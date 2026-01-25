Havazás és jégeső bénítja meg az országot: most jön a hideg java

Kiterjedt téli vihar okoz súlyos fennakadásokat az Egyesült Államokban, ahol a fagyott esővel és havazással járó rendszer kelet felé halad. Az ország déli államaiban már vasárnap reggel több mint 600 ezer háztartás maradt áram nélkül, és a hatóságok arra számítanak, hogy ez a szám meghaladhatja az egymilliót. A legtöbb áramszünetet Texas, Louisiana, Tennessee és Mississippi államokból jelentették.

A legnagyobb gondot a fagyott eső jelenti, amely vastag jégréteget képez a faágakon és a villanyvezetékeken. A jég súlya miatt sok helyen leszakadnak a vezetékek, ami kiterjedt áramszüneteket okoz. Az érintett térségekben a hatóságok melegedőhelyeket nyitottak azoknak, akik fűtés nélkül maradtak.

A vihar a légi közlekedést is megbénította. Vasárnap mintegy 10 ezer járatot töröltek, miután szombaton már 4 ezer gép nem tudott felszállni. A légitársaságok hétfőre is előre jeleztek további 2 ezer járattörlést. New York La Guardia repülőterén szinte az összes járatot leállították a havazás miatt. Kiemelten érintett Dallas és Houston Texasban, Atlanta Georgia államban, valamint a washingtoni repülőterek is, ahol sok járat késve indul vagy el sem startol.

A havazás, jégeső és ónos csapadék a közúti és vasúti közlekedést is jelentősen lassítja. A viharzóna az ország délnyugati részétől egészen az északkeleti államokig mintegy 3600 kilométer hosszan húzódik.

A rendkívüli időjárás miatt 21 államban hirdettek veszélyhelyzetet. Az északkeleti térségben, Washingtontól északra több mint 30 centiméter friss hó hullhat, és a meteorológusok szerint a hét elejétől tovább csökken a hőmérséklet. Egész héten kemény fagyokra készülnek.