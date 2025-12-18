2025. december 18. csütörtök Auguszta
4 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Na, idén vajon elhasal a MÁV a nagy karácsonyi rohamban?
Utazás

Na, idén vajon elhasal a MÁV a nagy karácsonyi rohamban?

Pénzcentrum
2025. december 18. 14:29

Az adventi–ünnepi időszak megnövekedett utasforgalmára készülve a MÁV-csoport több vonalon és távolsági autóbuszjáraton is többletkapacitásokat állít forgalomba, miközben az elővételes jegyvásárlásra és az online tervezési lehetőségek használatára ösztönzi az utasokat.

Az adventi ünnepi időszakban egyes vonalakon, vonatoknál és autóbuszoknál a csúcsidőszakokban a megszokottnál több jármű forgalomba állításával készül a MÁV-csoport. Az utasok is segíthetik a felkészülést azzal, ha minél hamarabb, elővételben megváltják az ünnepi időszakra szóló jegyeiket. Ennek figyelembevételével a társaság a többletkapacitásokat oda irányítja, ahol erre szükség van. A menetjegyek kényelmesen megvásárolhatók online a MÁVPlusz applikációban, a jegy.mav.hu oldalon, valamint személyesen a jegykiadó automatáknál és a jegypénztárakban.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A MÁVPlusz alkalmazással vásárolt belföldi helyközi buszjegyekre, vonatjegyekre és helyjegyekre minden felhasználónak jár a 15%-os okoskedvezmény, amely az adventi–ünnepi időszakban is olcsóbbá teszi az utazást azok számára, akik nem rendszeres ingázók, és bérlet helyett eseti menetjeggyel indulnak útnak szeretteikhez.

A MÁV-csoportnál az ünnepi vasúti közlekedés már az utolsó adventi hétvége előtt megkezdődik: a lehetőségekhez képest – a helyjegyek elővételi vásárlásától függően – már december 19-étől több kocsival közlekednek a Budapest—Debrecen—Nyíregyháza viszonylatú Nyírség, a Budapest—Miskolc—Nyíregyháza—Debrecen—Szolnok—Budapest viszonylatú Tokaj, a Budapest—Nagykanizsa viszonylatú Tópart, a Budapest—Keszthely viszonylatú Balaton, a Budapest—Békéscsaba viszonylatú Békés, a Budapest—Cegléd—Szeged viszonylatú Napfény, valamint a Budapest—Pécs viszonylatú Mecsek InterCity vonatok. A Budapest és Veszprém között közlekedő egyes Bakony és Göcsej InterCityk december 24. és január 3. között kétegységes motorvonattal közlekednek.

A társaság oldalán már előzetesen megtekinthető az adott vonat ülőhely-foglaltsága a helyjegyeladások alapján, így az időben megváltott jegyekkel könnyebben választható az utasok igényeinek megfelelő ülőhely az InterCity és Railjet xpress vonatokon. Az InterCityken kívül a Cívis InterRégiók is megerősítve indulnak, Szolnok, Miskolc és Dombóvár térségében pedig a regionális forgalomban FLIRT motorvonatokkal növelik a kapacitást.

A MÁV-csoport péntektől kiemelt figyelmet fordít a távolsági autóbuszjáratok utasforgalmára is. A korábbi évek tapasztalatai alapján már péntektől biztosítják a többletkapacitásokat – másod- és harmadrész-járatok indításával – a megnövekedett utazási igények teljes körű kiszolgálása érdekében. Az alapjáratokon felül naponta mintegy 40 mentesítő járat indul elsősorban a Budapestről induló és oda érkező távolsági viszonylatokban.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A várható kiemelt utasforgalom miatt Budapestről Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Szekszárd, Mohács, Szentes, Hódmezővásárhely, Eger, Salgótarján, Ózd, valamint Beregsurány irányába, továbbá a Pécsről és Szegedről induló távolsági járatok esetében is biztosítanak többletkapacitást. Emellett folyamatosan figyelemmel kísérik az elővételben eladott menetjegyek számát, és szükség esetén további mentesítőjáratokat indítanak.

Címlapkép: MTI/Máthé Zoltán
#utazás #közlekedés #MÁV #karacsony #Budapest #vonat #jegy #tömegközlekedés #autóbusz #kedvezmény #advent #jegyvásárlás #alkalmazás #vonatközlekedés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:15
15:04
14:45
14:29
14:07
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 18.
Őrület a hazai elektronikai boltokban: ezekre költenek most vagyonokat a vásárlók - új sztártermékek törnek előre
2025. december 17.
20 millió forintba is kerülhet a szilveszteri petárdázás: nem árt figyelni, ezt még mindig nagyon sok magyar nem tudja
2025. december 18.
Küszöbön a totális összeomlás: durva vízhiánnyal kell szembenéznie a legtöbb magyarnak hamarosan
2025. december 18.
Ez a cég ott lát lehetőséget, ahonnan más menekül: bevásárolták magukat egy borsodi zsákfalu baromfifeldolgozójába
2025. december 18.
Elektromos 4x4 városban, országúton, terepen: hol jön ki az előnye?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 18. csütörtök
Auguszta
51. hét
December 18.
Az emigránsok nemzetközi napja
December 18.
A nemzetiségek napja Magyarországon
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Tombol a májgyulladásjárvány, kockázatosak a karácsonyi vásárok is: mondjam le a városnéző kirándulást vagy sem?
2
2 hete
Megnéztük a horvát árakat és leesett az állunk: ennyiben különböznek a hazaitól
3
6 napja
Özönlenek ide a magyarok 2025 karácsonyán: sokkal olcsóbb, mint otthon ünnepelni
4
3 hete
Bezár a legendás vidéki cukrászda: tömegével jártak le ide a pestiek is, de innentől örökre vége
5
2 hete
Teljesen megbolondul az időjárás: ez vár Magyarországra december második hetében
PÉNZÜGYI KISOKOS
Retail Banking
általános lakossági banktevékenység gyűjtőneve.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 18. 13:03
Küszöbön a totális összeomlás: durva vízhiánnyal kell szembenéznie a legtöbb magyarnak hamarosan
Pénzcentrum  |  2025. december 18. 12:18
Most érkezett! Orosz katonák törtek be egy NATO tagállam területére
Agrárszektor  |  2025. december 18. 14:33
Átalakulhat a zöldség-gyümölcspiac az EU-ban: erre jó lesz felkészülni