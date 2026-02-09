Ennek örülni fognak a magyarok: bejelentette a Ryanair, új tengerparti úti cél érkezik, fillérekért repülhetsz

A Ryanair szezonális járatokat indít Budapest és Dubrovnik között, így a nyári időszakban már két légitársaság is kínál közvetlen repülőjáratokat a horvát üdülővárosba - írja az airportal.hu

Nemrég számoltunk be róla, hogy a Wizz Air újabb nyári úti céllal bővíti budapesti hálózatát: június 8-tól közvetlen járatok indulnak Dubrovnikba. A Ryanair elég hamar lépett: ők június 2. és szeptember 29. között fogják üzemeltetni a Budapest-Dubrovnik járatait. Szeptemberig hetente háromszor, azt követően pedig kétszer repülnek majd a gépek a két város között.

Ez jelentős fejlemény, hiszen korábban nem volt közvetlen légi összeköttetés a horvát üdülőváros és a magyar főváros között. Idén nyártól azonban már több lehetőség közül is választhatnak az utazók, mivel nemrég a Wizz Air is bejelentette saját járatait ezen az útvonalon.

A főszezonban így összesen heti hat járat közlekedik majd Budapest és Dubrovnik között. A Wizz Air heti háromszor - hétfőn, szerdán és pénteken - indít járatokat a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről.

Érdekesség, hogy a Ryanair nemcsak a budapesti, hanem a Wizz Air Gdansk-Dubrovnik útvonalára is ráindított júniustól.