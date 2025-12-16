Virovácz Péterre való beszélgetésben nemcsak a 2025-ös év fő tanulságait vettük végig, hanem részletesen elemeztük a 2026-os kilátásokat is.
Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 16.)
Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2025. december 16.
Névnap
Etelka, Aletta
Friss hírek
- Virovácz Péter: A magyar gazdaság nem követi a tankönyvi példákat, 2026 pozitív meglepetést hozhat
- Gablini Gábor: csalóka számok torzítják a magyar autópiacot, tízezrével viszik ki az új kocsikat az országból
- Ezt nem láttuk jönni: hiába a 14. havi nyugdíj, ebbe a pofonba hamarosan minden magyar idős belesétál
- Horror árak a fővárosi csúcséttermekben: ennyiért rendelhetsz karácsonyi menüt 2025-ben
- Így lett luxus a legegyszerűbb magyar karácsonyi menü is 2025-re: sokkot kaphatnak a családok
- Évente tízmilliárdokat lopnak el a csalók hazai bankszámlákról – Kiderült, ki a legkönnyebb célpont
Deviza árfolyam
EUR: 384.84 Ft
CHF: 411.1 Ft
GBP: 437.56 Ft
USD: 327.59 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 34400 Ft
MOL: 2914 Ft
RICHTER: 9820 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2025.12.17: Általában erősen felhős vagy borult, egye részeken továbbra is párás, ködös idő valószínű. Időszakos szakadozások előfordulhatnak a felhőzetben. Néhol gyenge eső, szitálás, esetleg ónos szitálás előfordulhat. A délkeleti szél csupán északnyugaton lehet élénk. Hajnalban általában -2, +3 fok várható, de a kevésbé felhős részeken hidegebb is lehet az idő. Délután 2, 8 fokra van kilátás.
2025.12.18: Általában erősen felhős vagy borult, párás, helyenként ködös idő valószínű, de egyes részeken szakadozott lehet a felhőzet. Néhol kisebb eső, szitálás, esetleg ónos szitálás előfordulhat. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalban -2, +4, délután nagyrészt 3, 8 fokra van kilátás, helyenként enyhébb lehet a nappal.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. (2025.12.16)
