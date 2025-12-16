2025. december 16. kedd Etelka, Aletta
Ősz az olasz Dolomitokban, Funes-völgy, Trentino Alto Adige, Olaszország. Rossz időjárási körülmények, eső és köd
Utazás

Már élesen látszik, lesz-e fehér karácsony idén: itt a részletes időjárás-előrejelzés az ünnepekre

Pénzcentrum
2025. december 16. 15:43

Hiába várják sokan a fehér karácsonyt, az előrejelzések szerint idén inkább a köd, a pára és a szürke ég lesz a főszereplő az ünnepek alatt, írja a 24.hu.

Magyarország fölött jelenleg úgynevezett hidegpárna alakult ki, amely a Kárpát-medence sajátos időjárási helyzetei közé tartozik. Ilyenkor a magasabb légrétegekbe érkező melegebb levegő leszorítja az alsó, hidegebb levegőt, megszűnik a függőleges légmozgás, és tartósan borult, párás, ködös időjárás alakul ki.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Molnár László meteorológus, a Kiderül.hu munkatársa a 24.hu-nak elmondta: a következő napokban nem várható jelentős változás, a hidegpárna csak rövid időre és helyenként szakadozhat fel. Mindez azt jelenti, hogy a karácsony kifejezetten szürkének és az eddigieknél is enyhébbnek ígérkezik.

Kedden országszerte borult, párás idő várható, 1 és 6 fok közötti maximumokkal, elszórtan szitálással. Szerdán egy távoli mediterrán ciklon nedvessége érkezik fölénk, amely kisebb esőket okozhat, számottevő csapadék leginkább Győr-Moson-Sopron vármegyében valószínű.

Ezt követően továbbra sem hoz izgalmakat az időjárás: marad a felhős, ködös, párás idő, 3–8 fokos nappali csúcshőmérsékletekkel és időnként gyenge esővel, szitálással. A hét második felében és a jövő hét elején elsősorban a déli országrészben élők számíthatnak arra, hogy rövid időre felszakadozik a felhőzet.

December 23–24. környékén újabb mediterrán ciklon érinti hazánkat, ám annak meleg oldala jut el hozzánk. Ennek következtében hóra nem lehet számítani, sőt a déli tájakon akár 10 fok fölé is emelkedhet a hőmérséklet.

Komolyabb fordulat jelen állás szerint december 27–28. körül érkezhet, amikor lehűlés kezdődhet, és akár havazás is előfordulhat.
Címlapkép: Getty Images
