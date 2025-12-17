2025. december 17. szerda Lázár, Olimpia
1 °C Budapest
Páty, 2025. január 21.Zúzmarával borított fák a 1102-es mellékút Páty-Zsámbék közötti útszakaszán 2025. január 21-én. A Magyar Közút közleménye szerint a meteorológiai elõrejelzések alapján egyre többfelé kell számítani ónos esõre.
Utazás

Csúnya ónos eső miatt adtak ki riasztást: ezek a megyék biztosan nem ússzák meg

Pénzcentrum
2025. december 17. 07:59

Szerdán is változékony, de télies idő lesz. Több megyére is kiadtak riasztást ónos eső miatt.

Borult idő várható, több térségben párával és köddel. A felhőzet csak helyenként szakadozhat fel rövid időre. Kora délelőttig szitálás és helyenként ónos szitálás fordulhat elő, napközben inkább gyenge esőre lehet számítani, egyes területeken ónos eső is kialakulhat. Az ónos eső veszélye miatt Tolna, Baranya, Somogy és Zala vármegyékre elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A nappali csúcshőmérséklet jellemzően 1 és 6 fok között alakul, néhol ennél kissé magasabb értékek is előfordulhatnak. 

Címlapkép: Kocsis Zoltán, MTI/MTVA 
#utazás #időjárás #ónos eső #időjárás előrejelzés #időjárás jelentés

