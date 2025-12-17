Csúnya ónos eső miatt adtak ki riasztást: ezek a megyék biztosan nem ússzák meg

Szerdán is változékony, de télies idő lesz. Több megyére is kiadtak riasztást ónos eső miatt.

Borult idő várható, több térségben párával és köddel. A felhőzet csak helyenként szakadozhat fel rövid időre. Kora délelőttig szitálás és helyenként ónos szitálás fordulhat elő, napközben inkább gyenge esőre lehet számítani, egyes területeken ónos eső is kialakulhat. Az ónos eső veszélye miatt Tolna, Baranya, Somogy és Zala vármegyékre elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.

A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A nappali csúcshőmérséklet jellemzően 1 és 6 fok között alakul, néhol ennél kissé magasabb értékek is előfordulhatnak.

Címlapkép: Kocsis Zoltán, MTI/MTVA