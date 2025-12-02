Enyhén visszaesett a forint értéke kedd reggel a főbb devizákkal szemben.
Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 2.)
Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2025. december 2.
Névnap
Melinda, Vivien
Friss hírek
Deviza árfolyam
EUR: 381 Ft
CHF: 407.87 Ft
GBP: 433.65 Ft
USD: 328.26 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 34720 Ft
MOL: 2980 Ft
RICHTER: 9615 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2025.12.03: Döntően borult, párás, helyenként ködös idő várható, inkább csak kevés helyen süthet ki a nap - erre kissé nagyobb esély a délkeleti, keleti tájakon, illetve a Mecsek és a Bakony főnös oldalán van. Szitálás, esetleg néhol kisebb eső előfordulhat. Csupán néhány helyen élénkülhet meg a légmozgás. Kora délután általában 1, 7 fok közötti értékekre lehet számítani, de ott, ahol kisüt a nap, ennél több fokkal enyhébb lehet az idő.
2025.12.04: Nagyrészt borult, párás, helyenként ködös időre lehet számítani, inkább csak kevés helyen süthet ki a nap. Szitálás, estefelé nyugaton, délnyugaton időszakos eső előfordulhat. A délkeleti, keleti szél csak kevés helyen élénkül meg. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2, +6 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 2 és 8 fok között, a naposabb körzetekben 10 fok fölött valószínű.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Nincs fronthatás. (2025.12.02)
Akciók
-
