Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. február 10.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2026. február 10.

Névnap

Elvira

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 376.87 Ft

CHF: 412.62 Ft

GBP: 432.84 Ft

USD: 316.56 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 40410 Ft

MOL: 3876 Ft

RICHTER: 11670 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.02.11: Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, és egyre több helyen várható csapadék. Eleinte átmenetileg ónos eső is eshet, majd egyre inkább az eső lesz jellemző, de az Északi-középhegységben délutánig havazás, havas eső is valószínű. A délnyugati, déli szél élénk, az Északnyugat-Dunántúlon erős lesz. Hajnalban -2, +4, délután általában 6, 13 fok várható, de az Északi-középhegységben ennél hidegebb lesz.

2026.02.12: Közepesen vagy erősen felhős idő várható napos időszakokkal. Éjszaka egyre kevesebb helyen eshet, napközben csak kevés helyen lehet csapadék, de délutántól, estétől a Dunántúlon már elszórtan várható eső, zápor. A déli szél élénk, a Dunántúl északnyugati részein olykor erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +5, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 10 és 15 fok között alakul, de az Északi-középhegységben pár fokkal hidegebb lesz.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. (2026.02.10)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!