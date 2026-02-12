2026. február 12. csütörtök Lídia, Lívia
8 °C Budapest
Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. február 12.)
Utazás

Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. február 12.)

Pénzcentrum
2026. február 12. 07:45

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2026. február 12.

Névnap

Lídia, Lívia

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 379.48 Ft
CHF: 414.55 Ft
GBP: 435.74 Ft
USD: 320.05 Ft

Skandináv lottó

A sorsolás dátuma: 2026. február 11.
A Skandináv lottó nyerőszámai a 7. héten emelkedő számsorrendben a következők:
12, 16, 19, 20, 25, 29, 33

Ezen a héten 1 telitalálat volt.
7-es találat: 1 db
6-os találat: 44 db
5-ös találat: 2278 db
4-es találat: 36992 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 40550 Ft
MOL: 3800 Ft
RICHTER: 11700 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.02.13: Borult idő várható, majd nyugat felől elkezd szakadozni, csökkenni a felhőzet, és felhőátvonulásokra számíthatunk több-kevesebb napsütéssel. Az eső délelőtt a keleti, délkeleti országrészen is megszűnik, és ezt követően legfeljebb egy-egy zápor alakulhat ki. Az északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. Hajnalban 0, +6, délután 8, 15 fok valószínű.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

2026.02.14: Az átmeneti derült időt követően nyugat felől ismét beborul az ég. Késő délutántól növekszik a csapadék esélye: az esőt a Nyugat-Dunántúlon már havas eső, hó válthatja. Napközben helyenként megélénkül a délkeleti, keleti szél, amely késő délutántól északnyugatira fordul és főként a Nyugat-Dunántúlon megerősödik. A minimum-hőmérséklet -3, +4, a csúcsérték 7 és 14 fok között alakul.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Meleg jellegű fronthatásra számíthatunk, emiatt az érzékenyeknél előfordulhat fejfájás, koncentrálási nehézség, lassabb lehet a reakcióidő. (2026.02.12)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
#árfolyam #időjárás #hírek #pénzügyek #gazdaság #tőzsde #meteorológia #közlekedésmeteorológia #orvosmeteorológia #bux #névnap

