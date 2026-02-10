2026. február 10. kedd Elvira
2 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. február 10.)
Utazás

Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. február 10.)

Pénzcentrum
2026. február 10. 07:45

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2026. február 10.

Névnap

Elvira

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 376.87 Ft
CHF: 412.62 Ft
GBP: 432.84 Ft
USD: 316.56 Ft

Befektetés, tőzsde

OTP: 40410 Ft
MOL: 3876 Ft
RICHTER: 11670 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.02.11: Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, és egyre több helyen várható csapadék. Eleinte átmenetileg ónos eső is eshet, majd egyre inkább az eső lesz jellemző, de az Északi-középhegységben délutánig havazás, havas eső is valószínű. A délnyugati, déli szél élénk, az Északnyugat-Dunántúlon erős lesz. Hajnalban -2, +4, délután általában 6, 13 fok várható, de az Északi-középhegységben ennél hidegebb lesz.

2026.02.12: Közepesen vagy erősen felhős idő várható napos időszakokkal. Éjszaka egyre kevesebb helyen eshet, napközben csak kevés helyen lehet csapadék, de délutántól, estétől a Dunántúlon már elszórtan várható eső, zápor. A déli szél élénk, a Dunántúl északnyugati részein olykor erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +5, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 10 és 15 fok között alakul, de az Északi-középhegységben pár fokkal hidegebb lesz.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. (2026.02.10)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
#árfolyam #időjárás #hírek #pénzügyek #gazdaság #tőzsde #meteorológia #közlekedésmeteorológia #orvosmeteorológia #bux #névnap

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:44
08:30
08:15
08:10
07:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 10.
Tényleg megépülhet a hegyeshalmi Las Vegas? Gigászi turisztikai beruházást lengetett be a kormány
2026. február 9.
Ennyibe kerül egy VIP-szülés 2026-ban Magyarországon: milliós különbség is lehet a magánklinikák árai között
2026. február 9.
Minden harmadik magyar melós szembesül ezzel 2026-ban: fájdalmas időszak vár rájuk
2026. február 9.
Közeleg a rajt: a kiskereskedelem döntéshozói és trendformálói ismét együtt a Portfolio Retail Day 2026-on
2026. február 9.
Kiderült az igazság az agyonreklámozott prémium üzemanyagokról: ezt okozzák valójában az autókban
NAPTÁR
Tovább
2026. február 10. kedd
Elvira
7. hét
Február 10.
A biztonságos internet napja
Február 10.
A hüvelyesek világnapja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Havazás és jégeső bénítja meg az országot: most jön a hideg java
2
2 hete
Itt a friss hótérkép: perceken belül lecsap a havazás az országra, itt fog a legtöbb hó esni
3
2 hete
Itt a friss hótérkép: órákon belül lecsaphat a havazás Magyarországon, mutatjuk, hol fog esni
4
2 hete
Új Airbnb‑botrány Budapesten: idegenek foglalják el a lakásokat, a rendőrség tehetetlen
5
3 hete
Kiderült az igazság: tényleg veszélyessé vált a magyarok slágernyaralóhelye 2026-ra?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Szerződés létrejötte
az ajánlat biztosító általi elfogadása. Erről a biztosító kötvényt állít ki. Ha az ajánlatra a biztosító 15 napon belül nem reagál, a szerződés automatikusan létrejön!

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 10. 07:00
Még mindig nem megy a tél sehová: havas eső, hó is lehet ma hazánkban
Pénzcentrum  |  2026. február 10. 06:28
Mi a fene történik a cukkini árával a magyar boltokban? Olyan zöldséghorror van, amire rég volt már példa az üzletekben
Agrárszektor  |  2026. február 10. 08:16
Észrevetted, hogy eltűntek a fecskék az országból? Kemény, mi áll a háttérben