2026. január 12. hétfő Ernő
-4 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A calming atmosphere keeps customers coming back
HelloVidék

Hiába ment telt házakkal, lehúzta a rolót Debrecen kultikus étterme: ez áll a bezárás mögött

HelloVidék
2026. január 12. 12:45

Határozatlan időre bezárt Debrecen egyik ismert vendéglátóhelye, a Chili Cafe – derül ki az étterem honlapján közzétett tájékoztatásból. A döntés sokakat meglepett, hiszen a hely még decemberben is nagy forgalmat bonyolított.

A Chili Cafe 2026. január 2-től technikai okokra hivatkozva zárva tart, a közlés szerint sem éttermi szolgáltatást, sem a bowlingpályákat nem lehet igénybe venni, és új foglalásokat sem fogadnak. A zárás határozatlan időre szól.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A háttérben azonban nem műszaki meghibásodás áll. Orosz László tulajdonos a Beon.hu-nak elmondta: a problémát valójában a konyhai személyzet drasztikus hiánya okozza. A korábbi hat szakácsból mindössze egy maradt. Több dolgozó hosszabb betegséget követően műtéti beavatkozásra vár, egy munkatárs pályaelhagyás mellett döntött, egy pedig felmondott.

A tulajdonos szerint a jelenlegi helyzetben legkorábban két hónapon belül lenne reális az újranyitás, de az sem biztos, hogy a vendéglátóhely a korábbi formájában folytathatja működését. A következő időszakban több tényezőt is mérlegelniük kell, köztük azt, hogy milyen konstrukcióban tudják biztosítani a stabil működést.

Orosz László hozzátette: a decemberi időszakra tudatosan koncentráltak, hogy minden előre lekötött rendezvényt és foglalást korrekt módon teljesítsenek, ez sikerült is. A jövőről azonban egyelőre nincs végleges döntés.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A 2012 óta működő Chili Cafe évek óta a debreceni vendéglátás egyik ismert szereplője volt, éttermi kínálatával, rendezvényeivel és bowlingpályáival sokak számára jelentett rendszeres kikapcsolódási lehetőséget. A vendégek most arra várnak, hogy kiderüljön, milyen formában és mikor térhet vissza a hely.
Címlapkép: Getty Images
#étterem #vendéglátás #debrecen #dolgozók #vendéglátóhely #munkaerőhiány #bezárás #kikapcsolódás #hellovidék #éttermek #vendéglátóhelyek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:45
12:35
12:23
12:16
12:00
Pénzcentrum
1 millió magyar nyugdíjas kap nagyon fontos levelet a hetekben: sok pénzük bánja, ha rosszul döntenek
Milliókat bukhat, aki filléres vályogházból szeretne álomotthont: ezek a legdurvább rejtett buktatók 2026-ban
Egyre durvább a helyzet a magyar boltokban: bűnbandák lepték el az üzleteket, erre fáj a foguk, mindenhol ott vannak
Megfagyott a hangulat a stúdióban: meglepő döntések születtek a Cápák között második részében
Ennyit lehet keresni 2026-ban munka nélkül, legális módszerekkel: összejöhet a minimálbér?
NAPTÁR
Tovább
2026. január 12. hétfő
Ernő
3. hét
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Figyelem! Hóhelyzet miatt nem kell suliba menni: ezekben a vidéki iskolákban már meglépték
2
3 napja
Ennél cukibb videót ma nem látsz: így bújnak össze a dermesztő hidegben a somogyi erdő vadjai
3
4 hete
Letérkövezik a Balaton egyik legszebb sétányát: ezeréves hangulatot öntenek betonba
4
4 hete
Drámai a helyzet a Velencei-tónál: eltűnt a víz kétharmada, a horgászok csalódottak + Videó
5
2 hete
Íme, az év legjobb receptjei: ezeket a különleges régi magyar ételeket főztük meg 2025-ben
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kockázati díj
a biztosítási díj azon része, amely az átvállalt kockázatból származó károk fedezetéül szolgál. Ebből a díjrészből fizetik a biztosítottaknak járó szolgáltatásokat, s ebből képzik a függő károk tartalékait is. Nettó díjnak is nevezik, mert nem tartalmazza a vállalkozói díj részt.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 12. 12:16
Kiadták a riasztást: délután már jön az ónos eső, ezeket a megyéket éri el legelőször
Pénzcentrum  |  2026. január 12. 11:08
Lázár János bejelentette, jön az új KRESZ: ekkortól változnak a közlekedési szabályok Magyarországon
Agrárszektor  |  2026. január 12. 12:28
Nem csitulnak az indulatok az EU-Mercosur megállapodás ügyében