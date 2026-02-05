2026. február 5. csütörtök Ágota, Ingrid
5 °C Budapest
Frontérzékenyek veszélyben: elképesztő, hogy milyen időjárás lesz csütörtökön
Utazás

Frontérzékenyek veszélyben: elképesztő, hogy milyen időjárás lesz csütörtökön

Pénzcentrum
2026. február 5. 07:15

Napközben főként a Dunától keletre több helyen elvékonyodhat és időszakosan fel is szakadozhat a felhőzet, így ott hosszabb naposabb időszakok is lehetnek. A nyugati és délnyugati országrészben ezzel szemben nagyobb területen maradhat tartósan borult az ég.

Szórványosan többfelé kialakulhat gyenge eső vagy futó zápor, a nappali órákban az Alföldön kisebb az esély csapadékra. A csapadék mennyisége általában nem lesz jelentős, inkább csak rövid ideig tartó, kisebb intenzitású esőkre lehet számítani - írja a Kiderül.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Sokfelé megélénkül a keleti, délkeleti szél, néhol erős lökések is előfordulhatnak, főként a Dunántúlon és a középső tájakon. Az északkeleti megyékben gyengébb marad a légmozgás.

A legmagasabb nappali hőmérséklet a borultabb nyugati harmadban és Borsod térségében többnyire 3 és 8 fok között alakul. Az ország többi részén enyhébb lesz az idő, ott 9 és 16 fok közé melegedhet a levegő. A délkeleti határ közelében mérhetik a legmagasabb értékeket. Késő estére 0 és plusz 7 fok közé hűl a levegő.
Címlapkép: Getty Images
