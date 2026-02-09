Itt a friss széltérkép: hamarosan erős lökések érik el Magyarországot - itt lesz a legdurvább a légörvény

Az elkövetkező napokban országszerte változékony, kora tavasziasan hűvös időjárás várható, helyenként csapadékkal és élénk, időnként erős széllel. A hét első felében napközben 2 és 13 fok között alakul a hőmérséklet, éjszaka pedig többnyire fagypont közeli értékeket mérhetünk - írja az Időkép.

A hét elején borongós, felhős idő lesz a jellemző az ország nagy részén. Hétfőn a felhőzet döntően meghatározza az égképet, a reggeli órákban több helyen köd képződhet. Szórványosan csapadék is előfordul: főként eső valószínű, de az északi hegyvidékeken havas eső, néhol hó is kialakulhat.

A keleti, északkeleti szél napközben sokfelé megerősödik. Hajnalban jellemzően 1 fok körüli értékekre számíthatunk, délutánra pedig nagyjából 7 fokig melegszik a levegő.

Magyarország széltérképe. Forrás: időkép

Kedden kettős képet mutat majd az időjárás. A nyugati és a középső országrészekben hosszabb napos időszakokra is van esély, ezzel szemben a keleti és északkeleti térségekben többnyire borult, szürke marad az ég. Csapadék főként az ország keleti felében fordulhat elő, ahol kisebb esők, záporok alakulhatnak ki.

Az Északi-középhegységben, valamint átmenetileg a déli és délkeleti területeken havas eső, gyenge havazás sem kizárt. A délkeleti irányú légmozgás sokfelé megerősödik, helyenként erős széllökések is kísérhetik. A hajnali órákban mínusz 4 és plusz 2 fok közötti minimumokra készülhetünk, míg a nappali csúcshőmérséklet 2 és 9 fok között várható.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Szerdán egy közeledő melegfront határozza meg az időjárást, emiatt általánosan felhős, többnyire borús idő valószínű. A nap első felében még főként a Dunántúlon és a déli területeken bukkanhat elő rövid időre a nap. Reggel az északi országrészben havas eső, gyenge havazás előfordulhat, a nap második felétől azonban egyre többfelé kell esőre, záporokra számítani.

A déli, délkeleti szél élénk, helyenként erős marad. Hajnalban mínusz 3 és plusz 2 fok között alakul a hőmérséklet. Délután jelentős területi különbségek várhatók: az Északi-középhegység környezetében mindössze 2–5 fok, az ország többi részén viszont 6–13 fok közötti értékeket mérhetünk.