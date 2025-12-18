Jövő hét elejétől ugyan jelentősebb átalakulás indulhat Európa időjárásában, karácsony nagy részén még enyhe maradhat az idő.
Kiadták a riasztást: tobb vármegyében is veszélyesek az utak, óvatosan vezess!
Napok óta tart a borús, ködös időjárás, és csütörtökön sem várható változás. A párás levegő mellett ónos szitálás is előfordulhat, ezért a HungaroMet két vármegyére adott ki figyelmeztetést a tartós köd miatt. Az érintett térségekben különösen óvatosan kell közlekedni.
Hajnalban országszerte borult, párás, ködös idő lesz, helyenként rövid időre felszakadozhat a felhőzet. Szitálás, ónos szitálás és gyenge eső is kialakulhat, főként az északkeleti régiókban akár ónos eső formájában. A délies szél gyenge marad.
Az éjszakai hőmérséklet mínusz 3 és plusz 3 fok között alakul, de kevésbé felhős tájakon ennél hidegebb is lehet. A köd miatt romolhatnak a látási viszonyok, ami fokozott figyelmet igényel az utakon.
Napközben többnyire borult marad az ég, sok helyen megmarad a köd és a pára. Időnként elvékonyodhat a felhőzet, legkisebb eséllyel a nyugati, északnyugati országrészben. A legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 8 fok között várható, de helyenként ennél enyhébb idő is lehet.
Két nyugat-magyarországi vármegyére citromsárga figyelmeztetést adtak ki a tartós köd miatt, ezért főleg a reggeli órákban fokozott óvatosság szükséges a közlekedésben.
Sokan élnek az M1 regionális matrica kedvezményes lehetőségével, közel 23 ezer darab 2026-os e-matrica fogyott az első héten.
Véget értek az idei útfelújítási munkálatok az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által üzemeltetett gyorsforgalmi utakon.
A hidegpárna miatt napokig marad a szürkeség, a karácsony pedig az átlagosnál melegebb lehet.
A hét közepén rövid napos időszak jöhet, karácsony után viszont a hőmérséklet akár az átlag alá is süllyedhet.
A kutatók közösségi bejegyzésekből is azonosítottak albínó siklókat – egy fotó akár tudományos felfedezést is érhet.
Folytatódik az átlagosnál enyhébb, de jellemzően borult, párás, ködös időjárás a jövő héten is.
A karácsonyi vásárok évről évre turisták tízezreit vonzzák Budapestre, miközben a hazai látogatók egyre gyakrabban panaszkodnak a tömegre és az elszálló árakra.
Készülhetünk a nagy havazásra? Erre kell számítani a jövő héten, mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat
Hidegpárna uralja hazánk időjárását, a legtöbb helyen marad a szürke idő, de helyenként a rétegfelhőzetet áttörheti a napfény.
Figyelmeztet a BKK: ezekben az időpontokban nem fog működni a BudapestGO, a meglévő jegyeket sem lehet használni
Érdemes előre tervezni azoknak, akik digitális jegyet használnak vagy vásárlást terveznek a BudapestGO-n keresztül.
Kiadták a figyelmeztetést, a fél ország durván ködbe borul szombaton: nagyon durva, ami a hétvégén történik
Kritériumokat elérő (nagy területen tartósan sűrű) köd elsősorban a Dunántúlon valószínű, ide adtak ki figyelmeztetést.
Egy új kutatás feltárta, hogy a repülőgépek utasai jelentős mennyiségű ultrafinom részecskének vannak kitéve, ami komoly egészségügyi kockázatot jelenthet.
A wellness‑szállodák teltházközeli karácsonyt várnak, a vendégek pedig egyre inkább a kényelmes ünneplést választják az otthoni készülődés helyett.
Az ország nagy részét borultság és köd uralja, de nyugaton és északkeleten néhol kisüt a nap, akár 10 fokot is mérhetünk.
Változó karácsonyi kosár: spórolnak a magyarok, de a menüre nem sajnálják
Egy kutatás szerint továbbra is kiemelt fontosságú az ünnep, de sokan szűkebb kerettel gazdálkodnak, visszafogják az ajándékköltést, és a megfizethető meglepetések felé fordulnak.
Évente tízmilliárdokat lopnak el a csalók hazai bankszámlákról – Kiderült, ki a legkönnyebb célpont
Becslések szerint 2,6 millió magyar változtatott online vásárlási szokásain, miután átverték vagy csalás célpontja lett, 40%-uk emiatt kevesebbet vásárol a neten.
