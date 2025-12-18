2025. december 18. csütörtök Auguszta
3 °C Budapest
Külvárosi utca egy ködös téli reggelen.
Utazás

Kiadták a riasztást: tobb vármegyében is veszélyesek az utak, óvatosan vezess!

Pénzcentrum
2025. december 18. 07:04

Napok óta tart a borús, ködös időjárás, és csütörtökön sem várható változás. A párás levegő mellett ónos szitálás is előfordulhat, ezért a HungaroMet két vármegyére adott ki figyelmeztetést a tartós köd miatt. Az érintett térségekben különösen óvatosan kell közlekedni.

Hajnalban országszerte borult, párás, ködös idő lesz, helyenként rövid időre felszakadozhat a felhőzet. Szitálás, ónos szitálás és gyenge eső is kialakulhat, főként az északkeleti régiókban akár ónos eső formájában. A délies szél gyenge marad.

Az éjszakai hőmérséklet mínusz 3 és plusz 3 fok között alakul, de kevésbé felhős tájakon ennél hidegebb is lehet. A köd miatt romolhatnak a látási viszonyok, ami fokozott figyelmet igényel az utakon.

Napközben többnyire borult marad az ég, sok helyen megmarad a köd és a pára. Időnként elvékonyodhat a felhőzet, legkisebb eséllyel a nyugati, északnyugati országrészben. A legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 8 fok között várható, de helyenként ennél enyhébb idő is lehet.

Két nyugat-magyarországi vármegyére citromsárga figyelmeztetést adtak ki a tartós köd miatt, ezért főleg a reggeli órákban fokozott óvatosság szükséges a közlekedésben.

Forrás: met.huForrás: met.hu
Címlapkép: Getty Images
