Megint nem bír el a hóval az ország: dugók, késő buszok és áthelyezett megállók várnak a közlekedőkre

A havazás ismét jelentős késéseket okoz Budapesten és a vidéki nagyvárosokban. Több útvonalon, autópályán és főúton 5–30 perc közötti többlet menetidővel kell számolni, emellett Budapesten a buszközlekedés is zavart szenvedett.

A havazás miatt hosszabb menetidővel kell számolni több útvonalon Budapest térségében és vidéki nagyvárosokban, közölte a Mávcsoport.

Kedd reggel a csúcsidőszak végéig a Budapestről induló és oda érkező járatoknál megnövekedett menetidővel kell számolni:

az M3-as autópálya kivezető szakaszán 10-15 perc,

a Régi Fóti úton Fót térségében 10-20 perc,

2-es főúton 10-20 perc késések,

a 11-es főúton, Szentendre térségében 10-20 perc,

a 10-es főúton, Solymár térségében 10-30 perc,

a Budakeszi úton 10-25 perc,

az M1-es autópályán Budapest felé Biatorbágy térségében 10-20 perc,

az M1-M7 autópálya fővárosi kivezető szakaszán 10-25 perc,

a 6-os főúton 10-30 perc,

a Csepel-sziget útjain 10-20 perc,

az 51-es főúton Dunaharaszti térségében 10-25 perc,

Budapesten a Liszt Ferenc Repülőtérre vezető úton 10-15 perc,

Pesti úton 10-20 perc,

a 31-es főúton 10-15 perc késések

Megnövekedett menetidővel kell számolni több vidéki városban is:

Debrecenben 5-10 perc,

Miskolcon 5-10 perc,

Nyíregyházán 5-10 perc,

Pécs 10 perc,

Szegeden 5-10 perc,

Székesfehérvár 10-20 perc,

Szolnokon 5-12 perc,

Szombathelyen 5-10 perc

A BKK közlése szerint Budapesten is volt probléma a buszközlekedéssel, több megállót is át kellett helyezni. Az Útinform szerint pedig négy autóút, illetve autópálya-szakaszon is baleset miatt nagy a dugó, vette észre a HVG.