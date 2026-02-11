Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. február 11.)

Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2026. február 11., szerda.

Névnap

Bertold, Marietta

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 377.6 Ft

CHF: 413.82 Ft

GBP: 433.14 Ft

USD: 316.83 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 40710 Ft

MOL: 3870 Ft

RICHTER: 11700 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.02.12: Közepesen vagy erősen felhős idő várható rövid napos időszakokkal. Éjszaka, hajnalban keleten egyre kevesebb helyen eshet, majd délutántól a Dunántúlon várható újabb eső, zápor. A déli szél élénk, a Dunántúl északnyugati részein olykor erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +5, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 10 és 15 fok között alakul, de az Északi-középhegységben 1-2 fokkal hidegebb lesz.

2026.02.13: Eleinte borult lesz az ég, és több helyen fordulhat elő eső, zápor, majd délelőttől nyugat felől elkezdhet szakadozni, csökkenni a felhőzet, ezzel együtt a csapadékhajlam is csökken. Az északnyugati, északi szél többfelé erős lesz. Hajnalban 0, +6, délután 9, 15 fok valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Meleg jellegű fronthatásra számíthatunk, emiatt az érzékenyeknél előfordulhat fejfájás, koncentrálási nehézség, lassabb lehet a reakcióidő. (2026.02.11)

Akciók

