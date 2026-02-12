2026. február 12. csütörtök Lídia, Lívia
8 °C Budapest
Kékestetõ, 2025. november 21.Levelekre fagyott csapadék a havazás után Kékestetõn 2025. november 21-én. Borult, csapadékos idõ várható a hétvégén, többfelé havazhat is.MTI/Komka Péter
Utazás

Sokakat meglepett az időjárás: ilyen télre rég volt példa

Pénzcentrum
2026. február 12. 20:01

Az idei január az átlagosnál hidegebb és csapadékosabb volt Magyarországon – közölte a HungaroMet Zrt. friss elemzésében.

Az országos havi középhőmérséklet mínusz 1,71 Celsius-fok volt, ami 1,22 fokkal alacsonyabb az 1991–2020 közötti időszak átlagánál. Az elmúlt öt enyhébb január után ismét átlag alatti hőmérsékletet mértek, és az elmúlt 15 évben csak a 2017-es január volt hidegebb.

A hónap során az ország nagy részén mínusz 1 és mínusz 3 fok között alakult a középhőmérséklet. A déli térségekben ennél enyhébb, az északi területeken hidegebb idő volt jellemző.

A száraz december után a csapadék mennyisége is jelentősen nőtt. Januárban országos átlagban 46,2 milliméter csapadék hullott, ami 41 százalékkal haladja meg a sokéves, 32,7 milliméteres átlagot. A legtöbb csapadék a déli és délkeleti vármegyékben esett, több helyen a havi mennyiség a 60 millimétert is meghaladta, míg az északi országrészben, különösen az Alpokalján, sok helyen 25 milliméter alatt maradt.

A lehullott csapadék jelentős része hó formájában érkezett, és az ország nagy részén több héten át megmaradó, vastag hótakaró alakult ki január folyamán.

Címlapkép: Komka Péter, MTI/MTVA 
 
#utazás #havazás #időjárás #magyarország #hőmérséklet #tél #hó #hideg #csapadék #időjárás előrejelzés #hungaromet

