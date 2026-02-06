Filmes gázsijáról vallott Ónodi Eszter: rengetegszer átverték a producerek

Ónodi Eszter a Neshama TV Én és a pénz című műsorában beszélt arról, hogyan viszonyul a pénzhez, milyen anyagi valósága van a színészi pályának, és hogyan használták ki pályakezdőként a producerek. Hangsúlyozta a takarékosság fontosságát, ugyanakkor elmondta, hogy a céges rendezvényeken kapott magas honoráriumok miatt gyakran lelkiismeret-furdalása van.

A színésznő M. Kiss Csaba Én és a pénz című műsorában elmondta, hogy számára az anyagiak soha nem voltak elsődleges szempontok. "Jó, ha van, de nem cél. Egy gyomrom van, amit meg tudok tölteni, egy testem, amit fel tudok öltöztetni" – fogalmazott a beszélgetés során.

Ónodi szerint a családjában nem volt jellemző a pénzügyi tudatosság tudatos átadása. Nagymamája kifejezetten szűkmarkú és takarékos volt, a családi kasszát édesanyja kezelte, de befektetésekről, vagyonépítésről nem esett szó. Első pénzügyi élményei az iskolai takarékbélyeghez és a betétkönyvhöz kapcsolódtak. A modern befektetési formák – részvények, tőzsde, kriptovaluták – a mai napig idegenek számára. Azt is megemlítette, hogy nem érzi teljesen biztonságosnak, ha minden megtakarítását bankban tartja - számolt be a 24.hu.

A takarékosság ugyanakkor mára alapértékké vált az életében, nemcsak anyagi, hanem környezetvédelmi szempontból is. Bevásárlóközpontokba kizárólag konkrét céllal megy, kerüli a túlfogyasztást, és tudatosan szembemegy a gyors divat jelenségével. Ha a ruhái megsérülnek, inkább megjavítja őket, és szívesen visel saját készítésű darabokat is.

A színházi fizetésekről úgy vélekedett, hogy azok inkább hobbi szintjének felelnek meg, valódi megélhetését elsősorban a filmszerepek biztosították. Ezek díjazása azonban szintén nem volt mindig kielégítő. Pályája elején többször is hátrányos helyzetbe került a gázsik kialkudásánál.

Én nagyon sokáig elhittem azt, amit a producerek mindig mondtak, hogy 'hát, Eszter, mi annyival több pénzt adnánk, de nincsen…' Én akkor ezt elhittem, és csak sokkal később derült ki, hogy úgy vertek át, mint micsodát a palánkon. Nagyon sokszor visszaéltek azzal, hogy egy teljesen pályakezdő valakivel állnak szemben

– idézte fel a korai időszak tapasztalatait.

Amikor a műsorvezető a filmfőszerepek díjazásáról kérdezte, konkrétan arról, hogy futja-e belőlük egy tízmilliós autóra, Ónodi így válaszolt: "Ha jó gázsit ki tud alkudni a menedzser, akkor egy autó meglehet." Hozzátette, hogy összességében megél abból, amit a szerepeiért kap. Ugyanakkor a vállalati rendezvényeken való fellépéseiért járó tiszteletdíjak miatt gyakran morális dilemmát él át.

Mert ha belegondolok abba, hogy másnak ez a kétszázötvenezer vagy háromszázezer forint egyhavi fizetés, vagy kéthavi fizetés, vagy kéthavi nyugdíj, akkor meg azt mondom, hogy mit akarok?! Én meg ott vagyok, és konferálok, vagy eléneklek egy dalt…

– magyarázta belső vívódását. A beszélgetés során fiáról, Zsigmondról is szó esett, akinek nevelésében fontos szerepet kapott a munkához való egészséges viszony kialakítása. Ónodi tudatosan törekedett arra, hogy gyermeke már középiskolás korában megtapasztalja a munka világát. Zsigmond jelenleg egyetemre jár, tanulmányai mellett pedig több munkahelyen is dolgozik.