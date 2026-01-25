2026. január 25. vasárnap Pál
3 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Hóval borított autók tömbje télen, Washington DC.
Utazás

Havazás és jégeső bénítja meg az országot: most jön a hideg java

Pénzcentrum
2026. január 25. 20:46

Kiterjedt téli vihar okoz súlyos fennakadásokat az Egyesült Államokban, ahol a fagyott esővel és havazással járó rendszer kelet felé halad. Az ország déli államaiban már vasárnap reggel több mint 600 ezer háztartás maradt áram nélkül, és a hatóságok arra számítanak, hogy ez a szám meghaladhatja az egymilliót. A legtöbb áramszünetet Texas, Louisiana, Tennessee és Mississippi államokból jelentették.

A legnagyobb gondot a fagyott eső jelenti, amely vastag jégréteget képez a faágakon és a villanyvezetékeken. A jég súlya miatt sok helyen leszakadnak a vezetékek, ami kiterjedt áramszüneteket okoz. Az érintett térségekben a hatóságok melegedőhelyeket nyitottak azoknak, akik fűtés nélkül maradtak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A vihar a légi közlekedést is megbénította. Vasárnap mintegy 10 ezer járatot töröltek, miután szombaton már 4 ezer gép nem tudott felszállni. A légitársaságok hétfőre is előre jeleztek további 2 ezer járattörlést. New York La Guardia repülőterén szinte az összes járatot leállították a havazás miatt. Kiemelten érintett Dallas és Houston Texasban, Atlanta Georgia államban, valamint a washingtoni repülőterek is, ahol sok járat késve indul vagy el sem startol.

Kapcsolódó cikkeink:

A havazás, jégeső és ónos csapadék a közúti és vasúti közlekedést is jelentősen lassítja. A viharzóna az ország délnyugati részétől egészen az északkeleti államokig mintegy 3600 kilométer hosszan húzódik.

A rendkívüli időjárás miatt 21 államban hirdettek veszélyhelyzetet. Az északkeleti térségben, Washingtontól északra több mint 30 centiméter friss hó hullhat, és a meteorológusok szerint a hét elejétől tovább csökken a hőmérséklet. Egész héten kemény fagyokra készülnek.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #közlekedés #havazás #vihar #időjárás #ónos eső #jég #áramkimaradás #vészhelyzet #járattörlés #amerikai egyesült államok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:46
19:49
18:57
18:32
18:06
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. január 25.
Újabb rezsiemelés élesedett Magyarországon: rengeteg lakástulaj már kézhez is kapta a magasabb számlát
2026. január 24.
Sok magyar már lelépett: tényleg lehet nettó 2200 eurót keresni Ausztriában nyelvtudás nélkül?
2026. január 25.
Valóban fel lehet ajánlani az adónk 2 százalékát nyugdíjas szüleinknek? Most kiderült a válasz
2026. január 25.
Most már tényleg világelitbe kerülhet Szoboszlai Dominik: hatalmas pénzt kaszálhat a magyar focista
2026. január 25.
Súlyos, ami kiderült a grönlandi huzavona árnyékában: mire készül a sarkvidéken Trump és Putyin?
NAPTÁR
Tovább
2026. január 25. vasárnap
Pál
4. hét
Január 25.
A lepra elleni harc világnapja
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Bejelentette Lázár János: tarthatatlan a korábbi ígéret, fizetni kell majd ezért a MÁV-szolgáltatásért
2
5 napja
Ennek tényleg örülni fognak a magyarok: bejelentette a Wizz Air, új tengerparti úti cél érkezik, fillérekért repülhetsz
3
7 napja
A gigantikus havazás csak a kezdet: a legrosszabb csak most jön, a neheze még hátravan
4
1 hete
A BKK térden állva könyörög a fővárosiaknak: ne üljenek autóba, ha ide mennének hétvégén
5
2 napja
Kiderült az igazság: tényleg veszélyessé vált a magyarok slágernyaralóhelye 2026-ra?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Vételi opció
Olyan ügylet, amelyben az opció jogosultja az opció gyakorlásának napján egy előre meghatározott áron vagy árfolyamon az opció tárgyát képező eszközt jogosult egyoldalú nyilatkozattal megvásárolni, az opció kötelezettje pedig köteles azt eladni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Green Transition & ESG 2026
Bemutatjuk a legjobb, a nettó zéró kibocsátást elősegítő fenntarthatósági megoldásokat
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Digital Compliance 2026
Adat és MI: minden napra egy változás?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. január 25. 18:57
Valóban fel lehet ajánlani az adónk 2 százalékát nyugdíjas szüleinknek? Most kiderült a válasz
Pénzcentrum  |  2026. január 25. 18:06
Kvíz: Jól ismered a magyar vármegyéket? Vigyázz, ez a teszt a haladókat is kemény próba elé állítja!
Agrárszektor  |  2026. január 25. 19:32
Vége a télnek? Komoly fordulat az időjárásban