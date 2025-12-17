Szerdán is változékony, de télies idő lesz. Több megyére is kiadtak riasztást ónos eső miatt.
Rendkívüli időjárás tart Magyarország felé: erre kevesen számítottak karácsony előtt, készülni kell
Az európai időjárási mintázat jelentős átalakulás előtt áll, ami a Kárpát-medencében is éreztetheti hatását a következő napokban. A jelenlegi egyhangú időjárási helyzet a hétvégétől kezdve megváltozhat.
Európa időjárási képe a következő napokban még a jelenlegi mintázatot követi, de a hétvégétől alapvető átrendeződés várható a kontinens légköri viszonyaiban - közölte a Hungaro Met a közösségi médiában. A szakemberek szerint a Kárpát-medencében is hamarosan véget érhet a mostani monoton időjárási periódus.
A kontinens északi régióiban továbbra is a nyugat-keleti irányú, zonális légáramlás dominál, amely gyorsan mozgó ciklonokat és frontrendszereket szállít a térségbe, rendkívül változékony időjárást eredményezve. Ezzel szemben Európa déli területein továbbra is egy anticiklon, vagyis magas nyomású légköri képződmény biztosítja a stabilabb, nyugodtabb időjárási feltételeket.
A meteorológiai előrejelzések szerint a hétvége során fundamentális változás indulhat el az európai légköri cirkulációban. A jelenleg uralkodó zonális áramlási rendszer fokozatosan gyengülni kezd, helyét pedig egy erőteljesebben hullámzó áramlási mintázat veszi át. Ez előrevetíti, hogy Magyarországon is megváltozhatnak az időjárási körülmények, felváltva a jelenlegi egyhangú időszakot.
A fordulat pontos időpontja egyelőre bizonytalan, az előrejelzési modellek még jelentős eltéréseket mutatnak. A szakemberek tapasztalatai alapján az átalakulás első jeleként általában az inverziós hőmérsékleti rétegződés szűnik meg, ami nagyobb területeken eredményezheti a jelenlegi rétegfelhőzet felszakadozását - ez lehet az időjárási változás egyik legkorábban észlelhető indikátora.
A hét közepén rövid napos időszak jöhet, karácsony után viszont a hőmérséklet akár az átlag alá is süllyedhet.
A kutatók közösségi bejegyzésekből is azonosítottak albínó siklókat – egy fotó akár tudományos felfedezést is érhet.
Folytatódik az átlagosnál enyhébb, de jellemzően borult, párás, ködös időjárás a jövő héten is.
A karácsonyi vásárok évről évre turisták tízezreit vonzzák Budapestre, miközben a hazai látogatók egyre gyakrabban panaszkodnak a tömegre és az elszálló árakra.
Készülhetünk a nagy havazásra? Erre kell számítani a jövő héten, mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat
Hidegpárna uralja hazánk időjárását, a legtöbb helyen marad a szürke idő, de helyenként a rétegfelhőzetet áttörheti a napfény.
Figyelmeztet a BKK: ezekben az időpontokban nem fog működni a BudapestGO, a meglévő jegyeket sem lehet használni
Érdemes előre tervezni azoknak, akik digitális jegyet használnak vagy vásárlást terveznek a BudapestGO-n keresztül.
Kiadták a figyelmeztetést, a fél ország durván ködbe borul szombaton: nagyon durva, ami a hétvégén történik
Kritériumokat elérő (nagy területen tartósan sűrű) köd elsősorban a Dunántúlon valószínű, ide adtak ki figyelmeztetést.
Egy új kutatás feltárta, hogy a repülőgépek utasai jelentős mennyiségű ultrafinom részecskének vannak kitéve, ami komoly egészségügyi kockázatot jelenthet.
A wellness‑szállodák teltházközeli karácsonyt várnak, a vendégek pedig egyre inkább a kényelmes ünneplést választják az otthoni készülődés helyett.
Az ország nagy részét borultság és köd uralja, de nyugaton és északkeleten néhol kisüt a nap, akár 10 fokot is mérhetünk.
A szálláshelyeken regisztrált vendégek száma idén december 2-án elérte a 18 226 413-at, megdöntve ezzel a tavalyi egész éves vendégszámot.
A külügyminisztérium legfrissebb figyelmeztetése szerint több tucat ország és térség került a legszigorúbb, piros biztonsági kategóriába.
