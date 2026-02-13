2026. február 13. péntek Ella, Linda
Közelkép egy fiatal ázsiai nőről, aki egy pohár vizet iszik, miközben étkezik egy étteremben. Egészséges életmód és maradjon hidratált
Utazás

Ennyi volt: bezár Budapest egyik legikonikusabb étterme, ez lesz a sorsa a helynek

Pénzcentrum
2026. február 13. 10:10

Február 15-én ideiglenesen bezár a NOBU Budapest ikonikus étterme. A döntés hátterében egy 1,5 milliárd forintos átfogó felújítás áll, amelynek célja, hogy a budapesti NOBU belsőépítészetét és az általa kínált teljes vendégélményt tekintve is a világ egyik legkiválóbb NOBU éttermévé váljon. A megújulás különlegessége, hogy világpremierként Budapesten mutatkozik be a NOBU új bárkoncepciója, a NOBU CLUB. A márka ugyanakkor a felújítás alatt sem vonul ki a városból.

A munkálatok ideje alatt a NOBU a Kempinski Hotel Blue Fox éttermébe költözik, ahol március 16-tól változatlan minőségben fogadja vendégeit az újranyitásig.

Ezzel párhuzamosan a NOBU jelenléte Budapesten már a bezárás másnapjától még személyesebbé válik a NOBU at Home koncepción keresztül. Az étterem executive séfje, Schreiner Gábor és csapata személyesen mennek ki a vendégek otthonaiba, és ott, helyben prezentálják a teljes NOBU-élményt. Lényegében egy privát NOBU-estét teremtenek majd meg a vendégek saját terében. Ez nem egyszerű catering, hanem személyre szabott séfasztal-élmény otthoni környezetben, professzionális tálalással és kiszolgálással.

Emellett az ikonikus fogások elviteles formában is elérhetők maradnak a bezárás teljes ideje alatt.
A február 15-én induló, több hónapos beruházás célja nem pusztán esztétikai frissítés, hanem a teljes NOBU-tér és élmény megújítása. A fejlesztés keretében egy új, nagyon erős bárkoncepció, korszerűsített vendégtér és modernizált technológiai háttér jön létre olyan környezetben, amely méltó a NOBU nemzetközi sztenderdjeihez, és Budapestet a globális NOBU-térképen is a felső kategóriába emeli.

Schreiner Gábor executive séf, aki a nyitás óta vezeti a konyhát, így fogalmaz:

„Tavaly lettünk 15 évesek Budapesten. Ez már az a pont, amikor nem elég jól működni, meg kell újulni. A vendégeink köre és elvárásai az évek során jelentősen változtak, ehhez pedig nekünk is alkalmazkodnunk kell. A konyha alapja változatlan, mert a NOBU koncepció a modern japán gasztronómia csúcsa. Ami viszont körülötte van — a tér, a bár, az eszközök, az atmoszféra —, azt most egy teljesen új szintre emeljük. Ez egy valóban komoly, világszintű NOBU-fejlesztés Budapesten.”

A NOBU világszerte a kortárs japán gasztronómia meghatározó origója. Olyan márka, amely nem követi, hanem alakítja az irányokat. Budapesten is a japán konyhaművészet legmagasabb mércéjét képviseli: ennél hitelesebb és kifinomultabb NOBU-szint jelenleg nem érhető el itthon. A mostani megújulás éppen ezért nem szakítás a hagyománnyal, hanem annak továbbfejlesztése egy kortárs, városi kontextusban.

A belsőépítészeti átalakítást Bara Ákos Dániel irodája a B.A.D. studio tervezte, aki egyedi, helyi perspektívát hoz a projektbe, ami a NOBU nemzetközi hálózatában ritka és jelentős döntés. A koncepció a japán letisztultság és a budapesti városi elegancia egyensúlyára épít, miközben megőrzi a márka globális identitását. A tervezés középpontjában az atmoszféra, az anyaghasználat és a fények állnak: az új tér egyszerre lesz intimebb, kortársabb és élményközpontúbb.

A felújítás végével a NOBU Budapest megújult formában, világszintű belsőépítészettel és vendégélménnyel nyit újra úgy, hogy Budapest mutatja be elsőként a világon a NOBU CLUB új bárkoncepciót, miközben a márka alapértékei és konyhája változatlan marad.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #étterem #felújítás #Budapest #vendéglátás #fejlesztés #beruházás #gasztronómia #márka #vendéglátóhely #gasztronómiai

