntek Ella, Linda
10 °C Budapest
Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. február 13.)
Utazás

Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. február 13.)

Pénzcentrum
2026. február 13. 07:45

Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2026. február 13., péntek.

Névnap

Ella, Linda

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 379.02 Ft
CHF: 415 Ft
GBP: 434.66 Ft
USD: 319.65 Ft

Befektetés, tőzsde

OTP: 40950 Ft
MOL: 3818 Ft
RICHTER: 11760 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.02.14: Nyugat felől megnövekszik a felhőzet. Késő délutántól, estétől növekszik a csapadék esélye: az esőt a Nyugat-Dunántúlon késő este havas eső, hó válthatja. Napközben helyenként megélénkül a délkeleti, keleti szél, amely késő délutántól északiasra fordul és főként a Nyugat-Dunántúlon megerősödik. Hajnalban -3, +4, délután 7, 14 fok valószínű.

2026.02.15: Erősen felhős vagy borult időre van kilátás. Többfelé várható csapadék, amelyet egyre nagyobb területen havas eső, havazás lesz - legkésőbb délkeleten -, de közben fokozatosan szűnik a csapadék. A nap második felében északnyugat felől a felhőzet is elkezd szakadozni, csökkenni. Az északi szél többfelé erős, olykor viharos lesz. A minimum-hőmérséklet -3 és +5 fok között várható, a maximum -3, +6 fok között alakul, több helyen napközben csökken a hőmérséklet.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

A magasban hidegebb levegő áramlik a Kárpát-medence fölé, ezért a frontérzékenyek hidegfront jellegű változásokat tapasztalhatnak. Többek között fejfájást, migrént, vérnyomáscsökkenést. A közlekedésben résztvevők is fokozottabban figyeljenek! (2026.02.13)

