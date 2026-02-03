2026. február 3. kedd Balázs
0 °C Budapest
Hóval borított autók tömbje télen, Washington DC.
Utazás

Megint nem bír el a hóval az ország: dugók, késő buszok és áthelyezett megállók várnak a közlekedőkre

Pénzcentrum
2026. február 3. 10:36

A havazás ismét jelentős késéseket okoz Budapesten és a vidéki nagyvárosokban. Több útvonalon, autópályán és főúton 5–30 perc közötti többlet menetidővel kell számolni, emellett Budapesten a buszközlekedés is zavart szenvedett.

A havazás miatt hosszabb menetidővel kell számolni több útvonalon Budapest térségében és vidéki nagyvárosokban, közölte a Mávcsoport.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kedd reggel a csúcsidőszak végéig a Budapestről induló és oda érkező járatoknál megnövekedett menetidővel kell számolni:

  • az M3-as autópálya kivezető szakaszán 10-15 perc,
  • a Régi Fóti úton Fót térségében 10-20 perc,
  • 2-es főúton 10-20 perc késések,
  • a 11-es főúton, Szentendre térségében 10-20 perc,
  • a 10-es főúton, Solymár térségében 10-30 perc,
  • a Budakeszi úton 10-25 perc,
  • az M1-es autópályán Budapest felé Biatorbágy térségében 10-20 perc,
  • az M1-M7 autópálya fővárosi kivezető szakaszán 10-25 perc,
  • a 6-os főúton 10-30 perc,
  • a Csepel-sziget útjain 10-20 perc,
  • az 51-es főúton Dunaharaszti térségében 10-25 perc,
  • Budapesten a Liszt Ferenc Repülőtérre vezető úton 10-15 perc,
  • Pesti úton 10-20 perc,
  • a 31-es főúton 10-15 perc késések

Megnövekedett menetidővel kell számolni több vidéki városban is:

  • Debrecenben 5-10 perc,
  • Miskolcon 5-10 perc,
  • Nyíregyházán 5-10 perc,
  • Pécs 10 perc,
  • Szegeden 5-10 perc,
  • Székesfehérvár 10-20 perc,
  • Szolnokon 5-12 perc,
  • Szombathelyen 5-10 perc

A BKK közlése szerint Budapesten is volt probléma a buszközlekedéssel, több megállót is át kellett helyezni.  Az Útinform szerint pedig négy autóút, illetve autópálya-szakaszon is baleset miatt nagy a dugó, vette észre a HVG.
Címlapkép: Getty Images
