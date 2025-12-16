A Pénzcentrum 2025. december 16.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Eltűnik a köd, brutál lehűlés csap le Magyarországra: meg fogunk fagyni karácsonyig
A hosszú ködös időszak után fokozatos lehűlés várható Magyarországon, karácsony környékén átlagos, azt követően akár az alatti hőmérsékletekkel, írja az Időkép.
Már mindenki várja, hogy az anticiklon továbbálljon, és változás jöjjön az időjárásban. Jelenleg az időjárási frontok messze elkerülik hazánkat: Izland környékén ugyan mozgolódik egy ciklon, hidegfrontja a Brit-szigetekig, melegfrontja pedig Skandináviáig ér, de közelebb hozzánk nincs érdemi hatása.
A napfény továbbra is ritka, az ég szürkeségét csak Kékestető és Galyatető szakítja meg. A felhőtakaró helyenként hol lejjebb, hol fejjebb húzódik, így például Nagy-Hideg-hegyen éjszaka csillagos volt az ég, de most újra borult az idő.
A hét elején, kedden és szerdán foltokban felhők között a nap is előbújhat, de utána újra zárt felhőtakaró várható, és a hidegpárna velünk marad.
A magasban azonban fokozatosan hűvösebb levegő érkezik fölénk. Az ünnepek környékén a meteorológiai modellek már átlagos hőmérsékleteket jeleznek, karácsony után pedig a várható hőmérséklet akár az átlag alá is süllyedhet. A hideg beérkezése egyúttal a hosszú ködös időszak végét is jelezheti.
A népi megfigyelés szerint, ha Katalin napja esős volt, karácsony „locsogós” lehet – idén Katalin napja valóban esős volt, így érdemes figyelni az előrejelzéseket.
Folytatódik az átlagosnál enyhébb, de jellemzően borult, párás, ködös időjárás a jövő héten is.
A karácsonyi vásárok évről évre turisták tízezreit vonzzák Budapestre, miközben a hazai látogatók egyre gyakrabban panaszkodnak a tömegre és az elszálló árakra.
Készülhetünk a nagy havazásra? Erre kell számítani a jövő héten, mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat
Hidegpárna uralja hazánk időjárását, a legtöbb helyen marad a szürke idő, de helyenként a rétegfelhőzetet áttörheti a napfény.
Figyelmeztet a BKK: ezekben az időpontokban nem fog működni a BudapestGO, a meglévő jegyeket sem lehet használni
Érdemes előre tervezni azoknak, akik digitális jegyet használnak vagy vásárlást terveznek a BudapestGO-n keresztül.
Kiadták a figyelmeztetést, a fél ország durván ködbe borul szombaton: nagyon durva, ami a hétvégén történik
Kritériumokat elérő (nagy területen tartósan sűrű) köd elsősorban a Dunántúlon valószínű, ide adtak ki figyelmeztetést.
Egy új kutatás feltárta, hogy a repülőgépek utasai jelentős mennyiségű ultrafinom részecskének vannak kitéve, ami komoly egészségügyi kockázatot jelenthet.
A wellness‑szállodák teltházközeli karácsonyt várnak, a vendégek pedig egyre inkább a kényelmes ünneplést választják az otthoni készülődés helyett.
Az ország nagy részét borultság és köd uralja, de nyugaton és északkeleten néhol kisüt a nap, akár 10 fokot is mérhetünk.
A szálláshelyeken regisztrált vendégek száma idén december 2-án elérte a 18 226 413-at, megdöntve ezzel a tavalyi egész éves vendégszámot.
A külügyminisztérium legfrissebb figyelmeztetése szerint több tucat ország és térség került a legszigorúbb, piros biztonsági kategóriába.
Elképesztő akciókat robbantottak az utazási irodák: most potom pénzért foglalhatsz nyaralás 2026-ra
A történelmi fürdőkben lesz a legnagyobb áremelés, de az új árakat ezúttal is differenciáltan vezetik be.
Sűrű köd ereszkedett az ország nagy részére, több térségben órákon át alig néhány száz méterre csökken a látótávolság.
Változó karácsonyi kosár: spórolnak a magyarok, de a menüre nem sajnálják
Egy kutatás szerint továbbra is kiemelt fontosságú az ünnep, de sokan szűkebb kerettel gazdálkodnak, visszafogják az ajándékköltést, és a megfizethető meglepetések felé fordulnak.
Évente tízmilliárdokat lopnak el a csalók hazai bankszámlákról – Kiderült, ki a legkönnyebb célpont
Becslések szerint 2,6 millió magyar változtatott online vásárlási szokásain, miután átverték vagy csalás célpontja lett, 40%-uk emiatt kevesebbet vásárol a neten.
Állatorvosi rendelőből skálázható kkv – így épült fel a Petlegio tőkevonzó modellje
Nándorfi Zoltánt, a Petlegio vezetőjét és Bánfi Zoltánt, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgatóját kérdeztük.
