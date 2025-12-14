Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 14.)

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2025. december 14.

Névnap

Szilárda

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 385.19 Ft

CHF: 412.1 Ft

GBP: 438.58 Ft

USD: 328.11 Ft



Ötöslottó

A sorsolás dátuma: 2025. december 13.

Az Ötöslottó nyerőszámai a 50. héten emelkedő számsorrendben a következők:

24, 25, 34, 56, 58

Joker: 460520

Ezen a héten nem volt telitalálat.

5-ös találat: 0 db

4-es találat: 23 db

3-as találat: 2142 db

2-es találat: 68048 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 34400 Ft

MOL: 2940 Ft

RICHTER: 9710 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.12.15: Általában borult, párás, foltokban ködös idő valószínű, de helyenként - elsősorban a nyugati tájakon - szakadozhat, csökkenhet a felhőzet. Szitálás továbbra is előfordulhat. Csak északnyugaton élénkülhet meg a déli, délkeleti szél. Hajnalban -1, +5, délután 2, 7 fok valószínű.

2025.12.16: Nagyobb területen maradhat borult, párás az idő, azonban lesznek olyan tájak, ahol szakadozik a felhőzet. Szitálás helyenként előfordulhat. A délkeleti, keleti szél északnyugaton élénkülhet meg. Hajnalban általában -1, +5 fok valószínű, de a kevésbé felhős tájakon hidegebb is lehet. Délután 3, 8 fokra számíthatunk.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Anticiklon határozza meg térségünk időjárását, ezért fronthatással nem kell számolni az arra érzékenyeknek. Azonban az átkeveredés hiánya miatt az alsóbb légrétegekben magas a levegő páratartalma. Kedvezőbbek a körülmények a kórokozók életfeltételeihez és szaporodásukhoz, így a fertőző betegségek könnyebben terjednek párás időben. (2025.12.14)

Akciók

