Itt a friss széltérkép: hamarosan erős lökések érik el Magyarországot - itt lesz a legdurvább a légörvény

2026. február 9. 07:00

Az elkövetkező napokban országszerte változékony, kora tavasziasan hűvös időjárás várható, helyenként csapadékkal és élénk, időnként erős széllel. A hét első felében napközben 2 és 13 fok között alakul a hőmérséklet, éjszaka pedig többnyire fagypont közeli értékeket mérhetünk - írja az Időkép.

A hét elején borongós, felhős idő lesz a jellemző az ország nagy részén. Hétfőn a felhőzet döntően meghatározza az égképet, a reggeli órákban több helyen köd képződhet. Szórványosan csapadék is előfordul: főként eső valószínű, de az északi hegyvidékeken havas eső, néhol hó is kialakulhat.

A keleti, északkeleti szél napközben sokfelé megerősödik. Hajnalban jellemzően 1 fok körüli értékekre számíthatunk, délutánra pedig nagyjából 7 fokig melegszik a levegő.

Magyarország széltérképeMagyarország széltérképe. Forrás: időkép

Kedden kettős képet mutat majd az időjárás. A nyugati és a középső országrészekben hosszabb napos időszakokra is van esély, ezzel szemben a keleti és északkeleti térségekben többnyire borult, szürke marad az ég. Csapadék főként az ország keleti felében fordulhat elő, ahol kisebb esők, záporok alakulhatnak ki.

Az Északi-középhegységben, valamint átmenetileg a déli és délkeleti területeken havas eső, gyenge havazás sem kizárt. A délkeleti irányú légmozgás sokfelé megerősödik, helyenként erős széllökések is kísérhetik. A hajnali órákban mínusz 4 és plusz 2 fok közötti minimumokra készülhetünk, míg a nappali csúcshőmérséklet 2 és 9 fok között várható.

Szerdán egy közeledő melegfront határozza meg az időjárást, emiatt általánosan felhős, többnyire borús idő valószínű. A nap első felében még főként a Dunántúlon és a déli területeken bukkanhat elő rövid időre a nap. Reggel az északi országrészben havas eső, gyenge havazás előfordulhat, a nap második felétől azonban egyre többfelé kell esőre, záporokra számítani.

A déli, délkeleti szél élénk, helyenként erős marad. Hajnalban mínusz 3 és plusz 2 fok között alakul a hőmérséklet. Délután jelentős területi különbségek várhatók: az Északi-középhegység környezetében mindössze 2–5 fok, az ország többi részén viszont 6–13 fok közötti értékeket mérhetünk.
Címlapkép: Getty Images
