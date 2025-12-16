2025. december 16. kedd Etelka, Aletta
2 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 16.)
Utazás

Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 16.)

Pénzcentrum
2025. december 16. 07:45

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2025. december 16.

Névnap

Etelka, Aletta

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 384.84 Ft
CHF: 411.1 Ft
GBP: 437.56 Ft
USD: 327.59 Ft

Befektetés, tőzsde

OTP: 34400 Ft
MOL: 2914 Ft
RICHTER: 9820 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2025.12.17: Általában erősen felhős vagy borult, egye részeken továbbra is párás, ködös idő valószínű. Időszakos szakadozások előfordulhatnak a felhőzetben. Néhol gyenge eső, szitálás, esetleg ónos szitálás előfordulhat. A délkeleti szél csupán északnyugaton lehet élénk. Hajnalban általában -2, +3 fok várható, de a kevésbé felhős részeken hidegebb is lehet az idő. Délután 2, 8 fokra van kilátás.

2025.12.18: Általában erősen felhős vagy borult, párás, helyenként ködös idő valószínű, de egyes részeken szakadozott lehet a felhőzet. Néhol kisebb eső, szitálás, esetleg ónos szitálás előfordulhat. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalban -2, +4, délután nagyrészt 3, 8 fokra van kilátás, helyenként enyhébb lehet a nappal.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. (2025.12.16)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
#árfolyam #időjárás #hírek #pénzügyek #gazdaság #tőzsde #meteorológia #közlekedésmeteorológia #orvosmeteorológia #bux #névnap

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:14
08:06
07:45
07:36
06:28
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 16.
Virovácz Péter: A magyar gazdaság nem követi a tankönyvi példákat, 2026 pozitív meglepetést hozhat
2025. december 15.
Gablini Gábor: csalóka számok torzítják a magyar autópiacot, tízezrével viszik ki az új kocsikat az országból
2025. december 15.
Ezt nem láttuk jönni: hiába a 14. havi nyugdíj, ebbe a pofonba hamarosan minden magyar idős belesétál
2025. december 15.
Horror árak a fővárosi csúcséttermekben: ennyiért rendelhetsz karácsonyi menüt 2025-ben
2025. december 15.
Így lett luxus a legegyszerűbb magyar karácsonyi menü is 2025-re: sokkot kaphatnak a családok
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 16. kedd
Etelka, Aletta
51. hét
December 16.
A magyar kórusok napja
December 16.
A ronda karácsonyi pulcsik napja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Tombol a májgyulladásjárvány, kockázatosak a karácsonyi vásárok is: mondjam le a városnéző kirándulást vagy sem?
2
2 hete
Megnéztük a horvát árakat és leesett az állunk: ennyiben különböznek a hazaitól
3
4 napja
Özönlenek ide a magyarok 2025 karácsonyán: sokkal olcsóbb, mint otthon ünnepelni
4
3 hete
Bezár a legendás vidéki cukrászda: tömegével jártak le ide a pestiek is, de innentől örökre vége
5
1 hete
Teljesen megbolondul az időjárás: ez vár Magyarországra december második hetében
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bankközi piac
Az a piac, amelyen a bankok felesleges hazai és devizatartalékaikat kihelyezik rövid lejáratra.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 16. 06:28
Sorra akciózzák a boltok a 2025-ös karácsony sztártermékét: ádáz árháborút vív a Lidl, Tesco, Spar, Penny
Pénzcentrum  |  2025. december 16. 05:27
Virovácz Péter: A magyar gazdaság nem követi a tankönyvi példákat, 2026 pozitív meglepetést hozhat
Agrárszektor  |  2025. december 16. 07:01
Váratlan fordulat: ennyiért árulják most a lengyelek a sárgarépát