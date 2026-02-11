2026. február 11. szerda Bertold, Marietta
3 °C Budapest
fagy, fű, reggel, tél
Utazás

Visszatér a tél: havazás, ónos eső csaphat le az országra ma

Pénzcentrum
2026. február 11. 07:05

Szerdán változékony időjárás érkezik Magyarországra: miközben az ország túlnyomó részén eső várható, a főváros térségében és az Északi-középhegységben akár havazhat is. A meteorológiai szolgálat négy vármegyére adott ki figyelmeztetést az ónos eső veszélye miatt.

Szerdán sűrű felhőtakaró borítja az országot, egész nap borús időre számíthatunk. A csapadék a nap folyamán szinte mindenütt megérkezik, többnyire eső formájában. Budapest környékén és az Északi-középhegységben azonban összetettebb lesz a helyzet: itt havas eső és havazás is előfordulhat, a kora reggeli órákban pedig helyenként ónos eső is kialakulhat  -írja a met.hu.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A HungaroMet előrejelzése szerint a csapadék halmazállapota a nap folyamán folyamatosan változik. "A halmazállapot-váltás határa fokozatosan észak felé húzódik, ugyanakkor a fagypont alatti területeken időszakosan gyenge ónos eső is kialakulhat. Az Északi-középhegység határhoz közeli részein a déli órákig vékony, lepel jellegű, 1–2 centiméteres, olvadozó hóréteg is megjelenhet" – közölte a meteorológiai szolgálat.

A változékony időjárás miatt Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád vármegyében elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. Ezeken a területeken ugyan csak minimális, mindössze néhány tizedmilliméternyi ónos csapadék várható, ez azonban már elegendő lehet ahhoz, hogy veszélyesen csúszóssá váljon az útburkolat, különösen a reggeli és esti órákban.

A hőmérséklet országszerte változatosan alakul. A legtöbb helyen 6 és 13 Celsius-fok közötti maximumok valószínűek, ugyanakkor az Északi-középhegység környezetében ennél jóval alacsonyabb értékek is előfordulhatnak. A déli, délnyugati áramlás sokfelé megélénkül, az Észak-Dunántúlon pedig helyenként erős széllökések is kísérhetik.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A felhőzet felszakadozására csak az esti órákban, nyugat felől lehet számítani. Addig kitart a borongós, csapadékos időjárás. A közlekedőknek fokozott óvatosságra lesz szükségük, mert a fagypont közeli hőmérséklet és a csapadék együttesen jelentősen ronthatja az útviszonyokat.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #havazás #időjárás #ónos eső #csapadék #pest megye #időjárás előrejelzés #nógrád #hungaromet #borsod-abaúj-zemplén megye #északi-középhegység

