Sokakat meglepett az időjárás: ilyen télre rég volt példa

Az idei január az átlagosnál hidegebb és csapadékosabb volt Magyarországon – közölte a HungaroMet Zrt. friss elemzésében.

Az országos havi középhőmérséklet mínusz 1,71 Celsius-fok volt, ami 1,22 fokkal alacsonyabb az 1991–2020 közötti időszak átlagánál. Az elmúlt öt enyhébb január után ismét átlag alatti hőmérsékletet mértek, és az elmúlt 15 évben csak a 2017-es január volt hidegebb.

A hónap során az ország nagy részén mínusz 1 és mínusz 3 fok között alakult a középhőmérséklet. A déli térségekben ennél enyhébb, az északi területeken hidegebb idő volt jellemző.

A száraz december után a csapadék mennyisége is jelentősen nőtt. Januárban országos átlagban 46,2 milliméter csapadék hullott, ami 41 százalékkal haladja meg a sokéves, 32,7 milliméteres átlagot. A legtöbb csapadék a déli és délkeleti vármegyékben esett, több helyen a havi mennyiség a 60 millimétert is meghaladta, míg az északi országrészben, különösen az Alpokalján, sok helyen 25 milliméter alatt maradt.

A lehullott csapadék jelentős része hó formájában érkezett, és az ország nagy részén több héten át megmaradó, vastag hótakaró alakult ki január folyamán.

Címlapkép: Komka Péter, MTI/MTVA

