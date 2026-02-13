Pénteken a legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 15 fok között alakul, ennél pár fokkal alacsonyabb értékek a legtovább felhős tájakon valószínűek.
Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. február 13.)
Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2026. február 13., péntek.
Névnap
Ella, Linda
Friss hírek
- Így nullázzák le semmi perc alatt bárki bankszámláját: rengeteg magyar hiába futhat a pénze után
- Meglepő, ami kiderült az április 12-i választásokról: csak saját magát hibáztathatja rengeteg magyar, hogy ez így alakult?
- Végzetes hibát találtak több százezer autóban, magyar tulajok is érintettek: ezt azonnal ellenőrizd le!
- Nem a magyar vásárlók készülékében van a hiba: olyan dolog történik a boltok pénztárainál, amitől sokan dühbe gurulnak
- Korán örültek a vendéglátósok: tömegeknek nem jár a kormány 100 milliárdos támogatásából
- Milliónyi magyar kapja meg háziorvosától a lesújtó diagnózist: örökre megváltozik az életük
Deviza árfolyam
EUR: 379.02 Ft
CHF: 415 Ft
GBP: 434.66 Ft
USD: 319.65 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 40950 Ft
MOL: 3818 Ft
RICHTER: 11760 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.02.14: Nyugat felől megnövekszik a felhőzet. Késő délutántól, estétől növekszik a csapadék esélye: az esőt a Nyugat-Dunántúlon késő este havas eső, hó válthatja. Napközben helyenként megélénkül a délkeleti, keleti szél, amely késő délutántól északiasra fordul és főként a Nyugat-Dunántúlon megerősödik. Hajnalban -3, +4, délután 7, 14 fok valószínű.
2026.02.15: Erősen felhős vagy borult időre van kilátás. Többfelé várható csapadék, amelyet egyre nagyobb területen havas eső, havazás lesz - legkésőbb délkeleten -, de közben fokozatosan szűnik a csapadék. A nap második felében északnyugat felől a felhőzet is elkezd szakadozni, csökkenni. Az északi szél többfelé erős, olykor viharos lesz. A minimum-hőmérséklet -3 és +5 fok között várható, a maximum -3, +6 fok között alakul, több helyen napközben csökken a hőmérséklet.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
Orvosmeteorológiai előrejelzés
A magasban hidegebb levegő áramlik a Kárpát-medence fölé, ezért a frontérzékenyek hidegfront jellegű változásokat tapasztalhatnak. Többek között fejfájást, migrént, vérnyomáscsökkenést. A közlekedésben résztvevők is fokozottabban figyeljenek! (2026.02.13)
Az előrejelzések szerint a hőmérséklet a pénteki, akár 16 fokos csúcsértékek után vasárnapra helyenként mínusz 3 fokig is visszaeshet.
