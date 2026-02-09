2026. február 9. hétfő Abigél, Alex
7 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Cork, Írország - 2009. június 19.: A Ryanair Boeing 737-es repülőgépe üzemanyag-takarékos szárnyvégekkel leszálláskor a Corki repülőtéren, Cork, Írország
Utazás

Ennek örülni fognak a magyarok: bejelentette a Ryanair, új tengerparti úti cél érkezik, fillérekért repülhetsz

Pénzcentrum
2026. február 9. 15:29

A Ryanair szezonális járatokat indít Budapest és Dubrovnik között, így a nyári időszakban már két légitársaság is kínál közvetlen repülőjáratokat a horvát üdülővárosba - írja az airportal.hu

Nemrég számoltunk be róla, hogy a Wizz Air újabb nyári úti céllal bővíti budapesti hálózatát: június 8-tól közvetlen járatok indulnak Dubrovnikba. A Ryanair elég hamar lépett: ők június 2. és szeptember 29. között fogják üzemeltetni a Budapest-Dubrovnik járatait. Szeptemberig hetente háromszor, azt követően pedig kétszer repülnek majd a gépek a két város között.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ez jelentős fejlemény, hiszen korábban nem volt közvetlen légi összeköttetés a horvát üdülőváros és a magyar főváros között. Idén nyártól azonban már több lehetőség közül is választhatnak az utazók, mivel nemrég a Wizz Air is bejelentette saját járatait ezen az útvonalon.

A főszezonban így összesen heti hat járat közlekedik majd Budapest és Dubrovnik között. A Wizz Air heti háromszor - hétfőn, szerdán és pénteken - indít járatokat a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről.

Érdekesség, hogy a Ryanair nemcsak a budapesti, hanem a Wizz Air Gdansk-Dubrovnik útvonalára is ráindított júniustól.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #nyaralás #Budapest #turizmus #ryanair #légitársaság #horvátország #nyár #liszt ferenc repülőtér #repülőjárat

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:29
15:15
15:03
14:53
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 9.
Ennyibe kerül egy VIP-szülés 2026-ban Magyarországon: milliós különbség is lehet a magánklinikák árai között
2026. február 8.
Erről a pesti helyről alig tud valaki: ingyen megjavítanak bármit, amit a szerviz már kidobásra ítélt
2026. február 9.
Lefulladt a magyar építőipar a januári fagyban: a Holdról is látszik a visszaesés, ez már a gazdaságban is visszaüthet
2026. február 9.
Csokikatasztrófa csapott le Magyarországra: döbbenetes, ami kiderült - ha ezt tudnák a vásárlók, lenne pár keresetlen szavuk
2026. február 9.
Csőd szélén álló üzletbe tette a pénzét az egyik Cápa, sokan nem értették a döntést
NAPTÁR
Tovább
2026. február 9. hétfő
Abigél, Alex
7. hét
Február 9.
Pizza világnap
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Havazás és jégeső bénítja meg az országot: most jön a hideg java
2
1 hete
Itt a friss hótérkép: perceken belül lecsap a havazás az országra, itt fog a legtöbb hó esni
3
2 hete
Itt a friss hótérkép: órákon belül lecsaphat a havazás Magyarországon, mutatjuk, hol fog esni
4
2 hete
Új Airbnb‑botrány Budapesten: idegenek foglalják el a lakásokat, a rendőrség tehetetlen
5
2 hete
Kiderült az igazság: tényleg veszélyessé vált a magyarok slágernyaralóhelye 2026-ra?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Intervenció
a biztosító hivatalos lépése, amely az elmulasztott díjak beszedését, a biztosítási szerződés fenntartását szolgálja.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 9. 14:27
Mindenki ezekért a termékekért van most oda: a Lidl robbantotta is rájuk az akciót, lesz ám nagy sorbanállás
Pénzcentrum  |  2026. február 9. 13:33
Nagyon rég nem volt ilyen erős a forint: döbbenet, de tényleg ennyit ér most a magyar pénz
Agrárszektor  |  2026. február 9. 14:29
Sokkoló hír: rendkívüli a helyzet Zala megyében