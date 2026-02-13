Románia a gazdasági krízis küszöbén: megkongatták a vészharangot

Románia gazdasága 2025 utolsó két negyedévében csökkent, így technikai recesszióba került, miközben az éves növekedés mindössze 0,6 százalék volt. A gyenge teljesítmény felülvizsgálatra készteti a szakértői előrejelzéseket, és intő jel a kormány és a befektetők számára, írja a Telex.

Tavaly a román gazdaság éves szinten 0,6 százalékkal bővült 2024-hez képest, ugyanakkor a harmadik és negyedik negyedévben is visszaesett a GDP, ami technikai recessziót jelez – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) pénteken közzétett adataiból.

A szezonális és naptárhatásoktól megtisztított adatok szerint 2025 utolsó három hónapjában a GDP 1,9 százalékkal csökkent az előző negyedévhez képest, míg éves összehasonlításban 1,6 százalékos visszaesést mutatott a negyedik trimeszter. A harmadik negyedévben a GDP 0,2 százalékkal esett negyedéves alapon. A nyers adatok szerint 0,1 százalékos növekedés történt a tavalyi utolsó negyedévben 2024 azonos időszakához képest, ami elmarad a harmadik negyedévi 1,7 százalékos bővüléstől.

Az egész éves teljesítményt tekintve 0,6 százalékos növekedés történt. A Nemzetközi Valutaalap (IMF) októberben 1 százalékra csökkentette a román GDP 2025-ös növekedésére vonatkozó előrejelzését, a Világbank 0,8 százalékot, míg az Európai Bizottság 0,7 százalékot jelzett.

A technikai recesszió két egymást követő negyedév visszaesését jelenti az előző negyedévhez képest, ami figyelmeztetést hordoz a gazdaság szereplői számára. A Profit.ro szerint a lassulás stratégiai kiigazításokat tehet szükségessé, például fiskális ösztönzők bevezetését.

A gazdasági elemzők 2026-ra korábban 2 százalékos növekedést vártak, ám a gyenge negyedik negyedéves teljesítmény felülvizsgálatra kényszerítheti előrejelzéseiket. Románia legutóbb 2020-ban, a világjárvány idején került technikai recesszióba.