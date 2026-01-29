A változtatást azzal indokolták, hogy így tudják továbbra is biztosítani "a legjobb megtekintési és vásárlói élményt".
Itt a friss hótérkép: órákon belül lecsaphat a havazás Magyarországon, mutatjuk, hol fog esni
Hideg levegő érkezik a Kárpát-medencébe, ami a következő napokban borult, csapadékos időt és helyenként havazást hozhat, majd a jövő hét közepére ismét enyhülés várható - írja az időkép.
Egy lassan gyengülő ciklon alakítja jelenleg időjárásunkat, amely országszerte felhős, párás körülményeket okoz. A rendszer fokozatosan kelet felé távozik, hátoldalán északi, északkeleti áramlással hideg levegő érkezik térségünkbe.
Mint a hótérképen látható, csütörtök késő estétől az északnyugati, magasabban fekvő területeken kisebb havas eső, havazás is előfordulhat. Pénteken főként eső várható, de a Dunántúlon síkvidéken havas eső, a Dunántúli-középhegységben kisebb havazás is lehet a HungaroMet előrejelzése szerint.
A hétvégén a lehűléssel együtt a csapadék halmazállapota is változik: az eső egyre több helyen havas esőbe, helyenként hóba megy át, de jelentős mennyiségű csapadék sehol sem valószínű.
A hőmérséklet érezhetően visszaesik a hétvégén. Szombaton és vasárnap a délutáni maximumok már csak kevés helyen haladják meg az 5 Celsius-fokot, az ország északi, északkeleti tájain pedig tartósan fagypont alatt maradhat a hőmérséklet. Éjszakánként országszerte fagy várható, különösen vasárnap hajnalban és a jövő hét elején, amikor a derült, szélcsendes északi és északkeleti térségekben akár mínusz 10 fok alatti értékek is előfordulhatnak.
A lehűlés után azonban gyors enyhülés következik: a jövő hét közepére ismét az évszakhoz képest szokatlanul enyhe idő várható. Vasárnaptól északkelet felől már megjelenhetnek hosszabb-rövidebb napos időszakok, hétfőn pedig az ország más részein is egyre többfelé kisüthet a nap. Szerdára a nappali csúcshőmérsékletek ismét elérhetik, sőt helyenként meg is haladhatják a 10 Celsius-fokot.
A déli határ mentén kedvezőbbek lehetnek a körülmények, időnként napsütés is előfordulhat.
