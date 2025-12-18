Németország lesz az EU legnagyobb karácsonyi költekezője 2025-ben, miközben az eurózónában emelkedő inflációval és játékbiztonsági kihívásokkal kell szembenézni a vásárlóknak.
Na, idén vajon elhasal a MÁV a nagy karácsonyi rohamban?
Az adventi–ünnepi időszak megnövekedett utasforgalmára készülve a MÁV-csoport több vonalon és távolsági autóbuszjáraton is többletkapacitásokat állít forgalomba, miközben az elővételes jegyvásárlásra és az online tervezési lehetőségek használatára ösztönzi az utasokat.
Az adventi ünnepi időszakban egyes vonalakon, vonatoknál és autóbuszoknál a csúcsidőszakokban a megszokottnál több jármű forgalomba állításával készül a MÁV-csoport. Az utasok is segíthetik a felkészülést azzal, ha minél hamarabb, elővételben megváltják az ünnepi időszakra szóló jegyeiket. Ennek figyelembevételével a társaság a többletkapacitásokat oda irányítja, ahol erre szükség van. A menetjegyek kényelmesen megvásárolhatók online a MÁVPlusz applikációban, a jegy.mav.hu oldalon, valamint személyesen a jegykiadó automatáknál és a jegypénztárakban.
A MÁVPlusz alkalmazással vásárolt belföldi helyközi buszjegyekre, vonatjegyekre és helyjegyekre minden felhasználónak jár a 15%-os okoskedvezmény, amely az adventi–ünnepi időszakban is olcsóbbá teszi az utazást azok számára, akik nem rendszeres ingázók, és bérlet helyett eseti menetjeggyel indulnak útnak szeretteikhez.
A MÁV-csoportnál az ünnepi vasúti közlekedés már az utolsó adventi hétvége előtt megkezdődik: a lehetőségekhez képest – a helyjegyek elővételi vásárlásától függően – már december 19-étől több kocsival közlekednek a Budapest—Debrecen—Nyíregyháza viszonylatú Nyírség, a Budapest—Miskolc—Nyíregyháza—Debrecen—Szolnok—Budapest viszonylatú Tokaj, a Budapest—Nagykanizsa viszonylatú Tópart, a Budapest—Keszthely viszonylatú Balaton, a Budapest—Békéscsaba viszonylatú Békés, a Budapest—Cegléd—Szeged viszonylatú Napfény, valamint a Budapest—Pécs viszonylatú Mecsek InterCity vonatok. A Budapest és Veszprém között közlekedő egyes Bakony és Göcsej InterCityk december 24. és január 3. között kétegységes motorvonattal közlekednek.
A társaság oldalán már előzetesen megtekinthető az adott vonat ülőhely-foglaltsága a helyjegyeladások alapján, így az időben megváltott jegyekkel könnyebben választható az utasok igényeinek megfelelő ülőhely az InterCity és Railjet xpress vonatokon. Az InterCityken kívül a Cívis InterRégiók is megerősítve indulnak, Szolnok, Miskolc és Dombóvár térségében pedig a regionális forgalomban FLIRT motorvonatokkal növelik a kapacitást.
A MÁV-csoport péntektől kiemelt figyelmet fordít a távolsági autóbuszjáratok utasforgalmára is. A korábbi évek tapasztalatai alapján már péntektől biztosítják a többletkapacitásokat – másod- és harmadrész-járatok indításával – a megnövekedett utazási igények teljes körű kiszolgálása érdekében. Az alapjáratokon felül naponta mintegy 40 mentesítő járat indul elsősorban a Budapestről induló és oda érkező távolsági viszonylatokban.
A várható kiemelt utasforgalom miatt Budapestről Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Szekszárd, Mohács, Szentes, Hódmezővásárhely, Eger, Salgótarján, Ózd, valamint Beregsurány irányába, továbbá a Pécsről és Szegedről induló távolsági járatok esetében is biztosítanak többletkapacitást. Emellett folyamatosan figyelemmel kísérik az elővételben eladott menetjegyek számát, és szükség esetén további mentesítőjáratokat indítanak.
Címlapkép: MTI/Máthé Zoltán
