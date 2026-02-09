A jövő hét elején átmenetileg visszaesik a hőmérséklet, de szerdától visszatérnek a 10 Celsius-fok körüli maximum-hőmérsékletek
Itt a friss széltérkép: hamarosan erős lökések érik el Magyarországot - itt lesz a legdurvább a légörvény
Az elkövetkező napokban országszerte változékony, kora tavasziasan hűvös időjárás várható, helyenként csapadékkal és élénk, időnként erős széllel. A hét első felében napközben 2 és 13 fok között alakul a hőmérséklet, éjszaka pedig többnyire fagypont közeli értékeket mérhetünk - írja az Időkép.
A hét elején borongós, felhős idő lesz a jellemző az ország nagy részén. Hétfőn a felhőzet döntően meghatározza az égképet, a reggeli órákban több helyen köd képződhet. Szórványosan csapadék is előfordul: főként eső valószínű, de az északi hegyvidékeken havas eső, néhol hó is kialakulhat.
A keleti, északkeleti szél napközben sokfelé megerősödik. Hajnalban jellemzően 1 fok körüli értékekre számíthatunk, délutánra pedig nagyjából 7 fokig melegszik a levegő.
Kedden kettős képet mutat majd az időjárás. A nyugati és a középső országrészekben hosszabb napos időszakokra is van esély, ezzel szemben a keleti és északkeleti térségekben többnyire borult, szürke marad az ég. Csapadék főként az ország keleti felében fordulhat elő, ahol kisebb esők, záporok alakulhatnak ki.
Az Északi-középhegységben, valamint átmenetileg a déli és délkeleti területeken havas eső, gyenge havazás sem kizárt. A délkeleti irányú légmozgás sokfelé megerősödik, helyenként erős széllökések is kísérhetik. A hajnali órákban mínusz 4 és plusz 2 fok közötti minimumokra készülhetünk, míg a nappali csúcshőmérséklet 2 és 9 fok között várható.
Szerdán egy közeledő melegfront határozza meg az időjárást, emiatt általánosan felhős, többnyire borús idő valószínű. A nap első felében még főként a Dunántúlon és a déli területeken bukkanhat elő rövid időre a nap. Reggel az északi országrészben havas eső, gyenge havazás előfordulhat, a nap második felétől azonban egyre többfelé kell esőre, záporokra számítani.
A déli, délkeleti szél élénk, helyenként erős marad. Hajnalban mínusz 3 és plusz 2 fok között alakul a hőmérséklet. Délután jelentős területi különbségek várhatók: az Északi-középhegység környezetében mindössze 2–5 fok, az ország többi részén viszont 6–13 fok közötti értékeket mérhetünk.
