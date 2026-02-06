Friedrich Merz német kancellár kétnapos közel-keleti körútján Szaúd-Arábiát, Katart és az Egyesült Arab Emírségeket kereste fel jelentős üzleti delegáció kíséretében.
Már látni, brutális hideghullámok törhetnek be Magyarországra: meggyengül a sarki örvény
Meteorológiai előrejelzések szerint február közepén jelentős sztratoszférikus felmelegedés várható, amely meggyengítheti a sarki örvényt, és alapvetően átalakíthatja az északi félteke időjárását. A folyamat hatását ugyanakkor egy trópusi eredetű légköri jelenség átmenetileg módosíthatja - írta a Portfolio.
A Severe Weather Europe elemzése szerint a numerikus időjárási modellek februárra rendkívül intenzív sztratoszférikus melegedést jeleznek előre, amely alapjaiban rengetheti meg a sarki örvény stabilitását. Ennek következtében az északi félteke légköri cirkulációs rendszere jelentős átalakuláson mehet keresztül.
A meteorológiai számítások szerint ez a nagy energiájú sztratoszférikus esemény február közepére várható. Hatására a sarki örvény destabilizálódhat, ami felboríthatja az északi félteke nagytérségű légkörzési mintázatait. Az ilyen típusú események általában kiterjedt sarkvidéki hidegbetöréseket indítanak el. A 2026-os tél végének időjárását azonban egy másik légköri folyamat is alakítja.
A sztratoszférikus felmelegedés hatásai ugyanis kölcsönhatásba lépnek a Madden–Julian-oszcillációval, amely egy meghatározó, trópusi eredetű légköri hullámzás. Ez a kölcsönhatás különleges helyzetet teremthet Észak-Amerika és Európa számára. Az Egyesült Államok középső és keleti területei átmenetileg védettek maradhatnak a sztratoszférikus változások közvetlen következményeitől. Ott így az évszakhoz képest enyhébb idő is előfordulhat, miközben a magasabb légrétegekben a sarki örvény fokozatosan megbomlik.
A meteorológusok ugyanakkor arra számítanak, hogy ez a védőhatás csak átmeneti lesz. A sztratoszféra és a felszín közötti kapcsolat várhatóan helyreáll, ezért február végén és március elején újabb hideghullámok érhetik el az Egyesült Államok, Kanada és Európa egyes térségeit.
A sarki örvény egy összetett légköri képződmény, amely a téli hónapokban alakul ki mindkét félteke sarkvidéki területei felett. Falszerű, forgó struktúraként működik, amely a földfelszíntől egészen a sztratoszféra alsó részéig, nagyjából 50 kilométeres magasságig nyúlik fel. Fő szerepe, hogy a rendkívül hideg sarki légtömegeket a pólusok térségében tartsa.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A jelenség két fő komponensből áll: a magasabban elhelyezkedő sztratoszférikus és az alacsonyabban található troposzférikus részből. Ezek eltérő tulajdonságokkal és időjárási hatásokkal rendelkeznek. Amikor a sarki örvény stabil, a hideg levegő döntően a sarkvidéki régiókban marad, ami általában enyhébb teleket eredményez Európában és az Egyesült Államokban.
Ha azonban a sarki örvény legyengül vagy összeomlik, elveszíti a hideg légtömegek visszatartására való képességét. Ilyenkor a fagyos levegő kitörhet a mérsékelt övi területek irányába, és erős lehűlést okozhat. Ezt a zavart rendszerint a sztratoszférában bekövetkező jelentős nyomás- és hőmérséklet-emelkedés váltja ki, amelyet a szakirodalom sztratoszférikus felmelegedésként ír le.
Az új buszokkal a BKV járműállományának közel tíz százaléka megújul.
A város vezetése most drasztikus lépésre szánta el magát: tíz év után törlik a népszerű fesztivált, mert a túlturizmus már a mindennapi életet veszélyezteti.
A helyzet súlyosságát jelzi, hogy csak február 2-án 1966 kátyúról és egyéb úthibáról érkezett jelentés.
Ciklon okozta áradások sújtják Horvátország dalmát partvidékét: a tengervíz szintje helyenként csaknem egy méterrel emelkedett meg.
Folytatódik a Hableány-tragédia büntetőpere: elképesztő dolgot tett a Viking Sigyn gyanúsított kapitánya
Bírói elfogultság megállapítása miatt újraindult a 2019-es Hableány-hajókatasztrófa büntetőpere a Pesti Központi Kerületi Bíróságon.
A Pénzcentrum 2026. február 5.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A nyugati és délnyugati országrészben ezzel szemben nagyobb területen maradhat tartósan borult az ég.
Soha nem látott szigorítást vezetett be a Nemzeti Park: február 1-től egész évben tilos az éjszakai túrázás.
Lebukott az utazási iroda: milliárdos bírság a félrevezető árak miatt, magyar károsultak is lehetnek
Újabb fronton éleződik a konfliktus a Ryanair és az online utazási irodák egy része között:
A Valentin-napi hétvége idén is kiemelt időszak a hazai szállodáknál: sok helyen tematikus csomagokkal, máshol hangulati és gasztronómiai extrákkal készülnek február közepére.
Az európai tapasztalatok szerint a kínai járművek nem bizonyultak olcsóbbnak a nyugati alternatíváknál, engedélyeztetésük pedig hosszadalmas folyamat.
A Pénzcentrum 2026. február 4.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Itt a friss hótérkép: hamarosan újabb hóréteg zúdul Magyarországra, mutatjuk, hol mennyi hó fog esni
Dél és délkelet felé haladva egyre inkább havas eső, eső lesz a jellemző, itt számottevő hótakaró nem várható.
Összegyűjtöttünk több olyan ajánlatot, ahol 10 ezer forint alatt megszállhatsz februárban.
Durva figyelmeztetést adott ki a Katasztrófavédelem a hó miatt, erre mindenkinek figyelnie kell, aki útnak indul
Nem csak csúszós utakra kell számítani: a hatóság szerint egy rossz döntés órákra az autóba zárhatja az embert.
Megint nem bír el a hóval az ország: dugók, késő buszok és áthelyezett megállók várnak a közlekedőkre
Több autópálya és főút késésekkel terhelt a havazás miatt, Budapesten és vidéken is dugókra kell számítani.
Jó ez nekünk? Így lett 2026-ra Budapest a filléres luxus fővárosa: csúnyán lemaradtunk az európai versenyben
A budapesti hotelárak szinte irreálisan alacsonyak, megnéztük, mi áll a különbségek mögött, és miért maradt le Budapest az európai árversenyben.
A Pénzcentrum 2026. február 3.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
-
Elfogyott a munkaerő? Ilyen szakembereket keresnek most leginkább a cégek
Hiába a versenyképes bér, egyre több pozícióra egyszerűen nincs jelentkező.
-
Negyedik éve piacvezető a Toyota Magyarországon (x)
A Toyota 2025-ben is megőrizte piacvezető helyét Magyarországon.
-
Taxizás stresszmentesen? Mutatjuk a leghasznosabb funkciókat! (x)
Kényelem és biztonság minden út során: fedezd fel a Bolt beépített biztonsági funkcióit!