Több balatoni településen az elmúlt hetekben elhullott hattyúkat találtak a part mentén és a nádasok közelében. Keszthely környékén is több esetet jelentettek a helyiek.
Újra lerohanja a tél az országot: kemény havazást jósolnak, ekkor kell rá számítani
A ködös napok után a hétvégéig enyhébb, de továbbra is változékony időjárás várható, vasárnap azonban markáns hidegfront érkezik havazással és viharos széllel. Az előrejelzések szerint a hőmérséklet a pénteki, akár 16 fokos csúcsértékek után vasárnapra helyenként mínusz 3 fokig is visszaeshet.
Az Időkép előrejelzése szerint csütörtökön a reggeli, helyenként sűrű köd fokozatosan feloszlik, és enyhülés érkezik, többfelé napsütéssel. Az időjárás ugyanakkor változékony marad: megerősödhet a szél, és elszórtan csapadék, eső vagy zápor is előfordulhat. A délutáni hőmérséklet nagyjából 9 Celsius-fok körül alakul.
Pénteken további felmelegedés várható, a maximumhőmérsékletek 9 és 16 fok között mozoghatnak. A Dunántúlon ugyanakkor záporokra kell számítani. Bár a hőmérséklet még kifejezetten enyhe marad, az erős széllökések már a közelgő időjárás-változásra figyelmeztetnek.
Szombaton megváltozik az időjárás jellege. Megvastagszik a felhőzet, az ég beborul, és a délutáni óráktól egyre több helyen elered az eső. A csapadék késő estére többfelé havas esőbe, majd havazásba válthat át. Reggel mínusz 3 és plusz 3 fok közötti hőmérsékletre lehet számítani, délutánra azonban még 7–15 fokig emelkedhet a hőmérséklet.
A hétvége utolsó napja már télies időt hoz. Vasárnap reggel sokfelé havazással indul a nap. Az előrejelzés szerint eleinte délen és keleten még esőre van kilátás, majd ahogy a csapadék kelet felé vonul, egyre több helyen eső helyett hó hullik. A szél jelentősen megerősödik, egyes térségekben akár óránként 100 kilométer körüli széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet drasztikusan visszaesik, a nappali maximumok csupán mínusz 3 és plusz 4 fok között alakulnak.
Címlapkép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA
