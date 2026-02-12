Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. február 12.)

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2026. február 12.

Névnap

Lídia, Lívia

Deviza árfolyam

EUR: 379.48 Ft

CHF: 414.55 Ft

GBP: 435.74 Ft

USD: 320.05 Ft



Skandináv lottó

A sorsolás dátuma: 2026. február 11.

A Skandináv lottó nyerőszámai a 7. héten emelkedő számsorrendben a következők:

12, 16, 19, 20, 25, 29, 33



Ezen a héten 1 telitalálat volt.

7-es találat: 1 db

6-os találat: 44 db

5-ös találat: 2278 db

4-es találat: 36992 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 40550 Ft

MOL: 3800 Ft

RICHTER: 11700 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.02.13: Borult idő várható, majd nyugat felől elkezd szakadozni, csökkenni a felhőzet, és felhőátvonulásokra számíthatunk több-kevesebb napsütéssel. Az eső délelőtt a keleti, délkeleti országrészen is megszűnik, és ezt követően legfeljebb egy-egy zápor alakulhat ki. Az északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. Hajnalban 0, +6, délután 8, 15 fok valószínű.

2026.02.14: Az átmeneti derült időt követően nyugat felől ismét beborul az ég. Késő délutántól növekszik a csapadék esélye: az esőt a Nyugat-Dunántúlon már havas eső, hó válthatja. Napközben helyenként megélénkül a délkeleti, keleti szél, amely késő délutántól északnyugatira fordul és főként a Nyugat-Dunántúlon megerősödik. A minimum-hőmérséklet -3, +4, a csúcsérték 7 és 14 fok között alakul.

2026.02.14: Az átmeneti derült időt követően nyugat felől ismét beborul az ég. Késő délutántól növekszik a csapadék esélye: az esőt a Nyugat-Dunántúlon már havas eső, hó válthatja. Napközben helyenként megélénkül a délkeleti, keleti szél, amely késő délutántól északnyugatira fordul és főként a Nyugat-Dunántúlon megerősödik. A minimum-hőmérséklet -3, +4, a csúcsérték 7 és 14 fok között alakul.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Meleg jellegű fronthatásra számíthatunk, emiatt az érzékenyeknél előfordulhat fejfájás, koncentrálási nehézség, lassabb lehet a reakcióidő. (2026.02.12)

Akciók

