Olyan súlyos veszteségeket szenvedett el Oroszország, hogy a teljes összeomlás sem kizárt: lehet, hogy ez zárja le végleg a háborút?

Bár éves szinten 0,6%-kal nőtt a GDP, Románia két egymást követő negyedévben visszaesett, jelezve a gazdasági lassulást és a befektetők óvatosságát.
Oroszország súlyos veszteségeket szenved Ukrajnában, miközben kommunikációs problémákkal küzd és teljes olajembargó fenyegeti - tudósított az Al Jazeera.
Oroszország nemrég komoly légitámadást indított Ukrajna városai ellen Catherine Vautrin francia védelmi miniszter kijevi látogatásának napján, február 7-én. Ez hasonló volt a Mark Rutte NATO-főtitkár látogatásakor, február 3-án végrehajtott támadáshoz. A vasárnapi támadás során 408 drónt és 39 rakétát vetettek be. Kijev a drónok nagy részét és 24 rakétát megsemmisített, de a maradék súlyos károkat okozott az energetikai infrastruktúrában, beleértve az atomerőművek kritikus létesítményeit is. Egy erőművet le kellett állítani, míg mások csökkentették termelésüket.
Oroszország január közepe óta próbálja sötétségbe borítani Ukrajnát ismétlődő kombinált csapásokkal. A civilek -20 Celsius-fokos hőmérsékletet viseltek el, miközben a vészhelyzeti csapatok folyamatosan dolgoztak az áram- és fűtésszolgáltatás helyreállításán.
Ukrajna válaszul saját gyártású FP-5 Flamingo cirkálórakétákkal támadta meg a Kapusztyin Jar teszthelyszínt Asztrahánban, több mint 400 kilométerre Oroszország területén belül. Vasárnap pedig a tveri régióban található Redkino Kutatóintézetet támadták meg, amelyet üzemanyag-adalékok és robbanóanyagok gyártójaként írtak le.
Olekszandr Szirszki, az ukrán főparancsnok szerint az orosz hadsereg igazolt veszteségei – halottak és súlyosan sebesültek – januárban 31.700 főt tettek ki, ami 9.000-rel több, mint a havi toborzás.
Az orosz erők jelentős visszaesést szenvedtek el múlt héten, amikor Ukrajna elérte, hogy a SpaceX lekapcsolja a Starlink műholdas terminálokat, amelyeket az oroszok kommunikációra, az ukrán tüzérség célzására és drónjaik navigálására használtak. Ukrán katonai források szerint ennek eredményeként észrevehetően csökkent a frontvonali támadások száma.
Két háromoldalú tárgyalási forduló Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok között Abu-Dzabiban fogolycserét eredményezett, de tűzszünetet nem. Ukrajna jelezte, hogy kész részt venni egy harmadik fordulón február 17-én.
Zelenszkij ukrán elnök múlt héten újságíróknak elmondta, attól tart, hogy az USA és Oroszország júniusig ismét átfogó megállapodást kísérel meg Ukrajna vagy Európa részvétele nélkül.
Február 6-án az Európai Bizottság átfogó új szankciókat javasolt az orosz olajexport ellen, amely nagyrészt Oroszország Ukrajna elleni háborúját finanszírozza. A blokk "teljes tengeri szolgáltatási tilalmat" javasolt az orosz tengeri olajra, a G7-tel közös fellépést sürgetve a lehető legátfogóbb globális lefedettség érdekében.
A reformok korlátozzák a főügyészek mandátumát, és nagyobb hatalmat adnak a bíróságok elnökeinek a bírák felett.
Az ENSZ emberi jogi főbiztosa felszólította Oroszországot, hogy azonnal állítsa le az ukrán energetikai létesítmények elleni támadásokat.
Varoufakis bírálta az EU vezetőit, mert "látványosan nem beszélnek arról az egy dologról, amiről beszélniük kellene".
Zelenszkij szerint az Egyesült Államoknak nagyobb nyomást kell gyakorolnia Oroszországra, ha azt akarja, hogy az ukrajnai háború legkésőbb nyárig véget érjen.
Scott Bessent szerint egy ilyen békekötés jelentős olajárcsökkenést hozna a világpiacon.
A következő egyeztetésen elsősorban a területi kérdések kerülhetnek napirendre Zelenszkij szerint.
A következő napokban a Rosszija légitársaság több járatot is indít, amelyek csak visszafelé, Havannából és Varaderóból Moszkvába szállítanak majd utasokat.
A republikánusok rendkívül szűk többséggel irányítják a képviselőházat.
Szakértők figyelmeztetnek: ha a választási folyamatot elsietik, az komoly károkat okozhat az ukrán demokratikus rendszer hitelességében.
Oroszország ukrajnai inváziója átformálta az európai biztonságpolitikát, Svédország és Finnország csatlakozott a NATO-hoz, Norvégia pedig megerősítette északi határvidékét.
Miközben Európa politikai elitje luxuskörülmények között él, van egy államfő, aki még saját országának teljesítményéhez képest is döbbenetesen alacsony bért vesz fel havonta.
