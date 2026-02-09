Észak-Anglia szeretné megrendezni az olimpiai és paralimpiai játékokat, hogy ezzel lendületet adjon annak a régiónak, amely évtizedek óta kiszorult az ország gazdasági és politikai fősodrából.
Ennek örülni fognak a magyarok: bejelentette a Ryanair, új tengerparti úti cél érkezik, fillérekért repülhetsz
A Ryanair szezonális járatokat indít Budapest és Dubrovnik között, így a nyári időszakban már két légitársaság is kínál közvetlen repülőjáratokat a horvát üdülővárosba - írja az airportal.hu
Nemrég számoltunk be róla, hogy a Wizz Air újabb nyári úti céllal bővíti budapesti hálózatát: június 8-tól közvetlen járatok indulnak Dubrovnikba. A Ryanair elég hamar lépett: ők június 2. és szeptember 29. között fogják üzemeltetni a Budapest-Dubrovnik járatait. Szeptemberig hetente háromszor, azt követően pedig kétszer repülnek majd a gépek a két város között.
Ez jelentős fejlemény, hiszen korábban nem volt közvetlen légi összeköttetés a horvát üdülőváros és a magyar főváros között. Idén nyártól azonban már több lehetőség közül is választhatnak az utazók, mivel nemrég a Wizz Air is bejelentette saját járatait ezen az útvonalon.
A főszezonban így összesen heti hat járat közlekedik majd Budapest és Dubrovnik között. A Wizz Air heti háromszor - hétfőn, szerdán és pénteken - indít járatokat a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről.
Érdekesség, hogy a Ryanair nemcsak a budapesti, hanem a Wizz Air Gdansk-Dubrovnik útvonalára is ráindított júniustól.
2,5% kamat, állami támogatás, valódi segítség – új szintre lépett a turisztikai finanszírozás
Vízszintemelkedés miatt lezárták a magyar-szlovák államhatáron lévő Szent-Iványi hidat, az államok között Balassagyarmaton lehet átlépni a határt –
Vasárnap estétől markáns időjárási megosztottság alakul ki Magyarországon
A japán cserebogár horvátországi felbukkanása komoly aggodalomra ad okot a magyar hatóságoknak.
A jelenlegi adósságválság gyökerei a koronavírus-járványig nyúlnak vissza.
Autóval mennél Horvátországba nyaralni? Óriási változás élesedik: erről minden magyar utazónak tudnia kell
Az új megoldástól a hatóságok a nyári dugók eltűnését és gyorsabb haladást várnak az Adria felé tartó autósok számára.
Már tavasszal átadhatják a Velencei-tónál, az M7-es autópálya felett épülő új gyalogos- és kerékpáros hidat.
Körbenéztünk az ingatlanpiacon, és megnéztük, hol milyen fürdőkomplexumot lehetne megvásárolni, ha történetesen épp mi nyernénk az ötöslottón.
Komoly árvíz jöhet, ha felgyorsul az olvadás? Megszólalt a Vízügyi Főigazgatóság, erre számíthatunk Magyarországon
A Pénzcentrum arról érdeklődött az Országos Vízügyi Főhatóságnál, hogy kell-e tartani a következő hetekben árvizektől.
Február közepén jelentős sztratoszférikus felmelegedés várható, amely meggyengítheti a sarki örvényt, és alapvetően átalakíthatja az északi félteke időjárását.
