2026. február 6. péntek Dorottya, Dóra
9 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Esős nap Rossz időjárásRainy Weather
Utazás

Már látni, brutális hideghullámok törhetnek be Magyarországra: meggyengül a sarki örvény

Pénzcentrum
2026. február 6. 10:44

Meteorológiai előrejelzések szerint február közepén jelentős sztratoszférikus felmelegedés várható, amely meggyengítheti a sarki örvényt, és alapvetően átalakíthatja az északi félteke időjárását. A folyamat hatását ugyanakkor egy trópusi eredetű légköri jelenség átmenetileg módosíthatja - írta a Portfolio.

A Severe Weather Europe elemzése szerint a numerikus időjárási modellek februárra rendkívül intenzív sztratoszférikus melegedést jeleznek előre, amely alapjaiban rengetheti meg a sarki örvény stabilitását. Ennek következtében az északi félteke légköri cirkulációs rendszere jelentős átalakuláson mehet keresztül.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A meteorológiai számítások szerint ez a nagy energiájú sztratoszférikus esemény február közepére várható. Hatására a sarki örvény destabilizálódhat, ami felboríthatja az északi félteke nagytérségű légkörzési mintázatait. Az ilyen típusú események általában kiterjedt sarkvidéki hidegbetöréseket indítanak el. A 2026-os tél végének időjárását azonban egy másik légköri folyamat is alakítja.

Kapcsolódó cikkeink:

A sztratoszférikus felmelegedés hatásai ugyanis kölcsönhatásba lépnek a Madden–Julian-oszcillációval, amely egy meghatározó, trópusi eredetű légköri hullámzás. Ez a kölcsönhatás különleges helyzetet teremthet Észak-Amerika és Európa számára. Az Egyesült Államok középső és keleti területei átmenetileg védettek maradhatnak a sztratoszférikus változások közvetlen következményeitől. Ott így az évszakhoz képest enyhébb idő is előfordulhat, miközben a magasabb légrétegekben a sarki örvény fokozatosan megbomlik.

A meteorológusok ugyanakkor arra számítanak, hogy ez a védőhatás csak átmeneti lesz. A sztratoszféra és a felszín közötti kapcsolat várhatóan helyreáll, ezért február végén és március elején újabb hideghullámok érhetik el az Egyesült Államok, Kanada és Európa egyes térségeit.

A sarki örvény egy összetett légköri képződmény, amely a téli hónapokban alakul ki mindkét félteke sarkvidéki területei felett. Falszerű, forgó struktúraként működik, amely a földfelszíntől egészen a sztratoszféra alsó részéig, nagyjából 50 kilométeres magasságig nyúlik fel. Fő szerepe, hogy a rendkívül hideg sarki légtömegeket a pólusok térségében tartsa.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A jelenség két fő komponensből áll: a magasabban elhelyezkedő sztratoszférikus és az alacsonyabban található troposzférikus részből. Ezek eltérő tulajdonságokkal és időjárási hatásokkal rendelkeznek. Amikor a sarki örvény stabil, a hideg levegő döntően a sarkvidéki régiókban marad, ami általában enyhébb teleket eredményez Európában és az Egyesült Államokban.

Ha azonban a sarki örvény legyengül vagy összeomlik, elveszíti a hideg légtömegek visszatartására való képességét. Ilyenkor a fagyos levegő kitörhet a mérsékelt övi területek irányába, és erős lehűlést okozhat. Ezt a zavart rendszerint a sztratoszférában bekövetkező jelentős nyomás- és hőmérséklet-emelkedés váltja ki, amelyet a szakirodalom sztratoszférikus felmelegedésként ír le.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #európa #időjárás #tél #egyesült államok #meteorológia #lehűlés #február #időjárás előrejelzés #melegedés #kanada

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:56
10:44
10:29
10:15
10:05
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 6.
Ez a legjobban fizetett sztárszakma ma Magyarországon: a képzés alatt is busás fizetés jár
2026. február 5.
Komoly bajba kerülhet sok magyar ingatlantulaj 2026-ban: lakásuk, házuk mehet rá, ha erre nem gondolnak
2026. február 6.
Ezt minden internetről rendelő magyarnak tudnia kell: fontos dolgok derültek ki a csomagautomatákról, minden egy irányba mutat
2026. február 5.
Trump, Putyin és Palvin Barbara: elképesztő nevek kerültek elő az Epstein-aktákban
2026. február 5.
Drámai méhpusztulás, rekord alacsony termés: tovább drágulhat a méz 2026-ban a magyar boltokban?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 6. péntek
Dorottya, Dóra
6. hét
Február 6.
A rádiótechnikai fegyvernem napja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Havazás és jégeső bénítja meg az országot: most jön a hideg java
2
7 napja
Itt a friss hótérkép: perceken belül lecsap a havazás az országra, itt fog a legtöbb hó esni
3
1 hete
Itt a friss hótérkép: órákon belül lecsaphat a havazás Magyarországon, mutatjuk, hol fog esni
4
2 hete
Ennek tényleg örülni fognak a magyarok: bejelentette a Wizz Air, új tengerparti úti cél érkezik, fillérekért repülhetsz
5
1 hete
Új Airbnb‑botrány Budapesten: idegenek foglalják el a lakásokat, a rendőrség tehetetlen
PÉNZÜGYI KISOKOS
Telebank
telefonos automata rendszer, mely azonosítás után képes a számlatulajdonos egyszerű kérdéseire válaszolni (pl. számlaegyenleg lekérdezése), illetve egyszerű műveleteket végrehajtani, pl. átutalás indítása előre rögzített adatokkal

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 6. 10:05
Ezt minden internetről rendelő magyarnak tudnia kell: fontos dolgok derültek ki a csomagautomatákról, minden egy irányba mutat
Pénzcentrum  |  2026. február 6. 07:03
Teszten a legnagyobb márkák beépíthető sütői: ezek a legjobbak 2026-ban, velük nem lehet mellényúlni
Agrárszektor  |  2026. február 6. 10:27
Itt a készítménylista: sok gazda csak ezeket használhatja a földeken