Egy friss felmérés szerint Magyarországon a béremelések üteme jelentősen lassul.
Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. február 11.)
Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2026. február 11., szerda.
Névnap
Bertold, Marietta
Friss hírek
- Sorsdöntő elhatározásra készül most rengeteg magyar szülő: közeleg a határidő, a gyerekük jóléte lehet a tét – könnyű hibázni
- Tényleg megépülhet a hegyeshalmi Las Vegas? Gigászi turisztikai beruházást lengetett be a kormány
- Kész, vége! Ezeknek a boltoknak végleg befellegzett: teljes paradigmaváltás jön a kiskereskedelemben
- Rengeteg magyarnak kophat fel az álla idős korában, ha ezt elrontják nyugdíjazás előtt: nem árt időben felkészülni
- Magyar agykutató találmányával lehet kezelhető a Parkinson-kór, demencia: így működik a forradalmi módszer
- Ezért fojtogatja a bénulás a magyar gazdaságot: már most eldőlt, 2026 is az egyhelyben toporgás éve lesz?
Deviza árfolyam
EUR: 377.6 Ft
CHF: 413.82 Ft
GBP: 433.14 Ft
USD: 316.83 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 40710 Ft
MOL: 3870 Ft
RICHTER: 11700 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.02.12: Közepesen vagy erősen felhős idő várható rövid napos időszakokkal. Éjszaka, hajnalban keleten egyre kevesebb helyen eshet, majd délutántól a Dunántúlon várható újabb eső, zápor. A déli szél élénk, a Dunántúl északnyugati részein olykor erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +5, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 10 és 15 fok között alakul, de az Északi-középhegységben 1-2 fokkal hidegebb lesz.
2026.02.13: Eleinte borult lesz az ég, és több helyen fordulhat elő eső, zápor, majd délelőttől nyugat felől elkezdhet szakadozni, csökkenni a felhőzet, ezzel együtt a csapadékhajlam is csökken. Az északnyugati, északi szél többfelé erős lesz. Hajnalban 0, +6, délután 9, 15 fok valószínű.
JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Meleg jellegű fronthatásra számíthatunk, emiatt az érzékenyeknél előfordulhat fejfájás, koncentrálási nehézség, lassabb lehet a reakcióidő. (2026.02.11)
Akciók
Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
A Lufthansa német légitársasággal utazóknak csütörtökön járattörlésekkel és késedelmekkel kell számolniuk.
A Pénzcentrum 2026. február 10.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A 33. Turizmus Évadnyitó Gálán Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség elnöke 12+1 pontban vázolta fel, milyen feladatok várnak a döntéshozókra a következő években.
Kiderítették, a magyarok többsége hova utazna el szívesen télen: nem kis meglepetést hozott az eredmény
A mesterséges intelligencia a téli sportokhoz kapcsolódó vásárlásokban is megjelent.
Ennek örülni fognak a magyarok: bejelentette a Ryanair, új tengerparti úti cél érkezik, fillérekért repülhetsz
Érdekesség, hogy a Ryanair nemcsak a budapesti, hanem a Wizz Air Gdansk-Dubrovnik útvonalára is ráindított júniustól.
A Pénzcentrum 2026. február 9.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Itt a friss széltérkép: hamarosan erős lökések érik el Magyarországot - itt lesz a legdurvább a légörvény
Az elkövetkező napokban országszerte változékony, kora tavasziasan hűvös időjárás várható.
2,5% kamat, állami támogatás, valódi segítség – új szintre lépett a turisztikai finanszírozás
A jövő hét elején átmenetileg visszaesik a hőmérséklet, de szerdától visszatérnek a 10 Celsius-fok körüli maximum-hőmérsékletek
Vízszintemelkedés miatt lezárták a magyar-szlovák államhatáron lévő Szent-Iványi hidat, az államok között Balassagyarmaton lehet átlépni a határt –
A Pénzcentrum 2026. február 8.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Vasárnap estétől markáns időjárási megosztottság alakul ki Magyarországon
A japán cserebogár horvátországi felbukkanása komoly aggodalomra ad okot a magyar hatóságoknak.
A jelenlegi adósságválság gyökerei a koronavírus-járványig nyúlnak vissza.
A Pénzcentrum 2026. február 7.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Autóval mennél Horvátországba nyaralni? Óriási változás élesedik: erről minden magyar utazónak tudnia kell
Az új megoldástól a hatóságok a nyári dugók eltűnését és gyorsabb haladást várnak az Adria felé tartó autósok számára.
Már tavasszal átadhatják a Velencei-tónál, az M7-es autópálya felett épülő új gyalogos- és kerékpáros hidat.
Körbenéztünk az ingatlanpiacon, és megnéztük, hol milyen fürdőkomplexumot lehetne megvásárolni, ha történetesen épp mi nyernénk az ötöslottón.
-
Gyors, egyszerű, átlátható: digitális persely a Gránit Banktól (x)
Forintban és devizában is félre lehet tenni a vágyott célokra
-
A Gránit Bank ügyfelek közel 45 százaléka költségmentesen bankolt 2025-ben (x)
Jelentős részük pénzt is keresett bankszámlájával
-
A 2=3 akcióval a legkisebb turisztikai szereplők hitelfelvételi kedvét élénkíti a kormány (x)
2,5% kamat, állami támogatás, valódi segítség – új szintre lépett a turisztikai finanszírozás