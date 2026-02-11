Az előrejelzés szerint Magyarországon pedig a hét közepére már 10 Celsius-fok körüli hőmérsékletek várhatók.
Visszatér a tél: havazás, ónos eső csaphat le az országra ma
Szerdán változékony időjárás érkezik Magyarországra: miközben az ország túlnyomó részén eső várható, a főváros térségében és az Északi-középhegységben akár havazhat is. A meteorológiai szolgálat négy vármegyére adott ki figyelmeztetést az ónos eső veszélye miatt.
Szerdán sűrű felhőtakaró borítja az országot, egész nap borús időre számíthatunk. A csapadék a nap folyamán szinte mindenütt megérkezik, többnyire eső formájában. Budapest környékén és az Északi-középhegységben azonban összetettebb lesz a helyzet: itt havas eső és havazás is előfordulhat, a kora reggeli órákban pedig helyenként ónos eső is kialakulhat -írja a met.hu.
A HungaroMet előrejelzése szerint a csapadék halmazállapota a nap folyamán folyamatosan változik. "A halmazállapot-váltás határa fokozatosan észak felé húzódik, ugyanakkor a fagypont alatti területeken időszakosan gyenge ónos eső is kialakulhat. Az Északi-középhegység határhoz közeli részein a déli órákig vékony, lepel jellegű, 1–2 centiméteres, olvadozó hóréteg is megjelenhet" – közölte a meteorológiai szolgálat.
A változékony időjárás miatt Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád vármegyében elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. Ezeken a területeken ugyan csak minimális, mindössze néhány tizedmilliméternyi ónos csapadék várható, ez azonban már elegendő lehet ahhoz, hogy veszélyesen csúszóssá váljon az útburkolat, különösen a reggeli és esti órákban.
A hőmérséklet országszerte változatosan alakul. A legtöbb helyen 6 és 13 Celsius-fok közötti maximumok valószínűek, ugyanakkor az Északi-középhegység környezetében ennél jóval alacsonyabb értékek is előfordulhatnak. A déli, délnyugati áramlás sokfelé megélénkül, az Észak-Dunántúlon pedig helyenként erős széllökések is kísérhetik.
A felhőzet felszakadozására csak az esti órákban, nyugat felől lehet számítani. Addig kitart a borongós, csapadékos időjárás. A közlekedőknek fokozott óvatosságra lesz szükségük, mert a fagypont közeli hőmérséklet és a csapadék együttesen jelentősen ronthatja az útviszonyokat.
