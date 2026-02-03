A budapesti hotelárak szinte irreálisan alacsonyak, megnéztük, mi áll a különbségek mögött, és miért maradt le Budapest az európai árversenyben.
Megint nem bír el a hóval az ország: dugók, késő buszok és áthelyezett megállók várnak a közlekedőkre
A havazás ismét jelentős késéseket okoz Budapesten és a vidéki nagyvárosokban. Több útvonalon, autópályán és főúton 5–30 perc közötti többlet menetidővel kell számolni, emellett Budapesten a buszközlekedés is zavart szenvedett.
A havazás miatt hosszabb menetidővel kell számolni több útvonalon Budapest térségében és vidéki nagyvárosokban, közölte a Mávcsoport.
Kedd reggel a csúcsidőszak végéig a Budapestről induló és oda érkező járatoknál megnövekedett menetidővel kell számolni:
- az M3-as autópálya kivezető szakaszán 10-15 perc,
- a Régi Fóti úton Fót térségében 10-20 perc,
- 2-es főúton 10-20 perc késések,
- a 11-es főúton, Szentendre térségében 10-20 perc,
- a 10-es főúton, Solymár térségében 10-30 perc,
- a Budakeszi úton 10-25 perc,
- az M1-es autópályán Budapest felé Biatorbágy térségében 10-20 perc,
- az M1-M7 autópálya fővárosi kivezető szakaszán 10-25 perc,
- a 6-os főúton 10-30 perc,
- a Csepel-sziget útjain 10-20 perc,
- az 51-es főúton Dunaharaszti térségében 10-25 perc,
- Budapesten a Liszt Ferenc Repülőtérre vezető úton 10-15 perc,
- Pesti úton 10-20 perc,
- a 31-es főúton 10-15 perc késések
Megnövekedett menetidővel kell számolni több vidéki városban is:
- Debrecenben 5-10 perc,
- Miskolcon 5-10 perc,
- Nyíregyházán 5-10 perc,
- Pécs 10 perc,
- Szegeden 5-10 perc,
- Székesfehérvár 10-20 perc,
- Szolnokon 5-12 perc,
- Szombathelyen 5-10 perc
A BKK közlése szerint Budapesten is volt probléma a buszközlekedéssel, több megállót is át kellett helyezni. Az Útinform szerint pedig négy autóút, illetve autópálya-szakaszon is baleset miatt nagy a dugó, vette észre a HVG.
Ma még többfelé várható havazás, viszont napközben dél felől egyre nagyobb területen havas esőbe, fagyott esőbe, ónos esőbe, végül esőbe vált a halmazállapot.
Az emberi tevékenység nemcsak üvegházhatású gázokat bocsát ki, hanem apró, szilárd vagy cseppfolyós légszennyező ún. aeroszol-részecskéket is.
Évente több, mint egymillió ember utazik Budapest és Pécs között az Intercity járatokon. Vajon mindenki elégedett?
A nappali hőmérséklet maximuma -1 és +5 fok között várható.
Brutál szélsőségek jönnek jövő héten: északon fagypont, délen tavaszias meleg – ezzel kevesen számoltak
A jövő hét elején még előfordulhat havazás, havas eső, ónos eső, majd egyre inkább esőre kell készülni.
Több hullámban érkezhet csapadék, a hőmérséklet sokfelé fagypont közelében marad, és a szél is élénkülhet.
A csapadékzóna lassan gyengül, de összességében továbbra is több helyen lehet kisebb eső, havas eső, havazás.
A fagypont körüli hőmérséklet miatt azonban sok helyen előfordulhat, hogy a lehullott hó hamar elolvad.
Gyakorlatilag használhatatlanná vált a budapesti MOL Bubi közbringarendszer.
Az Atlanti-óceán felől egy úgynevezett légköri folyó éri el Nyugat-Európát, amely jelentős mennyiségű csapadékot hozhat.
Csúnya, amit az időjárás a hétvégére tartogat: megint jöhet a havazás, de esernyő biztosan kelleni fog
Borongós, több helyen csapadékos idővel telik a hétvége: pénteken főként eső, néhol havas eső is előfordulhat.
Kimondta a budai luxushotel igazgatója: A vendéglátás régi működési modellje fenntarthatatlanná vált
Budapest turizmusa egyszerre küzd az Airbnb árnyomásával, a prémium vendégkör lassú érkezésével.
A kulcsszéfek feltörése, a kódok kiszivárgása és a lakások önkényes elfoglalása mára mindennapos kockázattá vált a belvárosban.
