249 millióért eladó a legendás vidéki étterem: bónuszként bowlingpálya és biliárdterem is jár hozzá
Lezárul egy korszak Pápán: eladóvá vált a város egyik legismertebb, több mint harminc éve működő étterme. A törzsvendégeknek most búcsúzniuk kell… vagy új tulajdonosként folytathatják a történetet.
Eladó Pápa belvárosában közkedlet vendéglője, frekventált, turisták által is sűrűn látogatott környezetben. A Gambrinus Étterem több mint harminc éve része a város mindennapjainak, sokak számára nemcsak egy étterem, hanem egy megszokott találkozóhely is. Kikiálltási ára: 249 millió forint.
A vendéglátóhely egyik legnagyobb erőssége a visszatérő törzsvendégek köre, amelyet a városba érkező turisták egészítenek ki. Az étterem nemcsak à la carte kínálattal működik, hanem kiszállítást és rendezvények lebonyolítását is vállalja, ami a hirdetés szerint stabil, több lábon álló üzleti modellt jelent - írta a Veol.hu.
A hirdetés szerint konyha teljesen felszerelt, a vendégtér jelenleg mintegy 60 fő befogadására alkalmas, ugyanakkor bővíthető. A hely egyik különlegessége, hogy az éttermen belül bowling- és biliárdterem is működik – ilyen szolgáltatásból jelenleg nincs másik a városban.
A vállalkozás gazdasági adatai dokumentáltak, a működés folyamatosan nyereséges. Az éttermet 249 millió forintos irányáron hirdetik meg, amely a belvárosi elhelyezkedést, a bejáratott működést és a stabil vendégkört is tükrözi.
Nem ez az egyetlen vendéglátóhely, amely új gazdát keres Pápán: egy másik, szintén nagy múltú éttermet 125 millió forintért kínálnak eladásra. A kétszintes ingatlanhoz egy 100 főt befogadó vendégtér, fedett terasz, valamint egy külön funkciókra is alkalmas felső szint tartozik.
