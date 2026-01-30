2026. január 30. péntek Martina, Gerda
Utazás

Itt a friss hótérkép: perceken belül lecsap a havazás az országra, itt fog a legtöbb hó esni

Pénzcentrum
2026. január 30. 18:07

Hétvégén az ország jelentős részén havazásra lehet számítani, de a januári nagy havazáshoz képest mérsékeltebb mennyiség várható - írja az időkép.

Az Időkép előrejelzése szerint a hegyvidéki területeken - a Bakonyban, a Pilisben, a Börzsönyben, a Mátrában, a Bükkben és a Zempléni-hegységben - lehet számítani a legnagyobb, 3-6 centiméteres hótakaróra.

Magyarország hótérképe. Forrás: időképMagyarország hótérképe. Forrás: időkép

A Balaton középső részétől az ukrán határig húzódó sávban, beleértve Budapestet is, valamint a Kőszegi-hegységben és a Mecsekben 1-3 centiméteres hóréteg alakulhat ki.

A Dél-Alföldön és a Kisalföldön gyakorlatilag nem várható havazás, míg a Dunántúl nyugati felén és az Alföld középső területein legfeljebb 2 centiméteres hó eshet.

A fagypont körüli hőmérséklet miatt azonban sok helyen előfordulhat, hogy a lehullott hó hamar elolvad.
