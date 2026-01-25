Hétfőn Magyarország jelentős részén ködös időre kell számítani.
Havazás és jégeső bénítja meg az országot: most jön a hideg java
Kiterjedt téli vihar okoz súlyos fennakadásokat az Egyesült Államokban, ahol a fagyott esővel és havazással járó rendszer kelet felé halad. Az ország déli államaiban már vasárnap reggel több mint 600 ezer háztartás maradt áram nélkül, és a hatóságok arra számítanak, hogy ez a szám meghaladhatja az egymilliót. A legtöbb áramszünetet Texas, Louisiana, Tennessee és Mississippi államokból jelentették.
A legnagyobb gondot a fagyott eső jelenti, amely vastag jégréteget képez a faágakon és a villanyvezetékeken. A jég súlya miatt sok helyen leszakadnak a vezetékek, ami kiterjedt áramszüneteket okoz. Az érintett térségekben a hatóságok melegedőhelyeket nyitottak azoknak, akik fűtés nélkül maradtak.
A vihar a légi közlekedést is megbénította. Vasárnap mintegy 10 ezer járatot töröltek, miután szombaton már 4 ezer gép nem tudott felszállni. A légitársaságok hétfőre is előre jeleztek további 2 ezer járattörlést. New York La Guardia repülőterén szinte az összes járatot leállították a havazás miatt. Kiemelten érintett Dallas és Houston Texasban, Atlanta Georgia államban, valamint a washingtoni repülőterek is, ahol sok járat késve indul vagy el sem startol.
A havazás, jégeső és ónos csapadék a közúti és vasúti közlekedést is jelentősen lassítja. A viharzóna az ország délnyugati részétől egészen az északkeleti államokig mintegy 3600 kilométer hosszan húzódik.
A rendkívüli időjárás miatt 21 államban hirdettek veszélyhelyzetet. Az északkeleti térségben, Washingtontól északra több mint 30 centiméter friss hó hullhat, és a meteorológusok szerint a hét elejétől tovább csökken a hőmérséklet. Egész héten kemény fagyokra készülnek.
A szerb és a magyar hatóságok közösen végzik az útlevél és vámellenőrzést a hamarosan induló Budapest–Belgrád vasútvonal járatain.
Vasárnap túlnyomóan felhős, borongós idő várható az ország nagy részén.
Az enyhülő idő miatt olvad a természetes vizek jege, ezért egyre veszélyesebb a jégen tartózkodni
Szombaton is változékony, de már enyhülő időjárásra számíthatunk.
Péntek reggel Baranya vármegyében a síkos, csúszós útviszonyok miatt több település nem érhető el busszal.
Egyiptom egyszerre lenyűgöző és zavarba ejtő úti cél, különösen az egyedül utazó nők számára. Bár az ország nem veszélyes, a társadalmi működése sokszor egészen más.
Ismét ónos eső béníthatja meg az országot: több vármegyére figyelmeztetést adtak ki, mutatjuk, hol lesz a legrosszabb
Északi tájainkon kisebb havazás, dél felé haladva gyenge ónos eső, a fagypont feletti részeken a kisebb eső lehet a meghatározó.
A rendkívüli időjárási helyzet már most érezteti hatását a gázpiacon, ahol rekordmértékű áremelkedés figyelhető meg.
Az Atlanti-óceán felől érkező ciklonok hatására megszűnnek a kemény fagyok, a hőmérséklet országszerte fagypont fölé emelkedik, és egyre inkább esőre számíthatunk.
Budapest a pénzügyi válság szélén áll: a közlekedési cégek 90 milliárd forintos adóssághegyet görgetnek maguk előtt, miközben a kormány visszatartja az állami támogatást.
A vízgyűjtő területre 2025-ben átlagosan 516 milliméter csapadék hullott, ami 151 milliméterrel kevesebb a sokéves átlagnál.
Az Európai Parlament szerdai plenáris ülésén megszavazta, hogy a következő uniós utasjogi szabályozásban is megmaradjon a jelenlegi, háromórás késési küszöb.
A Comore‑szigetek egzotikus úti célként csábít, de most mind az amerikai, mind a magyar hatóságok fokozott óvatosságra intik az oda készülőket.
A fővárosi közlekedési társaság ezzel folytatja az elmúlt években megkezdett, jelentős bérrendezési programját.