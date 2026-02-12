Stratégiai együttműködés keretében a Yettel az év második felétől vezetékes internetszolgáltatást indít a 4iG tulajdonában lévő 2Connect nagykereskedelmi hálózatán.
Sokakat meglepett az időjárás: ilyen télre rég volt példa
Az idei január az átlagosnál hidegebb és csapadékosabb volt Magyarországon – közölte a HungaroMet Zrt. friss elemzésében.
Az országos havi középhőmérséklet mínusz 1,71 Celsius-fok volt, ami 1,22 fokkal alacsonyabb az 1991–2020 közötti időszak átlagánál. Az elmúlt öt enyhébb január után ismét átlag alatti hőmérsékletet mértek, és az elmúlt 15 évben csak a 2017-es január volt hidegebb.
A hónap során az ország nagy részén mínusz 1 és mínusz 3 fok között alakult a középhőmérséklet. A déli térségekben ennél enyhébb, az északi területeken hidegebb idő volt jellemző.
A száraz december után a csapadék mennyisége is jelentősen nőtt. Januárban országos átlagban 46,2 milliméter csapadék hullott, ami 41 százalékkal haladja meg a sokéves, 32,7 milliméteres átlagot. A legtöbb csapadék a déli és délkeleti vármegyékben esett, több helyen a havi mennyiség a 60 millimétert is meghaladta, míg az északi országrészben, különösen az Alpokalján, sok helyen 25 milliméter alatt maradt.
A lehullott csapadék jelentős része hó formájában érkezett, és az ország nagy részén több héten át megmaradó, vastag hótakaró alakult ki január folyamán.
Az előrejelzések szerint a hőmérséklet a pénteki, akár 16 fokos csúcsértékek után vasárnapra helyenként mínusz 3 fokig is visszaeshet.
A rendeletből kiderült, hogy a támogatás csak a 11 kategória közül csak a szigorúan meghatározott „étterem” üzlettípusra vonatkozik.
A pilóták és a légiutas-kísérők országos sztrájkja miatt számos budapesti és debreceni járatot töröltek
A hajnali pára és ködfoltok fokozatosan feloszlanak, így napközben javulnak a látási viszonyok.
Hírünk a világban: magyar turista rongált meg egy 5000 éves templomot Máltán, börtönbüntetés lehet a vége
A rongáló komoly büntetésre számíthat, az ilyen eseteket nagyon komolyan veszik a helyi hatóságok: 2023-ban egy olasz férfit börtönbüntetésre és kemény pénzbírságra ítéltek ugyanezért.
A Lufthansa német légitársasággal utazóknak csütörtökön járattörlésekkel és késedelmekkel kell számolniuk.
Miközben az ország túlnyomó részén eső várható, a főváros térségében és az Északi-középhegységben akár havazhat is.
A 33. Turizmus Évadnyitó Gálán Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség elnöke 12+1 pontban vázolta fel, milyen feladatok várnak a döntéshozókra a következő években.
Kiderítették, a magyarok többsége hova utazna el szívesen télen: nem kis meglepetést hozott az eredmény
A mesterséges intelligencia a téli sportokhoz kapcsolódó vásárlásokban is megjelent.
Ennek örülni fognak a magyarok: bejelentette a Ryanair, új tengerparti úti cél érkezik, fillérekért repülhetsz
Érdekesség, hogy a Ryanair nemcsak a budapesti, hanem a Wizz Air Gdansk-Dubrovnik útvonalára is ráindított júniustól.
Itt a friss széltérkép: hamarosan erős lökések érik el Magyarországot - itt lesz a legdurvább a légörvény
Az elkövetkező napokban országszerte változékony, kora tavasziasan hűvös időjárás várható.
2,5% kamat, állami támogatás, valódi segítség – új szintre lépett a turisztikai finanszírozás
A jövő hét elején átmenetileg visszaesik a hőmérséklet, de szerdától visszatérnek a 10 Celsius-fok körüli maximum-hőmérsékletek
Vízszintemelkedés miatt lezárták a magyar-szlovák államhatáron lévő Szent-Iványi hidat, az államok között Balassagyarmaton lehet átlépni a határt –
