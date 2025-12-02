Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 2.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2025. december 2.

Névnap

Melinda, Vivien

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 381 Ft

CHF: 407.87 Ft

GBP: 433.65 Ft

USD: 328.26 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 34720 Ft

MOL: 2980 Ft

RICHTER: 9615 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.12.03: Döntően borult, párás, helyenként ködös idő várható, inkább csak kevés helyen süthet ki a nap - erre kissé nagyobb esély a délkeleti, keleti tájakon, illetve a Mecsek és a Bakony főnös oldalán van. Szitálás, esetleg néhol kisebb eső előfordulhat. Csupán néhány helyen élénkülhet meg a légmozgás. Kora délután általában 1, 7 fok közötti értékekre lehet számítani, de ott, ahol kisüt a nap, ennél több fokkal enyhébb lehet az idő.

2025.12.04: Nagyrészt borult, párás, helyenként ködös időre lehet számítani, inkább csak kevés helyen süthet ki a nap. Szitálás, estefelé nyugaton, délnyugaton időszakos eső előfordulhat. A délkeleti, keleti szél csak kevés helyen élénkül meg. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2, +6 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 2 és 8 fok között, a naposabb körzetekben 10 fok fölött valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Nincs fronthatás. (2025.12.02)

