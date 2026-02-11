2026. február 11. szerda Bertold, Marietta
Utazás

Csütörtökre sztrájkot hirdettek egy légitársaságnál: brutál késésekre kell számítani

MTI

2026. február 11. 07:15
Utazás

Csütörtökre sztrájkot hirdettek egy légitársaságnál: brutál késésekre kell számítani

MTI
2026. február 11. 07:15

A Lufthansa német légitársasággal utazóknak csütörtökön járattörlésekkel és késedelmekkel kell számolniuk, mert a pilóták és légiutas kísérők aznapra sztrájkot hirdettek.

A 24 órás munkabeszüntetés, amelyre kedden a VC pilótaszakszervezet, illetve a légiutas kísérőket képviselő UFO munkavállalói képviselet szólított fel, a teherszállítást végző Lufthansa Cargót és a rövid távú járatokat teljesítő CityLine-t is érinti.

A pilótaszakszervezet tagjai tavaly szeptember végén szavazáson nyilvánították ki a sztrájkra való készségüket, hogy ezzel nyomást gyakoroljanak a Lufthansára kedvezőbb nyugdíjazási feltételek biztosítása végett.

Azóta a tárgyalások újra megkezdődtek, de megszakításokkal folytak és eredménytelenek voltak. A pilótaszakszervezet közleménye szerint a munkabeszüntetés minden német repülőtérről induló járatot érinteni fog február 12-én. Ezzel párhuzamosan a légiutas kísérőket képviselő szakszervezet figyelmeztető sztrájkkal akarja kikényszeríteni a kollektív szerződésekkel kapcsolatos tárgyalásokat a Lufthansa központi vállalatánál és a regionális leányvállalatánál, a Cityline-nál. Csak az utóbbinál körülbelül 800 munkahely van szerintük veszélyben a vállalatcsoport stratégiája miatt.

Az UFO egy kollektív szerződéses szociális tervet akar. Egy tagokhoz intézett körlevél szerint a vállalatvezetés elutasította a tárgyalásokat. Az UFO szerint a sztrájk érinteni fogja a Lufthansa CityLine összes, Frankfurtból, Münchenből, Hamburgból, Brémából, Stuttgartból, Kölnből, Düsseldorfból, Berlinből és Hannoverből induló járatát.
Címlapkép: Getty Images
