Elképesztő videót tettek közzé a jégbe zárt Balaton-partról: a víz felszínén már megjelentek az első jégfoltok, a partot pedig összefüggő hótakaró borítja.
Hiába ment telt házakkal, lehúzta a rolót Debrecen kultikus étterme: ez áll a bezárás mögött
Határozatlan időre bezárt Debrecen egyik ismert vendéglátóhelye, a Chili Cafe – derül ki az étterem honlapján közzétett tájékoztatásból. A döntés sokakat meglepett, hiszen a hely még decemberben is nagy forgalmat bonyolított.
A Chili Cafe 2026. január 2-től technikai okokra hivatkozva zárva tart, a közlés szerint sem éttermi szolgáltatást, sem a bowlingpályákat nem lehet igénybe venni, és új foglalásokat sem fogadnak. A zárás határozatlan időre szól.
A háttérben azonban nem műszaki meghibásodás áll. Orosz László tulajdonos a Beon.hu-nak elmondta: a problémát valójában a konyhai személyzet drasztikus hiánya okozza. A korábbi hat szakácsból mindössze egy maradt. Több dolgozó hosszabb betegséget követően műtéti beavatkozásra vár, egy munkatárs pályaelhagyás mellett döntött, egy pedig felmondott.
A tulajdonos szerint a jelenlegi helyzetben legkorábban két hónapon belül lenne reális az újranyitás, de az sem biztos, hogy a vendéglátóhely a korábbi formájában folytathatja működését. A következő időszakban több tényezőt is mérlegelniük kell, köztük azt, hogy milyen konstrukcióban tudják biztosítani a stabil működést.
Orosz László hozzátette: a decemberi időszakra tudatosan koncentráltak, hogy minden előre lekötött rendezvényt és foglalást korrekt módon teljesítsenek, ez sikerült is. A jövőről azonban egyelőre nincs végleges döntés.
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A 2012 óta működő Chili Cafe évek óta a debreceni vendéglátás egyik ismert szereplője volt, éttermi kínálatával, rendezvényeivel és bowlingpályáival sokak számára jelentett rendszeres kikapcsolódási lehetőséget. A vendégek most arra várnak, hogy kiderüljön, milyen formában és mikor térhet vissza a hely.
Milliókat bukhat, aki filléres vályogházból szeretne álomotthont: ezek a legdurvább rejtett buktatók 2026-ban
Hogyan érdemes nekivágni, hogy ne hibázzunk? Erről mesélt Szabó Miklós, aki saját kezűleg újított fel egy öreg vályogházat a nógrádi, eldugott kis faluban, Vanyarcon.
A 2026-os trend-előrejelzések azt mutatják, hogy a mézfogyasztás új szintre lép: a magyar fogyasztók egyre tájékozottabbak és tudatosabbak.
A szakemberek szerint a hópaplan szigetelőként működik, ami jelentősen lassítja a jég további vastagodását.
Ha szereted a horgászatot, a téli programokat vagy egyszerűen csak valami igazán különlegesre vágysz, január 18-án, szombaton irány a Leveleki-víztározó! 10 és 15 óra között...
Hallottál már ezekről a régi fogyókúrás, diétás módszerekről? Nem semmi, mi mindenben hittek régen a magyarok! Te hajlandó lennél valamelyiket kipróbálni?
Szombat reggel üzemkezdéstől egészen hétfő este üzemzárásig ingyenessé teszik a közösségi közlekedést Székesfehérváron.
Befagyott orsóval is sikerült: óriási pontyszörnyet fogott a mázlista pecás – videón a gigászi fogás
Az év első igazán nagyhalas horgászélménye már januárban megérkezett: Gyékényesen Jenei Patrik horogra akasztotta Magyarország idei első húsz kilogrammot meghaladó pontyát.
Figyelem, igazi téli viszonyok az erdőben: a Börzsönyben és a Cserhátban a friss hó és a fagy miatt több túraútvonal kifejezetten veszélyessé vált, óvatosan induljon...
Rendkívüli: sorra zárnak be az iskolák a hóhelyzet miatt – itt a lista, hol nem lesz tanítás szombaton
Egyre több iskolában rendelnek el rendkívüli szünetet a munkanapnak számító szombatra: több intézményben már pénteken is elmaradt a tanítás vagy rövidített napot tartottak.
Jöhet az extrém hideg és a dermesztő téli éjszaka, a somogyi vaddisznókat nem rettenti meg: a malackák családi idillben, egymáshoz bújva vészelik át a hideget.
Hamarosan igazi téli kihívás elé néz Siófok: a meteorológiai előrejelzések szerint újabb csapadékzóna éri el a várost, amely a havas szépségnél sokkal veszélyesebb helyzetet hozhat...
Egyre ritkábban látható téli jelenséget rögzített az Időkép a Balatonnál: megindult a jégzajlás, amelynek során a tó felszínén összetört jégtáblákat a szél mozgásba hozza.
Legalább egy évtizede nem látott havazás hozta össze gyerekeket és felnőtteket Pápán: a városban először rendeztek közös hóemberépítést az Esterházy-kastély parkjában.
Szeretnél saját vállalkozást a Balatonnál? Most akár egy jól menő büfét is megszerezhetsz Zánkán, teljesen felszerelt konyhával és berendezéssel.
Országszerte javulnak az útviszonyok, a közösségi közlekedésben pedig csak kisebb fennakadások fordulnak elő
Medvék, halottas menet, pálinka és farsangi fánk: hatalmas mulatsággal űzik el a telet a magyar faluban
Szatmári alakoskodók lepik el Panyola utcáit február első hétvégéjén, 2026. február 7-én, szombaton.
A kutya a jéghideg vízben küzdött az életéért, miközben gazdája kétségbeesve hívta a segítséget.
A megtalált lelet átírja az eurázsiai dínók evolúciós történetét.