2026. február 13. péntek Ella, Linda
3 °C Budapest
Egy focilabda fekszik a kertben, foci, labdarúgás, futball, labda
Minden eszköz megengedett: lenyomná a West Hamet a harmadosztályú csapat, elment az edző esze?

Pénzcentrum
2026. február 13. 19:44

Teniszütő az öltözőben, játék tigrisek és Mike Tyson-bokszmeccsek: Gary Bowyer, a harmadosztályú Burton Albion menedzsere szokatlan pszichológiai eszköztárral készíti fel csapatát a West Ham United elleni FA-kupa-mérkőzésre - közölte a The Guardian.

A Burton Albion játékosai valószínűleg már megszokták, hogy menedzserük időnként egészen elképesztő ötletekkel áll elő. Bowyer hetente más-más tematika köré építi a felkészülést, legyen szó bikaviadalról vagy ketrecharcról, és nem rest vizuális segédeszközöket – sárkányokat, teniszfelszerelést vagy játék tigriseket – bevetni, hogy az üzenet biztosan célba érjen.

A Premier League-ben szereplő West Ham United elleni kupameccs előtt a boksz világából merített ihletet: The Ultimate jelszó alatt Mike Tyson 1987-es, Tony Tucker elleni világbajnoki címegyesítő mérkőzése lett a központi motívum. Filozófiája szerint a futballpálya ezúttal a szorító, ahol elkerülhetetlen, hogy ütéseket kapjanak – a kérdés csak az, képesek-e újra felállni a padlóról.

Bár módszerei kívülről hóbortosnak tűnhetnek, Bowyer munkája mögött komoly szakmai és tudományos háttér áll. Disszertációt írt a sportigazgatók edzőtoborzási gyakorlatáról, innovatív motivációs módszereit pedig a Winchesteri Egyetemen is tanulmányozták. Célja nem csupán a figyelem felkeltése, hanem az érzelmi kötődés kialakítása és a teljesítmény fokozása. Hisz abban, hogy a történetmesélés, a meglepő párhuzamok és a látványos szimbólumok segítenek a játékosoknak jobban átélni a rájuk váró feladatokat, és hosszabb távon is rögzítik az üzenetet.

FA Kupa
Burton
West Ham United
2026. február 14. szombat 13:15
|
Pirelli Stadium, Burton upon Trent
Adatlap létrehozva: 2026.02.13.

A Burton Albion számára az FA-kupa nemcsak presztízskérdés, hanem a klub történelmének és létének fontos része. Emlékezetes pillanat volt, amikor 2006-ban, még amatőr státuszhoz közeli, alsóbb ligás csapatként döntetlent értek el a Manchester United ellen. Az újrajátszásból befolyó 800 ezer font kulcsszerepet játszott abban, hogy finanszírozni tudták stadionjuk, a Pirelli Stadium felépítését. Most is ebben az arénában fogadják neves ellenfelüket, ahol a fagyos időjárás miatt az utolsó pillanatig fűtött takarókkal védik a gyepet, hogy a pálya egy élvonalbeli klub számára is méltó állapotban legyen.

Bowyer filozófiájának alapköve a kemény munka mellett a szórakozás és a csapatszellem tudatos építése. Ezt a szemléletet részben régi mentorától, a legendás Brian Clough fiától, Nigel Clough-tól leste el, akivel ma is bizalmas viszonyt ápol.

A jókedv jegyében a csapat nemrég saját darts-bajnokságot rendezett, ahol a játékosok és az edzői stáb tagjai jelmezekben, bevonuló zenékkel érkeztek a dobóvonalhoz. Bowyer asszisztense például a Del Boy karakterének bőrébe bújt. A menedzser szerint a mai futballban, ahol a szurkolói reakciók gyakran kíméletlenek, létfontosságú, hogy a játékosok ne csak bírják a nyomást, hanem közben élvezzék is, amit csinálnak.

Motivációs eszköztárában a zene és a filmek is kiemelt helyen szerepelnek. Amikor a csapat a kiesés szélén táncolt a bajnokságban, A nagy szökés című film zenéjét játszotta le nekik, hogy kifejezze: még van esély a menekülésre. Idén a Kasabian Underdog című slágere lett a csapat nem hivatalos himnusza, amely jól tükrözi az esélytelenek felszabadult, mégis harcos szerepét. A popkulturális utalások ugyan nem mindig találnak célba a fiatalabb generációnál – a Ravasz, az Agy és két füstölgő puskacső idézetei például több játékosnál süket fülekre találtak –, Bowyer számára a lényeg az, hogy megtalálja azt a közös nyelvet, amelyre a keret tagjai reagálnak.

A felkészülés során a menedzser nemcsak a harci szellemet sulykolja, hanem taktikai oldalról is igyekszik maximálisan felvértezni csapatát. Videóösszeállításokat mutatott a játékosoknak korábbi nagy kupameglepetésekről, például az AFC Wimbledon vagy a Stevenage győzelmeiről, hogy elhiggyék: a papírforma felborítható. Az edzéseken a védekezés intenzitását, a területszűkítést és a gyors átmeneteket gyakorolják, felkészülve arra, hogy a magasabb osztályból érkező ellenfél ellen sokat kell majd szenvedniük a labda nélkül, és minden kínálkozó kontralehetőségre azonnal le kell csapniuk.

A mérkőzés napja ugyanakkor nemcsak a harcról, hanem a tiszteletről és a vendéglátásról is szól. Bowyer híres arról, hogy odafigyel az ellenfél menedzsereinek fogadására: korábban Manuel Pellegrininek chilei borral kedveskedett, most pedig az aktuális ellenfél ízlésének megfelelő italokkal készül a lefújás utáni koccintásra. Számára és családja számára – beleértve édesapját, a Nottingham Foresttel kétszeres BEK-győztes Ian Bowyert és unokáit – az FA-kupa mindenekelőtt a közös emlékekről és a futball ünnepéről szól.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #film #labdarúgás #boksz #manchester united #premier league #darts #angol foci #west ham united

