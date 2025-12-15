2025. december 15. hétfő Valér
2 °C Budapest
Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 15.)
Utazás

Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 15.)

Pénzcentrum
2025. december 15. 07:45

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2025. december 15., hétfő.

Névnap

Valér

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 384.77 Ft
CHF: 411.91 Ft
GBP: 438.2 Ft
USD: 327.88 Ft

Hatoslottó

A sorsolás dátuma: 2025. december 11.
A Hatoslottó nyerőszámai a 50. héten emelkedő számsorrendben a következők:
3, 7, 14, 18, 30, 33

Ezen a héten nem volt telitalálat.
6-os találat: 0 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 39 db
4-es találat: 1731 db
3-as találat: 22168 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 34400 Ft
MOL: 2940 Ft
RICHTER: 9710 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2025.12.16: Nagyobb területen maradhat borult, párás az idő, azonban lesznek olyan tájak, ahol kevesebb, szakadozottabb lesz a felhőzet. Szitálás helyenként előfordulhat. A délkeleti, keleti szél északnyugaton élénkülhet meg. Hajnalban általában -1, +4 fok valószínű, de a kevésbé felhős tájakon hidegebb is lehet. Délután 3, 8 fokra van kilátás.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

2025.12.17: Általában felhős, egyes részeken továbbra is borult, párás idő valószínű. Néhol gyenge eső lehet. A délkeleti szél csupán néhol lengedezhet. Hajnalban általában -1, +4, délután 3, 9 fokra van kilátás.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Anticiklon határozza meg térségünk időjárását, ezért fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. Azonban az átkeveredés hiánya miatt az alsóbb légrétegekben magas a levegő páratartalma. Kedvezőbbek a körülmények a kórokozók életfeltételeihez és szaporodásukhoz, így a fertőző betegségek könnyebben terjednek párás időben. (2025.12.15)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
#árfolyam #időjárás #hírek #pénzügyek #gazdaság #tőzsde #meteorológia #közlekedésmeteorológia #orvosmeteorológia #bux #névnap

