2026. február 13. péntek Ella, Linda
6 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Romanian national flag against dramatic cloudy sky in Bucharest, Romania
Világ

Románia a gazdasági krízis küszöbén: megkongatták a vészharangot

Pénzcentrum
2026. február 13. 17:29

Románia gazdasága 2025 utolsó két negyedévében csökkent, így technikai recesszióba került, miközben az éves növekedés mindössze 0,6 százalék volt. A gyenge teljesítmény felülvizsgálatra készteti a szakértői előrejelzéseket, és intő jel a kormány és a befektetők számára, írja a Telex.

Tavaly a román gazdaság éves szinten 0,6 százalékkal bővült 2024-hez képest, ugyanakkor a harmadik és negyedik negyedévben is visszaesett a GDP, ami technikai recessziót jelez – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) pénteken közzétett adataiból.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A szezonális és naptárhatásoktól megtisztított adatok szerint 2025 utolsó három hónapjában a GDP 1,9 százalékkal csökkent az előző negyedévhez képest, míg éves összehasonlításban 1,6 százalékos visszaesést mutatott a negyedik trimeszter. A harmadik negyedévben a GDP 0,2 százalékkal esett negyedéves alapon. A nyers adatok szerint 0,1 százalékos növekedés történt a tavalyi utolsó negyedévben 2024 azonos időszakához képest, ami elmarad a harmadik negyedévi 1,7 százalékos bővüléstől.

Az egész éves teljesítményt tekintve 0,6 százalékos növekedés történt. A Nemzetközi Valutaalap (IMF) októberben 1 százalékra csökkentette a román GDP 2025-ös növekedésére vonatkozó előrejelzését, a Világbank 0,8 százalékot, míg az Európai Bizottság 0,7 százalékot jelzett.

Kellemetlen meglepetés az uniós rangsorban: Magyarország régiói nagyon csúnyán szerepelnek
EZ IS ÉRDEKELHET
Kellemetlen meglepetés az uniós rangsorban: Magyarország régiói nagyon csúnyán szerepelnek
Az Európai Unió regionális fejlettségi térképén négy magyar régió szerepel a húsz legelmaradottabb között.

A technikai recesszió két egymást követő negyedév visszaesését jelenti az előző negyedévhez képest, ami figyelmeztetést hordoz a gazdaság szereplői számára. A Profit.ro szerint a lassulás stratégiai kiigazításokat tehet szükségessé, például fiskális ösztönzők bevezetését.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A gazdasági elemzők 2026-ra korábban 2 százalékos növekedést vártak, ám a gyenge negyedik negyedéves teljesítmény felülvizsgálatra kényszerítheti előrejelzéseiket. Románia legutóbb 2020-ban, a világjárvány idején került technikai recesszióba.
Címlapkép: Getty Images
#európai bizottság #gazdaság #románia #világ #gdp #gazdasági válság #recesszió #gazdasági visszaesés #gazdasági növekedés #gazdasági recesszió

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:59
17:45
17:29
17:15
16:57
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 13.
Így nullázzák le semmi perc alatt bárki bankszámláját: rengeteg magyar hiába futhat a pénze után
2026. február 12.
Meglepő, ami kiderült az április 12-i választásokról: csak saját magát hibáztathatja rengeteg magyar, hogy ez így alakult?
2026. február 13.
Nagy a baj: ebben a vármegyében tízezer lakosra mindössze huszonhárom orvos jut
2026. február 13.
Eszed megáll: tényleg ennyi a magyar európai parlamenti képviselők fizetése 2026-ban
2026. február 13.
Óriási a baj, pár éven belül eltűnhet a magyar szőlő fele: mi lesz a legendás borainkkal?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 13. péntek
Ella, Linda
7. hét
Február 13.
Budapest ostroma végének emléknapja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Óriási a baj a Tiszánál: rengeteg ember maradt gáz nélkül a dermesztő hidegben
2
2 hete
A legrosszabbra is fel kell készülnie Magyarországnak: így látják a gazdasági növekedést a szakértők
3
2 hete
Soha nem volt még annyira közel a vég, mint most: ha ez bekövetkezik, Magyarország sem menekülhet - óriási pusztítás várható
4
1 hete
Olyan államadósság-krízis közeleg, amilyenre még nem volt példa: már látszanak a jelek, minden egy irányba mutat
5
1 napja
Megszólalt az egykori pénzügyminiszter, hihetetlen, amit állít: hamarosan megszűnhet az euró, mint fizetőeszköz?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adó alapja
az adó tárgyának az az egységnyi mennyisége, amely alapján az adót meghatározzák.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 13. 17:59
Kvíz: Emlékszel még a magyar költők legszebb szerelmes verseire? Teszteld, jól ismered-e őket!
Pénzcentrum  |  2026. február 13. 16:57
Nagy a baj: ebben a vármegyében tízezer lakosra mindössze huszonhárom orvos jut
Agrárszektor  |  2026. február 13. 17:27
Horror a Balatonnál: állattetemek lepték el a partokat