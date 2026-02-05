Elmarad a világhírű fesztivál 2026-ban: nem bírják a helyiek a tömeget!

A Mount Fuji lábánál fekvő Fujiyoshida városa már nem bírja tovább a turisták rohamát: a cseresznyevirágzás idején tízezrek lepik el az utcákat, forgalmi káoszt, szemetet és egyre durvább incidenseket hagyva maguk után. A helyiek szerint sok látogató magánterületekre sétál be engedély nélkül, sőt előfordult, hogy kertekben végezték a dolgukat. A város vezetése most drasztikus lépésre szánta el magát: tíz év után törlik a népszerű fesztivált, mert a túlturizmus már a mindennapi életet veszélyezteti.

A Mount Fuji közelében található Fujiyoshida városában a turisták tömeges érkezése krónikus forgalmi dugókat és szemetelést okozott. Egyes lakosok arról számoltak be, hogy a turisták engedély nélkül léptek be magánterületekre, sőt magánkertekben végezték szükségleteiket - írja a BBC.

A terület tavasszal különösen népszerű, mivel a világhírű japán cseresznyefák teljes virágzásban állnak, és a Mount Fuji festői hátteret biztosít a látványhoz. Shigeru Horiuchi, a város polgármestere azonban kedden bejelentette, hogy a tízéves múltra visszatekintő fesztivált törlik, mert a festői környezet veszélyezteti "a polgárok nyugodt életét".

Shigeru Horiuchi, a város polgármestere azonban kedden bejelentette, hogy a tízéves múltra visszatekintő fesztivált törlik, mert a festői környezet veszélyezteti "a polgárok nyugodt életét".

Az Arakurayama Sengen Park, amely panorámás kilátást nyújt a városra és számos "Instagram-barát" fotóhelyszínt kínál, 2016 óta fogadta a turistákat a cseresznyevirágzás idején. A hatóságok eredetileg a terület vonzerejének növelése érdekében indították el az éves rendezvényt.

A város közleménye szerint azonban a látogatók száma az utóbbi években "drámaian megnőtt, meghaladva a város kapacitását, ami túlturizmushoz vezetett, és súlyos hatással van a helyi lakosok életkörülményeire". A csúcsidőszakban naponta akár 10 000 látogató is érkezik a városba, amit a hatóságok a gyenge jennek és a közösségi média által generált népszerűségnek tulajdonítanak.

A turisták engedély nélkül nyitottak be magánházakba mosdóhasználat céljából, szemeteltek, és magánkertekben végezték szükségleteiket. Bár a fesztivál elmarad, a város felkészül a látogatók áprilisi és májusi megnövekedett számára.

Ez nem az első eset, hogy a japán hatóságok intézkedéseket hoznak a fotóra éhes turisták miatt. 2024-ben Fujikawaguchikóban egy nagy fekete akadállyal zárták el Japán egyik legikonikusabb fotóhelyszínét a rosszul viselkedő turisták elriasztására.

Japán nincs egyedül a turisták okozta túlzsúfoltság elleni küzdelemben. Hétfőn az olasz hatóságok 2 eurós díjat vezettek be a római Trevi-kút megtekintéséért, Velencében pedig az április és július között érkező egynapos látogatóknak 5-10 eurót kell fizetniük.