Hidegpárna uralja hazánk időjárását, a legtöbb helyen marad a szürke idő, de helyenként a rétegfelhőzetet áttörheti a napfény.
Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 14.)
Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2025. december 14.
Névnap
Szilárda
Friss hírek
- Olyat csinált Frei Tamás, amit 2025-ban senki más: megőrülnek érte a magyarok, mindenki ezért tolong most
- Te jó ég! 2 millió forintot is érhetnek ezek a régi Simson-motorok: bármelyik magyar garázsban lapulhat egy ilyen
- Végzetes hibát követ el rengeteg magyar lakástulaj: semmi perc alatt porig éghet az ingatlan, semmit sem tudnak tenni
- Sorra nullázódnak a magyarok bankszámlái: óriási a baj, ide futnak a szálak 2025 végén
- Ez a szörnyű rögvalóság: titkolni próbálják, pedig ennyien éheznek valójában Magyarországon
- Hiába a MOHU visszaváltási díjai, sosem látott válságba került a műanyag-biznisz: kódolva van a katasztrófa?
Deviza árfolyam
EUR: 385.19 Ft
CHF: 412.1 Ft
GBP: 438.58 Ft
USD: 328.11 Ft
Ötöslottó
A sorsolás dátuma: 2025. december 13.
Az Ötöslottó nyerőszámai a 50. héten emelkedő számsorrendben a következők:
24, 25, 34, 56, 58
Joker: 460520
Ezen a héten nem volt telitalálat.
5-ös találat: 0 db
4-es találat: 23 db
3-as találat: 2142 db
2-es találat: 68048 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 34400 Ft
MOL: 2940 Ft
RICHTER: 9710 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2025.12.15: Általában borult, párás, foltokban ködös idő valószínű, de helyenként - elsősorban a nyugati tájakon - szakadozhat, csökkenhet a felhőzet. Szitálás továbbra is előfordulhat. Csak északnyugaton élénkülhet meg a déli, délkeleti szél. Hajnalban -1, +5, délután 2, 7 fok valószínű.
2025.12.16: Nagyobb területen maradhat borult, párás az idő, azonban lesznek olyan tájak, ahol szakadozik a felhőzet. Szitálás helyenként előfordulhat. A délkeleti, keleti szél északnyugaton élénkülhet meg. Hajnalban általában -1, +5 fok valószínű, de a kevésbé felhős tájakon hidegebb is lehet. Délután 3, 8 fokra számíthatunk.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Anticiklon határozza meg térségünk időjárását, ezért fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. Azonban az átkeveredés hiánya miatt az alsóbb légrétegekben magas a levegő páratartalma. Kedvezőbbek a körülmények a kórokozók életfeltételeihez és szaporodásukhoz, így a fertőző betegségek könnyebben terjednek párás időben. (2025.12.14)
Figyelmeztet a BKK: ezekben az időpontokban nem fog működni a BudapestGO, a meglévő jegyeket sem lehet használni
Érdemes előre tervezni azoknak, akik digitális jegyet használnak vagy vásárlást terveznek a BudapestGO-n keresztül.
Egy új kutatás feltárta, hogy a repülőgépek utasai jelentős mennyiségű ultrafinom részecskének vannak kitéve, ami komoly egészségügyi kockázatot jelenthet.
A wellness‑szállodák teltházközeli karácsonyt várnak, a vendégek pedig egyre inkább a kényelmes ünneplést választják az otthoni készülődés helyett.
Az ország nagy részét borultság és köd uralja, de nyugaton és északkeleten néhol kisüt a nap, akár 10 fokot is mérhetünk.
A Pénzcentrum 2025. december 12.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A szálláshelyeken regisztrált vendégek száma idén december 2-án elérte a 18 226 413-at, megdöntve ezzel a tavalyi egész éves vendégszámot.
A külügyminisztérium legfrissebb figyelmeztetése szerint több tucat ország és térség került a legszigorúbb, piros biztonsági kategóriába.
Elképesztő akciókat robbantottak az utazási irodák: most potom pénzért foglalhatsz nyaralás 2026-ra
A történelmi fürdőkben lesz a legnagyobb áremelés, de az új árakat ezúttal is differenciáltan vezetik be.
A Pénzcentrum 2025. december 11.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Sűrű köd ereszkedett az ország nagy részére, több térségben órákon át alig néhány száz méterre csökken a látótávolság.
A nyugdíjasok nemcsak hétvégén, hanem hétköznap is utaznak, aktívan keresik a kulturális és gasztronómiai élményeket, és gyakran az unokákat is magukkal viszik.
A novemberi hidegfront és a kedvező hóágyúzási feltételek hatására korán indult a síszezon Alsó-Ausztriában.
Egyes országok állampolgárainak, ötéves közösségi média előzményeiket is meg kellene osztaniuk az országba való belépés feltételeként.
Hatalmas kedvezményt hirdetett a MÁV annak, aki mostantól így vesz jegyet: már a héten életbe lép az akció
A vasúttársaság közleménye szerint az új rendszer igazságosabb az eddiginél, hiszen a korábbi kedvezménytípust csak kevesen tudták igénybe venni.
A Pénzcentrum 2025. december 10.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kiadta a riasztást a HungaroMet: brutál köd száll le Magyarországra, ezeken a helyeken pokol lesz a közlekedés
Szerdán az ország nyugati felén sűrű köd várható.
Kutatók szerint a rendszerváltás környéki „mindig havasabb volt” kép részben igaz, de a teljes kép ennél összetettebb.
