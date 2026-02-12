Újra lerohanja a tél az országot: kemény havazást jósolnak, ekkor kell rá számítani

A ködös napok után a hétvégéig enyhébb, de továbbra is változékony időjárás várható, vasárnap azonban markáns hidegfront érkezik havazással és viharos széllel. Az előrejelzések szerint a hőmérséklet a pénteki, akár 16 fokos csúcsértékek után vasárnapra helyenként mínusz 3 fokig is visszaeshet.

Az Időkép előrejelzése szerint csütörtökön a reggeli, helyenként sűrű köd fokozatosan feloszlik, és enyhülés érkezik, többfelé napsütéssel. Az időjárás ugyanakkor változékony marad: megerősödhet a szél, és elszórtan csapadék, eső vagy zápor is előfordulhat. A délutáni hőmérséklet nagyjából 9 Celsius-fok körül alakul.

Pénteken további felmelegedés várható, a maximumhőmérsékletek 9 és 16 fok között mozoghatnak. A Dunántúlon ugyanakkor záporokra kell számítani. Bár a hőmérséklet még kifejezetten enyhe marad, az erős széllökések már a közelgő időjárás-változásra figyelmeztetnek.

Szombaton megváltozik az időjárás jellege. Megvastagszik a felhőzet, az ég beborul, és a délutáni óráktól egyre több helyen elered az eső. A csapadék késő estére többfelé havas esőbe, majd havazásba válthat át. Reggel mínusz 3 és plusz 3 fok közötti hőmérsékletre lehet számítani, délutánra azonban még 7–15 fokig emelkedhet a hőmérséklet.

A hétvége utolsó napja már télies időt hoz. Vasárnap reggel sokfelé havazással indul a nap. Az előrejelzés szerint eleinte délen és keleten még esőre van kilátás, majd ahogy a csapadék kelet felé vonul, egyre több helyen eső helyett hó hullik. A szél jelentősen megerősödik, egyes térségekben akár óránként 100 kilométer körüli széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet drasztikusan visszaesik, a nappali maximumok csupán mínusz 3 és plusz 4 fok között alakulnak.

