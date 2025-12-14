2025. december 14. vasárnap Szilárda
4 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy szív volt festve egy párás ablakra. Ujjal rajzolták a nedves üvegre. Egy szerelmi vallomás. Közelkép.
Utazás

Pusztulat időre készülhetnek a magyarok: a napot nem sokat látjuk, de legalább nem lesz olyan hideg

MTI
2025. december 14. 17:01

Folytatódik az átlagosnál enyhébb, de jellemzően borult, párás, ködös időjárás a jövő héten is, de elsősorban a hét elején kisebb körzetekben felszakadozhat a felhőzet. A hőmérséklet csúcsértéke nagyrészt 3-8 Celsius-fok között alakul - derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből.

Hétfőn legalább napnyugtáig borult, többfelé párás, foltokban ködös időre van kilátás szitálással, majd nem kizárt, hogy délnyugaton és esetleg a Tiszántúlon itt-ott felszakadozzon a felhőzet. A légmozgás jobbára gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és plusz 6 fok között alakul, nyugaton valószínűek a legalacsonyabb értékek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kedden nagyobb területen maradhat borult, párás az idő, azonban lesznek olyan tájak, ahol kevesebb, szakadozottabb lesz a felhőzet. Helyenként szitálás fordulhat elő. A délkeleti, keleti szél északnyugaton élénkülhet meg. Hajnalban általában mínusz 1 és plusz 4 fok között várható a hőmérséklet, de a kevésbé felhős tájakon hidegebb is lehet. Délután 3-8 fokra van kilátás.

Szerdán általában felhős, egyes részeken továbbra is borult, párás idő valószínű és néhol gyenge eső lehet. A délkeleti szél csupán néhol lengedezhet. Hajnalban általában mínusz 1 és plusz 4, délután 3 és 9 fok közötti hőmérséklet valószínű.

Csütörtökön általában felhős, egyes részeken borult, párás, helyenként ködös idő valószínű, és néhol kisebb eső, szitálás előfordulhat. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalban mínusz 2 és plusz 4, délután nagyrészt 4 és 9 fok közötti hőmérséklet várható.

Pénteken nagyrészt erősen felhős vagy borult, párás, helyenként ködös idő valószínű., néhol szitálás, kisebb eső is előfordulhat. A keleties szél gyenge vagy mérsékelt lesz. Hajnalban a hőmérséklet mínusz 1 és plusz 5 fok között alakul, délután nagyrészt 3-8 fok valószínű.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Szombaton többnyire erősen felhős vagy borult, párás, helyenként ködös idő valószínű, néhol szitálhat. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalban mínusz 1 és plusz 5 fok között alakul a hőmérséklet, délután 4-10 fok várható.

Vasárnap általában erősen felhős vagy borult idő valószínű, néhol kisebb esővel. A keleti, délkeleti szél néhol megélénkülhet. Hajnalban mínusz 1 és plusz 5 fok között várható a hőmérséklet, kora délutánra 4 és 10 fok közé melegszik fel a levegő.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #időjárás #hőmérséklet #eső #köd #hét #celsius #időjárás előrejelzés #hungaromet #felhőzet

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:01
16:36
16:07
15:32
15:17
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 14.
Olyat csinált Frei Tamás, amit 2025-ban senki más: megőrülnek érte a magyarok, mindenki ezért tolong most
2025. december 13.
Te jó ég! 2 millió forintot is érhetnek ezek a régi motorok: bármelyik magyar garázsban ott lapulhat egy ilyen
2025. december 14.
A kutyának sem kell a magyarok kedvenc autója a többi országban: csak itthon imádják ennyire
2025. december 14.
Megtaláltuk Magyarország olcsó karácsonyi vásárait: nincs tömeg, 350 forint a forralt bor decije
2025. december 13.
Végzetes hibát követ el rengeteg magyar lakástulaj: semmi perc alatt porig éghet az ingatlan, semmit sem tudnak tenni
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 14. vasárnap
Szilárda
50. hét
December 14.
Advent (3.)
December 14.
Sopron napja (A hűség napja)
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Tombol a májgyulladásjárvány, kockázatosak a karácsonyi vásárok is: mondjam le a városnéző kirándulást vagy sem?
2
2 hete
Megnéztük a horvát árakat és leesett az állunk: ennyiben különböznek a hazaitól
3
2 napja
Özönlenek ide a magyarok 2025 karácsonyán: sokkal olcsóbb, mint otthon ünnepelni
4
3 hete
Bezár a legendás vidéki cukrászda: tömegével jártak le ide a pestiek is, de innentől örökre vége
5
1 hete
Teljesen megbolondul az időjárás: ez vár Magyarországra december második hetében
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adójóváírás
a számított adót csökkentő tétel, mely az adóévben megszerzett bruttó jövedelem után illeti meg az adózót. A törvény szabályozza az ezen a jogcímen igénybe vehető maximális összeget.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 14. 16:07
Friss! A Hatoslottó nyerőszámai az 50. játékhéten, vasárnap
Pénzcentrum  |  2025. december 14. 15:05
A kutyának sem kell a magyarok kedvenc autója a többi országban: csak itthon imádják ennyire
Agrárszektor  |  2025. december 14. 16:01
Veszélyes lehet az otthon készített likőr: erről neked is tudnod kell