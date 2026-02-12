2026. február 12. csütörtök Lídia, Lívia
Frankfurt, Németország - 2016. július 24.: Légi felvétel a Lufthansa legnagyobb csomópontjaként működő frankfurti repülőtéren (FRA) parkoló Lufthansa repülőgépekről.
Utazás

Rengeteg járatot érintő sztrájk kezdődött: erről minden magyar utazónak tudnia kell

Pénzcentrum
2026. február 12. 09:02

A Lufthansa munkavállalóinak csütörtöktől kezdődő, egynapos munkabeszüntetése komoly fennakadásokat okoz a német légitársaság járatain, és a magyarországi légi közlekedést is jelentősen érinti: a pilóták és a légiutas-kísérők országos sztrájkja miatt számos budapesti és debreceni járatot töröltek - jelentette a Telex.

A munkabeszüntetés közvetlenül a Lufthansa és a Lufthansa CityLine üzemeltette járatokat érinti. A budapesti repülőtér forgalmában kulcsszerepet játszó frankfurti és müncheni összeköttetések gyakorlatilag leálltak: a csütörtöki járatok többségét nem teljesíti a német légitársaság. Frankfurt repülőterén szinte minden induló és érkező Lufthansa-gép a földön marad.

München esetében hasonlóan nagyszámú járatkimaradásra lehet számítani. A német konszern más leányvállalatai – például az Austrian Airlines, a SWISS, a Brussels Airlines és az Eurowings – azonban a tervek szerint változatlan menetrend alapján közlekednek, így a bécsi és zürichi átszállási lehetőségek várhatóan zavartalanul működnek.

A debreceni repülőtér és München közötti összeköttetés sorsa egyelőre bizonytalan. Noha a Lufthansa CityLine dolgozói is csatlakoztak a munkabeszüntetéshez, a debreceni légikikötő tájékoztatása szerint az esti járatpárt – amely 18 órakor érkezik és 18:55-kor indul – jelenleg nem érintik a törlések.

A német légitársaság nem közölt pontos adatokat a kieső járatok számáról, csupán "kiterjedt járattörléseket" helyezett kilátásba. A főbb német repülőterek, elsősorban Frankfurt és Berlin indulási tábláin alig találni aktív Lufthansa-járatot. A vállalat azt tanácsolja utasainak, hogy online felületeken tájékozódjanak az aktuális helyzetről, és ne induljanak el a repülőtérre, ha járatuk státusza bizonytalan.

A pilóták közül mintegy 4800-an csatlakoztak a sztrájkhoz a Lufthansa és a Lufthansa Cargo állományából. Követeléseik középpontjában a munkáltatói nyugdíjhozzájárulások emelése áll. Az Ufo szakszervezethez tartozó kabinszemélyzet több kollektív szerződésről szeretne tárgyalásokat kezdeményezni, és szolidaritásra szólította fel a leépítéssel fenyegetett Lufthansa CityLine dolgozóit is.

A légitársaság menedzsmentje elutasítóan reagált a dolgozói követelésekre. A sztrájkot "szükségtelen eszkalációnak" minősítették, hangsúlyozva, hogy a jelenlegi gazdasági környezetben nincs mozgástér további költségnövekedés vállalására.

Az érintett utasoknak számolniuk kell járataik átütemezésével, illetve azzal, hogy más közlekedési eszközt kell igénybe venniük. A német belföldi útvonalakon a Lufthansa lehetőséget biztosít a repülőjegyek vasúti menetjegyre történő cseréjére.
