Eltűnik a köd, brutál lehűlés csap le Magyarországra: meg fogunk fagyni karácsonyig

A hosszú ködös időszak után fokozatos lehűlés várható Magyarországon, karácsony környékén átlagos, azt követően akár az alatti hőmérsékletekkel, írja az Időkép.

Már mindenki várja, hogy az anticiklon továbbálljon, és változás jöjjön az időjárásban. Jelenleg az időjárási frontok messze elkerülik hazánkat: Izland környékén ugyan mozgolódik egy ciklon, hidegfrontja a Brit-szigetekig, melegfrontja pedig Skandináviáig ér, de közelebb hozzánk nincs érdemi hatása.

A napfény továbbra is ritka, az ég szürkeségét csak Kékestető és Galyatető szakítja meg. A felhőtakaró helyenként hol lejjebb, hol fejjebb húzódik, így például Nagy-Hideg-hegyen éjszaka csillagos volt az ég, de most újra borult az idő.

A hét elején, kedden és szerdán foltokban felhők között a nap is előbújhat, de utána újra zárt felhőtakaró várható, és a hidegpárna velünk marad.

A magasban azonban fokozatosan hűvösebb levegő érkezik fölénk. Az ünnepek környékén a meteorológiai modellek már átlagos hőmérsékleteket jeleznek, karácsony után pedig a várható hőmérséklet akár az átlag alá is süllyedhet. A hideg beérkezése egyúttal a hosszú ködös időszak végét is jelezheti.

A népi megfigyelés szerint, ha Katalin napja esős volt, karácsony „locsogós” lehet – idén Katalin napja valóban esős volt, így érdemes figyelni az előrejelzéseket.