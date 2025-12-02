2025. december 2. kedd Melinda, Vivien
3 °C Budapest
Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 2.)
Utazás

Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. december 2.)

Pénzcentrum
2025. december 2. 07:45

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2025. december 2.

Névnap

Melinda, Vivien

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 381 Ft
CHF: 407.87 Ft
GBP: 433.65 Ft
USD: 328.26 Ft

Befektetés, tőzsde

OTP: 34720 Ft
MOL: 2980 Ft
RICHTER: 9615 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2025.12.03: Döntően borult, párás, helyenként ködös idő várható, inkább csak kevés helyen süthet ki a nap - erre kissé nagyobb esély a délkeleti, keleti tájakon, illetve a Mecsek és a Bakony főnös oldalán van. Szitálás, esetleg néhol kisebb eső előfordulhat. Csupán néhány helyen élénkülhet meg a légmozgás. Kora délután általában 1, 7 fok közötti értékekre lehet számítani, de ott, ahol kisüt a nap, ennél több fokkal enyhébb lehet az idő.

2025.12.04: Nagyrészt borult, párás, helyenként ködös időre lehet számítani, inkább csak kevés helyen süthet ki a nap. Szitálás, estefelé nyugaton, délnyugaton időszakos eső előfordulhat. A délkeleti, keleti szél csak kevés helyen élénkül meg. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2, +6 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 2 és 8 fok között, a naposabb körzetekben 10 fok fölött valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Nincs fronthatás. (2025.12.02)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
