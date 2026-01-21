Tényleg megmenti a vendéglátósokat a kormány új csomagja? Megszólalt az Éttermek Szövetsége

Somlyai Zoltán, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke szerint valódi könnyebbséget hozhat a vendéglátóiparnak az a 5+1 elemből álló intézkedéscsomag, amelyet a kormány a működési terhek csökkentésére és a szektor versenyképességének erősítésére jelentett be. Úgy látja, a régóta feszült helyzetben működő éttermek és szállodák számára minden adminisztratív és adózási teher enyhítése érdemi segítség, és a mostani csomag fontos lépés lehet a stabilizáció irányába.

Somlyai Zoltán, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége elnöke üdvözli és örömmel fogadta a vendéglátóipart érintő 5+1 elemből álló intézkedéscsomagot, amelyet Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter jelentett be a kormány gazdaságélénkítő akciótervének részeként.

A bejelentés szerint az intézkedések célja a vendéglátóhelyek működési terheinek csökkentése, valamint a szektor versenyképességének erősítése. Somlyai Zoltán hangsúlyozta:



A vendéglátás és a szállodaipar az elmúlt években rendkívüli terheket viselt, ezért minden olyan intézkedés, amely az adminisztratív, adózási és finanszírozási nyomást enyhíti, érdemi segítséget jelent a vállalkozások számára. Az 5+1-es csomag olyan irányba mutat, amely hozzájárulhat a szektor stabilizációjához.

Az elnök szerint különösen fontos, hogy a döntéshozók ezzel a támogatással a turizmus GDP-hez való hozzájárulását segítik, elismerve a vendéglátás gazdasági jelentőségét, hiszen a szektor nemcsak jelentős foglalkoztató, hanem a belföldi és nemzetközi turizmus egyik meghatározó pillére is.

Somlyai Zoltán kiemelte, hogy a szakma részéről továbbra is elengedhetetlen a kiszámítható gazdasági környezet, valamint a hosszú távon fenntartható szabályozás, és bízik abban, hogy az 5+1-es intézkedéscsomag a jövőben további, a szektor egészét támogató lépések alapját képezheti.