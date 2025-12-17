Rendkívüli időjárás tart Magyarország felé: erre kevesen számítottak karácsony előtt, készülni kell

Az európai időjárási mintázat jelentős átalakulás előtt áll, ami a Kárpát-medencében is éreztetheti hatását a következő napokban. A jelenlegi egyhangú időjárási helyzet a hétvégétől kezdve megváltozhat.

Európa időjárási képe a következő napokban még a jelenlegi mintázatot követi, de a hétvégétől alapvető átrendeződés várható a kontinens légköri viszonyaiban - közölte a Hungaro Met a közösségi médiában. A szakemberek szerint a Kárpát-medencében is hamarosan véget érhet a mostani monoton időjárási periódus.

A kontinens északi régióiban továbbra is a nyugat-keleti irányú, zonális légáramlás dominál, amely gyorsan mozgó ciklonokat és frontrendszereket szállít a térségbe, rendkívül változékony időjárást eredményezve. Ezzel szemben Európa déli területein továbbra is egy anticiklon, vagyis magas nyomású légköri képződmény biztosítja a stabilabb, nyugodtabb időjárási feltételeket.

A meteorológiai előrejelzések szerint a hétvége során fundamentális változás indulhat el az európai légköri cirkulációban. A jelenleg uralkodó zonális áramlási rendszer fokozatosan gyengülni kezd, helyét pedig egy erőteljesebben hullámzó áramlási mintázat veszi át. Ez előrevetíti, hogy Magyarországon is megváltozhatnak az időjárási körülmények, felváltva a jelenlegi egyhangú időszakot.

A fordulat pontos időpontja egyelőre bizonytalan, az előrejelzési modellek még jelentős eltéréseket mutatnak. A szakemberek tapasztalatai alapján az átalakulás első jeleként általában az inverziós hőmérsékleti rétegződés szűnik meg, ami nagyobb területeken eredményezheti a jelenlegi rétegfelhőzet felszakadozását - ez lehet az időjárási változás egyik legkorábban észlelhető indikátora.