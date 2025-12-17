2025. december 17. szerda Lázár, Olimpia
1 °C Budapest
Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 17.)
Utazás

Szerda reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 17.)

Pénzcentrum
2025. december 17. 07:45

Nem szeretnél lemaradni a hírekről, akciókról? Nem tudod követni az időjárásváltozást? Olvass el mindent egy helyen a Pénzcentrumon! Mutatjuk azokat az aktualitásokat, amelyekről érdemes tudni a mai napon. 2025. december 17., szerda.

Névnap

Lázár, Olimpia

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 385.77 Ft
CHF: 412.95 Ft
GBP: 440.5 Ft
USD: 329.11 Ft

Befektetés, tőzsde

OTP: 34600 Ft
MOL: 2850 Ft
RICHTER: 9855 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2025.12.18: Erősen felhős vagy borult, párás, ködös idő valószínű, de egyes részeken szakadozottabb lehet a felhőzet. Szitálás, ónos szitálás, sőt helyenként esetleg gyenge eső, ónos eső is előfordulhat. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Reggel -3, +4, kora délután nagyrészt 2, 7 fokra van kilátás, csupán néhol lehet ennél enyhébb az idő.

2025.12.19: Túlnyomóan borult, párás, ködös idő, inkább csak kis területen lehet szakadozott a felhőzet. Szitálás, ónos szitálás előfordulhat. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz. Reggel -2, +5, kora délután nagyrészt 2, 7 fok valószínű, csak néhol lehet ennél enyhébb az idő.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás továbbra sem lesz. Az alsóbb légrétegekben viszont magas a levegő páratartalma, ez pedig kedvez a kórokozók szaporodásának, így a fertőző betegségek terjedésének. (2025.12.17)

2025. december 17.
20 millió forintba is kerülhet a szilveszteri petárdázás: nem árt figyelni, ezt még mindig nagyon sok magyar nem tudja
2025. december 16.
Virovácz Péter: A magyar gazdaság nem követi a tankönyvi példákat, 2026 pozitív meglepetést hozhat
2025. december 16.
Mutatjuk a 2025-ös év legnagyobb magyar góljait: nézd újra ezeket a bődületes bombákat
2025. december 16.
Ezekért az ajándékokért özönlenek most a Telekom, Yettel, One ügyfelei: óriási az izgalom, egy éve vártak erre
2025. december 16.
Ezek a legjobb befektetési lehetőségek 2025 végén: még az adón is legálisan lehet spórolni, bárki beszállhat
Pénzcentrum  |  2025. december 17. 06:25
Teszten a DeLonghi, Krups, Saeco sztártermékei: ezek a legjobb kávéfőzők 2025 végén, jól járt, aki ilyet tesz a fa alá
Pénzcentrum  |  2025. december 17. 05:27
20 millió forintba is kerülhet a szilveszteri petárdázás: nem árt figyelni, ezt még mindig nagyon sok magyar nem tudja
Agrárszektor  |  2025. december 17. 07:07
Ezt sokan elrontják: így választhatod ki karácsonyra a tökéletes fenyőfát