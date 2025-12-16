A karácsonyi időszakban a magyar családok bőséges hazai halkínálathoz juthatnak, az árak a tavalyi szinten maradnak.
Már élesen látszik, lesz-e fehér karácsony idén: itt a részletes időjárás-előrejelzés az ünnepekre
Hiába várják sokan a fehér karácsonyt, az előrejelzések szerint idén inkább a köd, a pára és a szürke ég lesz a főszereplő az ünnepek alatt, írja a 24.hu.
Magyarország fölött jelenleg úgynevezett hidegpárna alakult ki, amely a Kárpát-medence sajátos időjárási helyzetei közé tartozik. Ilyenkor a magasabb légrétegekbe érkező melegebb levegő leszorítja az alsó, hidegebb levegőt, megszűnik a függőleges légmozgás, és tartósan borult, párás, ködös időjárás alakul ki.
Molnár László meteorológus, a Kiderül.hu munkatársa a 24.hu-nak elmondta: a következő napokban nem várható jelentős változás, a hidegpárna csak rövid időre és helyenként szakadozhat fel. Mindez azt jelenti, hogy a karácsony kifejezetten szürkének és az eddigieknél is enyhébbnek ígérkezik.
Kedden országszerte borult, párás idő várható, 1 és 6 fok közötti maximumokkal, elszórtan szitálással. Szerdán egy távoli mediterrán ciklon nedvessége érkezik fölénk, amely kisebb esőket okozhat, számottevő csapadék leginkább Győr-Moson-Sopron vármegyében valószínű.
Ezt követően továbbra sem hoz izgalmakat az időjárás: marad a felhős, ködös, párás idő, 3–8 fokos nappali csúcshőmérsékletekkel és időnként gyenge esővel, szitálással. A hét második felében és a jövő hét elején elsősorban a déli országrészben élők számíthatnak arra, hogy rövid időre felszakadozik a felhőzet.
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
December 23–24. környékén újabb mediterrán ciklon érinti hazánkat, ám annak meleg oldala jut el hozzánk. Ennek következtében hóra nem lehet számítani, sőt a déli tájakon akár 10 fok fölé is emelkedhet a hőmérséklet.
Komolyabb fordulat jelen állás szerint december 27–28. körül érkezhet, amikor lehűlés kezdődhet, és akár havazás is előfordulhat.
A kutatók közösségi bejegyzésekből is azonosítottak albínó siklókat – egy fotó akár tudományos felfedezést is érhet.
A Pénzcentrum 2025. december 15.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Folytatódik az átlagosnál enyhébb, de jellemzően borult, párás, ködös időjárás a jövő héten is.
A karácsonyi vásárok évről évre turisták tízezreit vonzzák Budapestre, miközben a hazai látogatók egyre gyakrabban panaszkodnak a tömegre és az elszálló árakra.
A Pénzcentrum 2025. december 14.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Készülhetünk a nagy havazásra? Erre kell számítani a jövő héten, mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat
Hidegpárna uralja hazánk időjárását, a legtöbb helyen marad a szürke idő, de helyenként a rétegfelhőzetet áttörheti a napfény.
Figyelmeztet a BKK: ezekben az időpontokban nem fog működni a BudapestGO, a meglévő jegyeket sem lehet használni
Érdemes előre tervezni azoknak, akik digitális jegyet használnak vagy vásárlást terveznek a BudapestGO-n keresztül.
Kiadták a figyelmeztetést, a fél ország durván ködbe borul szombaton: nagyon durva, ami a hétvégén történik
Kritériumokat elérő (nagy területen tartósan sűrű) köd elsősorban a Dunántúlon valószínű, ide adtak ki figyelmeztetést.
A Pénzcentrum 2025. december 13.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Egy új kutatás feltárta, hogy a repülőgépek utasai jelentős mennyiségű ultrafinom részecskének vannak kitéve, ami komoly egészségügyi kockázatot jelenthet.
A wellness‑szállodák teltházközeli karácsonyt várnak, a vendégek pedig egyre inkább a kényelmes ünneplést választják az otthoni készülődés helyett.
Az ország nagy részét borultság és köd uralja, de nyugaton és északkeleten néhol kisüt a nap, akár 10 fokot is mérhetünk.
A Pénzcentrum 2025. december 12.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A szálláshelyeken regisztrált vendégek száma idén december 2-án elérte a 18 226 413-at, megdöntve ezzel a tavalyi egész éves vendégszámot.
A külügyminisztérium legfrissebb figyelmeztetése szerint több tucat ország és térség került a legszigorúbb, piros biztonsági kategóriába.
Elképesztő akciókat robbantottak az utazási irodák: most potom pénzért foglalhatsz nyaralás 2026-ra
A történelmi fürdőkben lesz a legnagyobb áremelés, de az új árakat ezúttal is differenciáltan vezetik be.
A Pénzcentrum 2025. december 11.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
-
Változó karácsonyi kosár: spórolnak a magyarok, de a menüre nem sajnálják
Egy kutatás szerint továbbra is kiemelt fontosságú az ünnep, de sokan szűkebb kerettel gazdálkodnak, visszafogják az ajándékköltést, és a megfizethető meglepetések felé fordulnak.
-
Évente tízmilliárdokat lopnak el a csalók hazai bankszámlákról – Kiderült, ki a legkönnyebb célpont
Becslések szerint 2,6 millió magyar változtatott online vásárlási szokásain, miután átverték vagy csalás célpontja lett, 40%-uk emiatt kevesebbet vásárol a neten.
-
Állatorvosi rendelőből skálázható kkv – így épült fel a Petlegio tőkevonzó modellje
Nándorfi Zoltánt, a Petlegio vezetőjét és Bánfi Zoltánt, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgatóját kérdeztük.
-
Zsalutrend: számít a felhasznát anyagokba épített energia (x)
Fókuszban a karbonsemlegességhez hozzájáruló, csekély ökológiai lábnyommal rendelkező és igazolt adatokkal kínált építőanyagok. Ezek között rendhagyó egy 25 éves zsaluinnováció a Mevától.
-
Önálló digitális transzformációs terület a Rossmann-nál (x)
Dedikált csapattal indult el a digitális transzformáció a Rossmann Magyarországnál, az új, önálló területet Fürjes Ádám, a vállalat eddigi webshopvezetője irányítja.
-
A vásárlói élmény és az értékteremtés kéz a kézben jár az Ecofamily üzleteiben (x)
Az elmúlt években látványosan átalakultak a fogyasztói igények: a vásárlók ma már nem csupán termékeket keresnek, hanem olyan márkákat és üzleteket, amelyekkel azonosulni tudnak és amelyek valódi értéket képviselnek.