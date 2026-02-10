Vegyes halmazállapotú csapadékra kell ma leginkább számítani, a Dunától keletre fordulhat ez elő. Nagyon hideg viszont nem lesz.
Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. február 10.)
Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2026. február 10.
Névnap
Elvira
Friss hírek
- Tényleg megépülhet a hegyeshalmi Las Vegas? Gigászi turisztikai beruházást lengetett be a kormány
- Ennyibe kerül egy VIP-szülés 2026-ban Magyarországon: milliós különbség is lehet a magánklinikák árai között
- Minden harmadik magyar melós szembesül ezzel 2026-ban: fájdalmas időszak vár rájuk
- Közeleg a rajt: a kiskereskedelem döntéshozói és trendformálói ismét együtt a Portfolio Retail Day 2026-on
- Kiderült az igazság az agyonreklámozott prémium üzemanyagokról: ezt okozzák valójában az autókban
- Lefulladt a magyar építőipar a januári fagyban: a Holdról is látszik a visszaesés, ez már a gazdaságban is visszaüthet
Deviza árfolyam
EUR: 376.87 Ft
CHF: 412.62 Ft
GBP: 432.84 Ft
USD: 316.56 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 40410 Ft
MOL: 3876 Ft
RICHTER: 11670 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2026.02.11: Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, és egyre több helyen várható csapadék. Eleinte átmenetileg ónos eső is eshet, majd egyre inkább az eső lesz jellemző, de az Északi-középhegységben délutánig havazás, havas eső is valószínű. A délnyugati, déli szél élénk, az Északnyugat-Dunántúlon erős lesz. Hajnalban -2, +4, délután általában 6, 13 fok várható, de az Északi-középhegységben ennél hidegebb lesz.
2026.02.12: Közepesen vagy erősen felhős idő várható napos időszakokkal. Éjszaka egyre kevesebb helyen eshet, napközben csak kevés helyen lehet csapadék, de délutántól, estétől a Dunántúlon már elszórtan várható eső, zápor. A déli szél élénk, a Dunántúl északnyugati részein olykor erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +5, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 10 és 15 fok között alakul, de az Északi-középhegységben pár fokkal hidegebb lesz.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. (2026.02.10)
-
