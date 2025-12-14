A karácsonyi vásárok évről évre turisták tízezreit vonzzák Budapestre, miközben a hazai látogatók egyre gyakrabban panaszkodnak a tömegre és az elszálló árakra.
Pusztulat időre készülhetnek a magyarok: a napot nem sokat látjuk, de legalább nem lesz olyan hideg
Folytatódik az átlagosnál enyhébb, de jellemzően borult, párás, ködös időjárás a jövő héten is, de elsősorban a hét elején kisebb körzetekben felszakadozhat a felhőzet. A hőmérséklet csúcsértéke nagyrészt 3-8 Celsius-fok között alakul - derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből.
Hétfőn legalább napnyugtáig borult, többfelé párás, foltokban ködös időre van kilátás szitálással, majd nem kizárt, hogy délnyugaton és esetleg a Tiszántúlon itt-ott felszakadozzon a felhőzet. A légmozgás jobbára gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és plusz 6 fok között alakul, nyugaton valószínűek a legalacsonyabb értékek.
Kedden nagyobb területen maradhat borult, párás az idő, azonban lesznek olyan tájak, ahol kevesebb, szakadozottabb lesz a felhőzet. Helyenként szitálás fordulhat elő. A délkeleti, keleti szél északnyugaton élénkülhet meg. Hajnalban általában mínusz 1 és plusz 4 fok között várható a hőmérséklet, de a kevésbé felhős tájakon hidegebb is lehet. Délután 3-8 fokra van kilátás.
Szerdán általában felhős, egyes részeken továbbra is borult, párás idő valószínű és néhol gyenge eső lehet. A délkeleti szél csupán néhol lengedezhet. Hajnalban általában mínusz 1 és plusz 4, délután 3 és 9 fok közötti hőmérséklet valószínű.
Csütörtökön általában felhős, egyes részeken borult, párás, helyenként ködös idő valószínű, és néhol kisebb eső, szitálás előfordulhat. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalban mínusz 2 és plusz 4, délután nagyrészt 4 és 9 fok közötti hőmérséklet várható.
Pénteken nagyrészt erősen felhős vagy borult, párás, helyenként ködös idő valószínű., néhol szitálás, kisebb eső is előfordulhat. A keleties szél gyenge vagy mérsékelt lesz. Hajnalban a hőmérséklet mínusz 1 és plusz 5 fok között alakul, délután nagyrészt 3-8 fok valószínű.
Szombaton többnyire erősen felhős vagy borult, párás, helyenként ködös idő valószínű, néhol szitálhat. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalban mínusz 1 és plusz 5 fok között alakul a hőmérséklet, délután 4-10 fok várható.
Vasárnap általában erősen felhős vagy borult idő valószínű, néhol kisebb esővel. A keleti, délkeleti szél néhol megélénkülhet. Hajnalban mínusz 1 és plusz 5 fok között várható a hőmérséklet, kora délutánra 4 és 10 fok közé melegszik fel a levegő.
Egy új kutatás feltárta, hogy a repülőgépek utasai jelentős mennyiségű ultrafinom részecskének vannak kitéve, ami komoly egészségügyi kockázatot jelenthet.
A wellness‑szállodák teltházközeli karácsonyt várnak, a vendégek pedig egyre inkább a kényelmes ünneplést választják az otthoni készülődés helyett.
Az ország nagy részét borultság és köd uralja, de nyugaton és északkeleten néhol kisüt a nap, akár 10 fokot is mérhetünk.
A szálláshelyeken regisztrált vendégek száma idén december 2-án elérte a 18 226 413-at, megdöntve ezzel a tavalyi egész éves vendégszámot.
A külügyminisztérium legfrissebb figyelmeztetése szerint több tucat ország és térség került a legszigorúbb, piros biztonsági kategóriába.
Elképesztő akciókat robbantottak az utazási irodák: most potom pénzért foglalhatsz nyaralás 2026-ra
A történelmi fürdőkben lesz a legnagyobb áremelés, de az új árakat ezúttal is differenciáltan vezetik be.
Sűrű köd ereszkedett az ország nagy részére, több térségben órákon át alig néhány száz méterre csökken a látótávolság.
A nyugdíjasok nemcsak hétvégén, hanem hétköznap is utaznak, aktívan keresik a kulturális és gasztronómiai élményeket, és gyakran az unokákat is magukkal viszik.
A novemberi hidegfront és a kedvező hóágyúzási feltételek hatására korán indult a síszezon Alsó-Ausztriában.
Egyes országok állampolgárainak, ötéves közösségi média előzményeiket is meg kellene osztaniuk az országba való belépés feltételeként.
Hatalmas kedvezményt hirdetett a MÁV annak, aki mostantól így vesz jegyet: már a héten életbe lép az akció
A vasúttársaság közleménye szerint az új rendszer igazságosabb az eddiginél, hiszen a korábbi kedvezménytípust csak kevesen tudták igénybe venni.
Kiadta a riasztást a HungaroMet: brutál köd száll le Magyarországra, ezeken a helyeken pokol lesz a közlekedés
Szerdán az ország nyugati felén sűrű köd várható.
Kutatók szerint a rendszerváltás környéki „mindig havasabb volt” kép részben igaz, de a teljes kép ennél összetettebb.
