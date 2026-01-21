Az amerikai államkötvények európai eladása ellensúlyozhatja Trump területi követeléseit és vámfenyegetéseit.
Tényleg megmenti a vendéglátósokat a kormány új csomagja? Megszólalt az Éttermek Szövetsége
Somlyai Zoltán, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke szerint valódi könnyebbséget hozhat a vendéglátóiparnak az a 5+1 elemből álló intézkedéscsomag, amelyet a kormány a működési terhek csökkentésére és a szektor versenyképességének erősítésére jelentett be. Úgy látja, a régóta feszült helyzetben működő éttermek és szállodák számára minden adminisztratív és adózási teher enyhítése érdemi segítség, és a mostani csomag fontos lépés lehet a stabilizáció irányába.
Somlyai Zoltán, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége elnöke üdvözli és örömmel fogadta a vendéglátóipart érintő 5+1 elemből álló intézkedéscsomagot, amelyet Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter jelentett be a kormány gazdaságélénkítő akciótervének részeként.
A bejelentés szerint az intézkedések célja a vendéglátóhelyek működési terheinek csökkentése, valamint a szektor versenyképességének erősítése. Somlyai Zoltán hangsúlyozta:
A vendéglátás és a szállodaipar az elmúlt években rendkívüli terheket viselt, ezért minden olyan intézkedés, amely az adminisztratív, adózási és finanszírozási nyomást enyhíti, érdemi segítséget jelent a vállalkozások számára. Az 5+1-es csomag olyan irányba mutat, amely hozzájárulhat a szektor stabilizációjához.
Az elnök szerint különösen fontos, hogy a döntéshozók ezzel a támogatással a turizmus GDP-hez való hozzájárulását segítik, elismerve a vendéglátás gazdasági jelentőségét, hiszen a szektor nemcsak jelentős foglalkoztató, hanem a belföldi és nemzetközi turizmus egyik meghatározó pillére is.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Somlyai Zoltán kiemelte, hogy a szakma részéről továbbra is elengedhetetlen a kiszámítható gazdasági környezet, valamint a hosszú távon fenntartható szabályozás, és bízik abban, hogy az 5+1-es intézkedéscsomag a jövőben további, a szektor egészét támogató lépések alapját képezheti.
A fesztiválpiac néhány évvel ezelőtt még a túlélésért küzdött, ma viszont újra a globális szórakoztatóipar egyik legforróbb terepe.
Sokkoló hírt közölt Egressy Mátyás családja: nagy valószínűséggel ő a Lánchídról a Dunába esett személy
Sajtóközleményben adott tájékoztatást az MTK Park Teniszklub az elmúlt napokban eltűnt játékosa, Egressy Mátyás ügyében.
A Dunában továbbra is keresik a január 17-én eltűnt, 18 éves Egressy Mátyást, ám a folyón megindult jégzajlás jelentősen megnehezíti a kutatást
Elképesztő gyorsasággal fogytak el a jegyek: egy hónap alatt sold out lett a DJ-show.
Sokkban Victoria és David Beckham: saját fiuk állt bele az álomcsaládba, ezt bizony nem viszik el szárazon
Hatoldalas nyilatkozatban robbantotta fel a Beckham család eddig is feszült viszonyát Brooklyn Beckham
Régóta várt sorozat érkezik a SkyShowtime kínálatába: legendás színészek lesznek láthatók a képernyőn
A Standard előfizetés reklámokkal csomag ára havi 1999 Ft, a Standard, reklámmentes előfizetés ára pedig havi 2799 Ft. A Prémium csomag ára havi 3999 Ft.
Újranyit a legendás, egykor Michelin‑csillagos Petrus – igaz, most egészen más formában: Feke Zoltán séf Valentin‑nap alkalmából három estére életre hívja a Petrus.2-t.
Miközben a hatóságok továbbra is keresik a péntek éjszaka eltűnt, 18 éves Egressy Mátyást, középiskolájában gyászlobogót tűztek ki.
Továbbra is kórházban fekszik a nagybeteg Fenyő Miklós: ezt közölte az állapotáról a legendás frontember menedzsere
A bejegyzésben arra kérték a rajongókat, hogy szurkoljanak mielőbbi felépüléséért.
Az Ötkert szórakozóhely hivatalos közleményben reagált az onnan hazafelé tartó, azóta eltűnt 18 éves Egressy Mátyás ügyére.
Az akció 2026. január 19-én indul és 2026. július 31-ig, vagy – a fesztivál véges befogadóképessége okán - a készlet erejéig tart.
Egressy Mátyás eltűnése: bekövetkezhetett a legrosszabb, a Lánchídnál látták a térfigyelő kamerák, megtalálták a dolgait
Bár a rendőrség hivatalosan továbbra is keresi, kamerafelvételek és egy megtalált személyes tárgy is tragikus kimenetelre enged következtetni.
A fiatal megtalálásáért példátlan összefogás bontakozott ki a fővárosban, a rendőrség mellett családtagok, barátok és önkéntesek ezrei csatlakoztak a kereséshez.
Egyre hangosabbak azok a felháborodott reakciók, amelyek az eltűnt Egressy Mátyás ügye kapcsán már nemcsak a keresésre, hanem a belvárosi Ötkert azonnali bezáratására is felszólítanak,
A hatóság arra kéri a lakosságot, hogy a közösségi médiában terjedő találgatások helyett érdemi információikat közvetlenül náluk jelentsék.
A rendőrség nagy erőkkel keresi a 18 éves Egressy Mátyást, aki január 17-én hajnalban tűnt el Budapest belvárosából.
Indul a jogi csatározás: elbukhatja az édesanyját megmentő kisfiú családja a "Na szia mentő!" szlogent?
A "Na szia mentő" mondattal kapcsolatban 4 különböző védjegybejelentési kérelem fut, amelyeket az OMSZ, illetve a mémmé vált beköszönést kitaláló kisfiú családja nyújtott be.
Átmenetileg szünetel majd a Szerencsejáték Zrt. online fogadási szolgáltatása, mivel a társaság tervezett rendszerkarbantartást végez - szúrta ki a Pénzcentrum.